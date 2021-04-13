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Советы по выбору долговечного блокнота

Советы по выбору долговечного блокнота

Блокнот, который выбирают на длительное пользование обязан быть прочным. Потрепанная обложка или помятые страницы с пятнами могут отпугнуть людей, с которыми вы хотите сотрудничать. Блокноты бывают нескольких видов и у каждого есть свои плюсы и минусы. Поговорим о них подробнее.

Цельный блокнот

Страницы в таком изделии обычно прочно крепятся к основанию, а в более дорогих моделях есть закладки, кармашки для визиток и прочие дополнительные мелочи. В таком блокноте записывают то, что потом может пригодится и хранить его можно в течении длительного времени. Можно такие изделия использовать как красивые тетради для важных записей.

Плюсы:


  • аккуратный внешний вид, презентабельность;

  • надежное закрепление страниц, защита от потери важной информации;

  • иногда пронумерованность страниц;

Минусы:


  • невозможность оторвать страницу без последствий, влияет на целостность блокнота.

Очень популярными среди этой модели являются блокноты известной итальянской фирмы Moleskine. По ссылке chickenart.com.ua/moleskine вы найдете хорошие варианты таких изделий на подарок близким или себе.

Блокнот на пружине или спирали

Страницы изделия прокалываются с помощью дырокола и дальше скрепляются спиралью из пластика или металла.

Это позволяет открывать нужную страницу, складывая блокнот обложкой внутрь и не повреждая структуру. Хорошо подойдет для временного использования или для записей, которые нужно хранить минимальное количество времени.

Плюсы:


  • комфорт использования (можно писать на весу);

  • страницу можно вырвать при необходимости, не повредив целостности изделия.

Минусы:


  • если пользоваться неаккуратно, то блокнот может выглядеть неопрятно;

  • не придают солидности, выглядят как тетрадка.

Блокнот на кольцах

Страницы в таких блокнотах имеют отверстия и закрепляются специальными кольцами. Кольца просто открываются и листочек можно доставать без повреждений. Существуют разные дизайны, форматы и виды таких блокнотов. Подходят для творческих людей, которые могут много делать набросков и эскизов.

Плюсы:


  • можно складывать обложкой внутрь;

  • выглядят очень презентабельно;

  • можно вынимать и добавлять новые страницы.

Минусы:


  • могут занимать много места;

  • страницы для добавления редко продаются, надо делать вручную.

Блокнот на резинках

Магазин “Чикен Арт” продает разные виды блокнотов, в том числе и на резинках. Здесь вы найдете огромный ассортимент ежедневников, товаров для дома и путешествий, косметики, аксессуаров и других мелочей. Вы можете посетить магазин в Киеве, улица Васильковская 10, или заказать понравившуюся вещь на сайте.

Блокнот на резинках - это изделие с обложкой из кожи, которая имеет отверстия. Резинки, проходящие сквозь них держат не страницы изделия, а целые тетради. Выглядит как сборник. Отлично подойдет для систематизации записей.

Плюсы:


  • тетради можно откреплять (но страницы нет);

  • отдельный блок сборника делается обычным прикреплением новой тетради (дырокол не нужен).

Минусы:


  • не всегда удобно записывать в нем что-то, если много скреплено тетрадей или внутри есть еще какие-то закладки.

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