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Как стать восточной красавицей: странные гаджеты азиатской индустрии красоты

Азиатские красавицы относятся к своей внешности серьезней некуда. В отличие от большинства из нас, они пользуются тренажерами не только для тела, но и для отдельных частей лица.

Как стать восточной красавицей: странные гаджеты азиатской индустрии красоты


Маска для тренировки мышц лица.

Как стать восточной красавицей: странные гаджеты азиатской индустрии красоты

Тренажер, помогающий избавиться от пухлости щек.

Как стать восточной красавицей: странные гаджеты азиатской индустрии красоты

Устройство для формирования вздернутого носика.

Как стать восточной красавицей: странные гаджеты азиатской индустрии красоты

Тренажер для век (для формирования такого желанного для азиаток «двойного века»).

Как стать восточной красавицей: странные гаджеты азиатской индустрии красоты

Вибрирующий прибор для подтяжки лица.

Как стать восточной красавицей: странные гаджеты азиатской индустрии красоты

Как стать восточной красавицей: странные гаджеты азиатской индустрии красоты

Устройство для выпрямления носа.

Как стать восточной красавицей: странные гаджеты азиатской индустрии красоты

Устройство для тренировки голоса (удерживает язык, чтобы сделать звук более открытым).

Как стать восточной красавицей: странные гаджеты азиатской индустрии красоты

Устройства для формирования тонкого и прямого носа.

Как стать восточной красавицей: странные гаджеты азиатской индустрии красоты

Как стать восточной красавицей: странные гаджеты азиатской индустрии красоты

Тапочки для похудения — тренируют мышцы ног.

Как стать восточной красавицей: странные гаджеты азиатской индустрии красоты

Устройство для тренировки губ и щек.

Как стать восточной красавицей: странные гаджеты азиатской индустрии красоты

Массажер для лица.

Как стать восточной красавицей: странные гаджеты азиатской индустрии красоты

Клей для век.

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