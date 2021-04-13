Советы по выбору долговечного блокнота

Блокнот, который выбирают на длительное пользование обязан быть прочным. Потрепанная обложка или помятые страницы с пятнами могут отпугнуть людей, с которыми вы хотите сотрудничать. Блокноты бывают нескольких видов и у каждого есть свои плюсы и минусы. Поговорим о них подробнее.
Цельный блокнот
Страницы в таком изделии обычно прочно крепятся к основанию, а в более дорогих моделях есть закладки, кармашки для визиток и прочие дополнительные мелочи. В таком блокноте записывают то, что потом может пригодится и хранить его можно в течении длительного времени. Можно такие изделия использовать как красивые тетради для важных записей.
Плюсы:
- аккуратный внешний вид, презентабельность;
- надежное закрепление страниц, защита от потери важной информации;
- иногда пронумерованность страниц;
Минусы:
- невозможность оторвать страницу без последствий, влияет на целостность блокнота.
Очень популярными среди этой модели являются блокноты известной итальянской фирмы Moleskine. По ссылке chickenart.com.ua/moleskine вы найдете хорошие варианты таких изделий на подарок близким или себе.
Блокнот на пружине или спирали
Страницы изделия прокалываются с помощью дырокола и дальше скрепляются спиралью из пластика или металла.Это позволяет открывать нужную страницу, складывая блокнот обложкой внутрь и не повреждая структуру. Хорошо подойдет для временного использования или для записей, которые нужно хранить минимальное количество времени.
Плюсы:
- комфорт использования (можно писать на весу);
- страницу можно вырвать при необходимости, не повредив целостности изделия.
Минусы:
- если пользоваться неаккуратно, то блокнот может выглядеть неопрятно;
- не придают солидности, выглядят как тетрадка.
Блокнот на кольцах
Страницы в таких блокнотах имеют отверстия и закрепляются специальными кольцами. Кольца просто открываются и листочек можно доставать без повреждений. Существуют разные дизайны, форматы и виды таких блокнотов. Подходят для творческих людей, которые могут много делать набросков и эскизов.
Плюсы:
- можно складывать обложкой внутрь;
- выглядят очень презентабельно;
- можно вынимать и добавлять новые страницы.
Минусы:
- могут занимать много места;
- страницы для добавления редко продаются, надо делать вручную.
Блокнот на резинках
Магазин “Чикен Арт” продает разные виды блокнотов, в том числе и на резинках. Здесь вы найдете огромный ассортимент ежедневников, товаров для дома и путешествий, косметики, аксессуаров и других мелочей. Вы можете посетить магазин в Киеве, улица Васильковская 10, или заказать понравившуюся вещь на сайте.
Блокнот на резинках - это изделие с обложкой из кожи, которая имеет отверстия. Резинки, проходящие сквозь них держат не страницы изделия, а целые тетради. Выглядит как сборник. Отлично подойдет для систематизации записей.
Плюсы:
- тетради можно откреплять (но страницы нет);
- отдельный блок сборника делается обычным прикреплением новой тетради (дырокол не нужен).
Минусы:
- не всегда удобно записывать в нем что-то, если много скреплено тетрадей или внутри есть еще какие-то закладки.
Свежие комментарии