История шприца
Сегодня шприцы используются для внутримышечных, внутривенных, подкожных и иных видов инъекций, а также для промывания полостей, отсасывания жидкости и введения питательных средств. Несмотря на то, что история создания шприца берет свое начало в середине XIX века, человечество уже давно применяло самые разнообразные способы для введения и выведения жидкостей из организма. Так еще 2,5 тысячи лет назад известный нам Гиппократ использовал полую трубку, к которой был приделан мочевой пузырь свиньи. В XVII веке многими учеными и докторами проводились попытки проведения внутривенных и подкожных инъекций, а также переливаний с использованием птичьего пера.
Вообще конструкцию из пресса, то есть цилиндра, поршня и иглы, изобрел французский физик и математик Паскаль в 1648 году. Она так и называется – инъектор Паскаля. Но, к сожалению, общественность того времени не оценила эту разработку, и изобретение было забыто. Лишь в середине XIX века доктор Александр Вуд, взяв за основу инъектор, сконструировал шприц для введения лекарств под кожу. В то же время хирург Шарль Габриель Праваз создал аналогичный прибор большего объема для использования во время операций.
Первые в истории шприцы изготавливались из кожи и каучука, а насечки для дозировки делались на металлическом поршне. Стеклянные многоразовые шприцы производства компании Луер появились в 1894 году. В основе их конструкции была использована идея стеклодува Фурнье. Шприцы выпускались объемом от 2 до 100 мл, имели коническое соединение иглы с цилиндром шприца и производились из химически и термически стойкого стекла, что позволяло с успехом стерилизовать их разными методами.
История создания одноразовых шприцов началась с разработки американца Артура Смита, который в 1949 году запатентовал первый стеклянный одноразовый шприц. А всего через семь лет новозеландским фармацевтом Колином Мардоком был изобретен пластиковый одноразовый шприц. В последующие годы он активно занимался доработкой и патентованием своего изобретения, и к 70-м годам ХХ века Мардок имел патент на одноразовый пластиковый шприц во всех странах мира. А промышленный выпуск их налажен с 1961 года.
В настоящее время разработки ведутся по двум направлениям: во-первых, это создание шприцев, которые в принципе нельзя использовать дважды, но пока четких результатов нет, и, во-вторых – уменьшение болезненности уколов. Так, например, созданы зазубренные иглы с меньшей площадью контакта с кожей, устройства, втыкающие иглы с большой скоростью, также разработан метод заморозки игл перед инъекцией.
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