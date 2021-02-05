Азиатские красавицы относятся к своей внешности серьезней некуда. В отличие от большинства из нас, они пользуются тренажерами не только для тела, но и для отдельных частей лица.
Маска для тренировки мышц лица.
Тренажер, помогающий избавиться от пухлости щек.
Устройство для формирования вздернутого носика.
Тренажер для век (для формирования такого желанного для азиаток «двойного века»).
Вибрирующий прибор для подтяжки лица.
Устройство для выпрямления носа.
Устройство для тренировки голоса (удерживает язык, чтобы сделать звук более открытым).
Устройства для формирования тонкого и прямого носа.
Тапочки для похудения — тренируют мышцы ног.
Устройство для тренировки губ и щек.
Массажер для лица.
Клей для век.
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Как стать восточной красавицей: странные гаджеты азиатской индустрии красоты
Азиатские красавицы относятся к своей внешности серьезней некуда. В отличие от большинства из нас, они пользуются тренажерами не только для тела, но и для отдельных частей лица.
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