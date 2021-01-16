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Как сейчас выглядят актеры, от которых 20 лет назад у всех девочек коленки подгибались

На нас напала страшная ностальгия по нашим любимым и засмотренным до дыр сериалам. Вспомните, как мы бросали все и неслись к экранам телевизоров, когда шла очередная серия «Зачарованных» или «Беверли-Хиллз, 90210».

Но нас привлекал не только сюжет, но и главные красавцы, которые играли любимых персонажей. Мы постарались вспомнить всех самых-самых и посмотреть, как же они выглядят 20 лет спустя.

Как сейчас выглядят актеры, от которых 20 лет назад у всех девочек коленки подгибались


Как сейчас выглядят актеры, от которых 20 лет назад у всех девочек коленки подгибались

Джулиан Макмэхон в роли демона Коула, сериал «Зачарованные». Актеру 47 лет.

Как сейчас выглядят актеры, от которых 20 лет назад у всех девочек коленки подгибались

Дэвид Борианаз в роли вампира Ангела, сериал «Баффи — истребительница вампиров». Актеру 47 лет.

Как сейчас выглядят актеры, от которых 20 лет назад у всех девочек коленки подгибались

Факундо Арана в роли блондина Иво Ди Карло, сериал «Дикий ангел». Актеру 44 года.

Как сейчас выглядят актеры, от которых 20 лет назад у всех девочек коленки подгибались

Джейсон Пристли в роли Брендона Уолша собирал миллионы поклонниц у экранов в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Актеру 46 лет.

Как сейчас выглядят актеры, от которых 20 лет назад у всех девочек коленки подгибались

А помните очаровательного инспектора полиции Рихарда Мозера и его верного Рекса в сериале «Комиссар Рекс»? Актеру Тобиасу Моретти сейчас 56 лет.

Как сейчас выглядят актеры, от которых 20 лет назад у всех девочек коленки подгибались

Кевин Сорбо в роли непобедимого Геракла, сериал «Удивительные странствия Геракла». Актеру 57 лет.

Как сейчас выглядят актеры, от которых 20 лет назад у всех девочек коленки подгибались

Патрик Пюидеба в роли харизматичного Николя в сериале «Элен и ребята». Актеру 44 года.

Как сейчас выглядят актеры, от которых 20 лет назад у всех девочек коленки подгибались

Мэтт Леблан исполнял роль неподражаемого Джоуи Триббиани в сериале «Друзья». Актеру 48 лет.

Как сейчас выглядят актеры, от которых 20 лет назад у всех девочек коленки подгибались

Эндрю Шю в роли Билли в сериале «Мелроуз-Плейс».

Актеру 49 лет.

Как сейчас выглядят актеры, от которых 20 лет назад у всех девочек коленки подгибались

Том Уэллинг играл красавца Кларка Кента в сериале «Тайны Смолвиля». Сейчас актеру 39 лет.

Как сейчас выглядят актеры, от которых 20 лет назад у всех девочек коленки подгибались

Брэндон Куинн исполнил главную роль в сериале «Томми-оборотень». Брэндону 38 лет.

Как сейчас выглядят актеры, от которых 20 лет назад у всех девочек коленки подгибались

Адольфо Мартинес играл Круза Кастильо в телесериале «Санта-Барбара». Актеру 67 лет.

Как сейчас выглядят актеры, от которых 20 лет назад у всех девочек коленки подгибались

Тимоти Далтон покорил женские сердца в сериале «Джейн Эйр», где сыграл мистера Рочестера. Актеру 70 лет

Как сейчас выглядят актеры, от которых 20 лет назад у всех девочек коленки подгибались

Дэвид Духовны в роли Фокса Малдера, сериал «Секретные материалы». Актеру 55 лет.

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