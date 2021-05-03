Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    И все как одна - дурнушки,даже в молодости. Я их фото распечатаю и буду в саду из пневматики в них пулять.Женщины в америка...
  • НС
    Ещё была Джин Киркпатрик - та ещё ведьмаЖенщины в америка...
  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...

Не Венецией единой: 10 городов, которые знамениты своими каналами


Не Венецией единой: 10 городов, которые знамениты своими каналами

Каждый, кто задумывается о пейзаже города на воде, гарантировано в первую очередь вспомнит легендарную Венецию. Однако она - далеко не единственная в том, что может похвастаться великолепным количеством каналов. Просто погуглите «Венеция севера / юга / востока / запада» и Вам выдаст множество городов. Что-то особенное, необычное, что-то достойное поездки, будь то само количество каналов, истории, которая за ними стоит, об окружающей обстановке или о том, что с ними сделали. Итак, вот несколько претендентов из лучших городов мира на каналы, соперничающие с Венецией.

1. Амстердам (Нидерланды)


Каналы Амстердама - символы его золотого века. /Фото: wp.com

Каналы Амстердама - символы его золотого века. /Фото: wp.com

 

Пожалуй, самый известный своими каналами город после Венеции — Амстердам. Мало кто знает, но его водные коридоры в общей сложности имеют протяжённость в сотню километров. Первые каналы на территории современного Амстердама появились еще в Средние века, но основная их часть - в том числе, три главных канала, Херенграхт, Принсенграхт и Кейзерсграхт - были возведены в золотой век Амстердама в 17 веке. По своей конструкции они представляют собой концентрические круги, что еще больше добавляет уникальности каналам этого и без того атмосферного города.

2. Гамбург (Германия)


Красивейший немецкий город, возведенный на трех реках. /Фото: camprest.com

Красивейший немецкий город, возведенный на трех реках. /Фото: camprest.com

 

Знаменитый город в северной части немецкого государства насчитывает даже большее количество мостов, чем могут похвастаться те же Венеция, Стокгольм и Амстердам, причем вместе взятые. По информации Novate.ru, в Гамбурге официально больше всего мостов в мире, которые возведены в общей сложности над тремя реками. Главная из них — Эльба, Билле — приток первой; а Альстер, впадает в два озера прямо посреди города.

Кроме того, на территории Гамбурга есть ещё четыре реки поменьше, что дало возможность построить более трех десятков названных каналов, и даже крупнейший морской порт Германии. И хотя еще полвека назад их использовали по прямому назначению: как транспортные магистрали для перевозки товаров, то сегодня они стали в настоящие жемчужинами туристического Гамбурга и отличным местом для отдыха: летом люди катаются на байдарках, а зимой встают на коньки.

3. Амьен (Франция)


Амьен - Венеция недалеко от Парижа. /Фото: orangesmile.com

Амьен - Венеция недалеко от Парижа. /Фото: orangesmile.com

 

Недалеко от французской столицы расположена столица Пикардии на реке Сомма, которая знаменита своим кварталом, способным посоперничать все с той же Венецией. В период средневековья земли, окружающие центр города, использовались для добычи торфа. Именно в результате этой деятельности оставалось множество неглубоких рытвин, которые позже превратились в 40 километров каналов, простирающихся на 300 гектаров болотистой местности французского Амьена.

4. Брюгге, Бельгия


Некоторые считают, что Брюгге даже красивее Венеции. /Фото: adelaida.pro

Некоторые считают, что Брюгге даже красивее Венеции. /Фото: adelaida.pro

 

Справедливости ради, стоит отметить, что даже в пределах Бельгии можно найти города, каналов больше, чем в Брюгге. Вот только в живописности они вряд ли способны с ним потягаться. В городе располагается один большой канал, соединяющий Брюгге с Зебрюгге на Северном море, что делает город еще и морским портом.

Однако именно небольшие каналы в центре города были внесены в список ЮНЕСКО и является его главными достопримечательностями. По сути, бельгийский Брюгге - это Венеция в миниатюре, вот только, в отличие от оригинала, его пейзажи еще более атмосферные и живописные, возможно, как раз по причине своей компактности. Да и винтажный ореол над этим городом сохранился лучше.

5. Тигре, Аргентина


Аргентинский город на воде. /Фото: pinterest.de

Аргентинский город на воде. /Фото: pinterest.de

 

Есть своя собственная Венеция и на просторах Южной Америки. Речь идёт о Тигре, что раскинулась на берегах реки Парана. Расположена эта красивейшая местность всего в 17 милях от Буэнос-Айреса и представляет собой территорию, разделенную каналами на сотни маленьких островов. От Венеции Тугре отличается разве что цветом воды - там она ближе к кофейному оттенку, да еще и тем, что здесь лодки используются не только как туристическая фишка, но и как один из вариантов общественного транспорта: к примеру, именно по воде большинство школьников отправляются на учёбу.

Интересный факт: название города - Тигре - было дано ему в честь ягуаров, которые в прошлые времена бродили по лесам, просто местные жители именовали их тиграми.

6. Алаппужа, Индия


Индийская Венеция в тропическом исполнении. /Фото: blogspot.com

Индийская Венеция в тропическом исполнении. /Фото: blogspot.com

 

Индийская Алаппужа расположена в регионе с 12 островами, 44 реками и еще шестью крупными реками - идеальное месторасположение для возведения города с каналами. Оттого и их количество поражает: по данным Novate.ru, Алаппуже и ее окрестности могут похвастаться более 1400 километрами каналов. Ландшафт этой местности настолько уникален, что многие селятся сразу в плавучий домах, а для туристов это популярный и едва ли не единственный доступный способ разглядеть все красоты этих мест.

7. Бирмингем, Великобритания


Английский промышленный центр также может похвастаться каналами. /Фото: theguardian.com

Английский промышленный центр также может похвастаться каналами. /Фото: theguardian.com

 

Бирмингем является вторым по величине городом в Великобритании, да и к тому же уже не одно столетие носит статус промышленного центра. Однако это не мешает ему иметь ещё и собственную систему каналов. Первые из них появились в конце 1700-х — начале 1800-х годов, после открытия первого канала для судоходства.

На сегодняшний день открыто почти 160 километров каналов. И если раньше они использовались только как часть транспортной системы для тяжёлой промышленности, то сегодня они, как и старые кирпичные склады, построенные рядом, стали туристической визитной карточкой этого английского города.

8. Сучжоу, Китай


Город на самом длинном в мире канале. /Фото: theplanetsworld.com

Город на самом длинном в мире канале. /Фото: theplanetsworld.com

 

Сучжоу располагается рядом с Гранд-каналом Цзин-Ханг, который входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и носит звание самого длинного канала на планете - 1700 километров. Наиболее древние его участки были возведены еще в V веке до нашей эры.

Непосредственно в Сучжоу находятся десятки каналов и водных путей меньшей площади, которые соседствуют с 69 частными садами - возраст каждого из них составляет более тысячи лет. Все они также внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

9. Золотой берег, Квинсленд, Австралия


Тот случай, когда и океана оказалось мало. /Фото: royalmile.com.ua

Тот случай, когда и океана оказалось мало. /Фото: royalmile.com.ua

 

Когда-то давно водно-болотные угодья между Тихоокеанским побережьем и внутренними районами Австралии были осушены рекой Наранг, и в середине прошлого столетия болота стали дорогими участками с многочисленными каналами и набережными.

Интересно, что точную цифру длины всех этих каналов посчитать попросту невозможно: в зависимости от метода измерения, число будет варьироваться в пределах от 160 до 530 миль. Однако и эти цифры наглядно демонстрируют, что в этом городе как минимум в десяток раз больше каналов, чем в легендарной Венеции.

10. Форт-Лодердейл, Флорида, США


Американский город на воде. /Фото: crazyllama.com

Американский город на воде. /Фото: crazyllama.com

 

Форт-Лодердейл нередко называют американским аналогом австралийского Золотого Берега: в общей сложности, близлежащая территория пересекается более 300 миль каналов, а в собственно Форт-Лодердейле их 165 миль. Именно живлписаня система каналов и красивейших прибрежных зон, которая позволяет считать это место тайским уголком, подарило ему и симпатичное прозвище - «Венеция Америки».

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Не Венецией единой: 10 городов, которые знамениты своими каналами

И не забудьте:
Не Венецией единой: 10 городов, которые знамениты своими каналамиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенМы соседи по планете

Самые креативные фото сетевого флешмоба Всемирный день обнаженного садовода

Читать
Не Венецией единой: 10 городов, которые знамениты своими каналами
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Не Венецией единой: 10 городов, которые знамениты своими каналами

Почему проблему памятников невозможно решить народным голосованием
Материал, выбранный редакторами МиртесенРоссийская газета

Почему проблему памятников невозможно решить народным голосованием

Что можно и нельзя делать 4 мая в Проклов день
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Что можно и нельзя делать 4 мая в Проклов день

Не сказочное, не Бали: самый грязный остров на Мальдивах
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Не сказочное, не Бали: самый грязный остров на Мальдивах

СМИ перечислили три европейские страны, куда россияне смогут поехать летом
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

СМИ перечислили три европейские страны, куда россияне смогут поехать летом

Шоу продолжается: элитный секс-клуб Snctm открывает новый сезон разврата в Нью-Йорке
Материал, выбранный редакторами МиртесенМы соседи по планете

Шоу продолжается: элитный секс-клуб Snctm открывает новый сезон разврата в Нью-Йорке

Россия и Венесуэла открыли прямое авиасообщение
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

Россия и Венесуэла открыли прямое авиасообщение

9 продуктов, которые Елизавета II не позволит себе съесть
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

9 продуктов, которые Елизавета II не позволит себе съесть

Победительница "Холостяка" Ульянова перебралась жить на роскошную яхту: "Ночные купания в океане и..."
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Победительница "Холостяка" Ульянова перебралась жить на роскошную яхту: "Ночные купания в океане и..."

Остапа Бендера добавят в карты Таро
Материал, выбранный редакторами МиртесенДа-Да Новости сегодня в России, а также со всего мира

Остапа Бендера добавят в карты Таро

Житель Анапы призвал туристов не губить кипарисы на озере ВИДЕО
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖивая Кубань

Житель Анапы призвал туристов не губить кипарисы на озере ВИДЕО

Очередная порция позитива для вас
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир так интересен!

Очередная порция позитива для вас

Зуб Будды Шакьямуни - священная реликвия буддизма
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭксклюзив

Зуб Будды Шакьямуни - священная реликвия буддизма

20 прогнозов на отпуск девушек или опять придется загорать на даче
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир так интересен!

20 прогнозов на отпуск девушек или опять придется загорать на даче

В Краснодарском крае берег Азовского моря устлан трупами птиц и животных ВИДЕО
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖивая Кубань

В Краснодарском крае берег Азовского моря устлан трупами птиц и животных ВИДЕО

Эксперты рассказали, как обманывают туристов на продаже путевок
Материал, выбранный редакторами МиртесенНепутевые заметки

Эксперты рассказали, как обманывают туристов на продаже путевок

Выселение убыхов с Черноморского побережья Кавказа
Материал, выбранный редакторами МиртесенАдыги.RU - история, культура и традиции древнего народа Северного Кавказа адыгов(черкесов)

Выселение убыхов с Черноморского побережья Кавказа

В Одессе загорелись популярный ресторан и отель
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

В Одессе загорелись популярный ресторан и отель

Верните наши деньги или запускайте ваши шары: в Турции разгорелся скандал с группой туристов
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Верните наши деньги или запускайте ваши шары: в Турции разгорелся скандал с группой туристов

Суточный прирост случаев COVID-19 в Турции составил 24,3 тыс.
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

Суточный прирост случаев COVID-19 в Турции составил 24,3 тыс.

В Баренцевом море найдены тела еще двух рыбаков
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

В Баренцевом море найдены тела еще двух рыбаков

Песчаные бури пронеслись по северному Китаю и поглотили города за несколько минут
Материал, выбранный редакторами МиртесенEpoch Times

Песчаные бури пронеслись по северному Китаю и поглотили города за несколько минут

70 лет ученые пытаются разгадать архитектурную тайну старика: построил дворец без техники
Материал, выбранный редакторами МиртесенDon't Panic Magazine

70 лет ученые пытаются разгадать архитектурную тайну старика: построил дворец без техники

5
Обзор пляжа в Крыму поразил подписчиков YouTube-блогера
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Обзор пляжа в Крыму поразил подписчиков YouTube-блогера

Картина дня

наверх