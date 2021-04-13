Советы по выбору долговечного блокнота

Блокнот, который выбирают на длительное пользование обязан быть прочным. Потрепанная обложка или помятые страницы с пятнами могут отпугнуть людей, с которыми вы хотите сотрудничать. Блокноты бывают нескольких видов и у каждого есть свои плюсы и минусы. Поговорим о них подробнее.

Цельный блокнот

Страницы в таком изделии обычно прочно крепятся к основанию, а в более дорогих моделях есть закладки, кармашки для визиток и прочие дополнительные мелочи. В таком блокноте записывают то, что потом может пригодится и хранить его можно в течении длительного времени. Можно такие изделия использовать как красивые тетради для важных записей.

Плюсы:



аккуратный внешний вид, презентабельность;



надежное закрепление страниц, защита от потери важной информации;



иногда пронумерованность страниц;



Минусы:



невозможность оторвать страницу без последствий, влияет на целостность блокнота.



Очень популярными среди этой модели являются блокноты известной итальянской фирмы Moleskine. По ссылке chickenart.com.ua/moleskine вы найдете хорошие варианты таких изделий на подарок близким или себе.

Блокнот на пружине или спирали

Страницы изделия прокалываются с помощью дырокола и дальше скрепляются спиралью из пластика или металла.

Это позволяет открывать нужную страницу, складывая блокнот обложкой внутрь и не повреждая структуру. Хорошо подойдет для временного использования или для записей, которые нужно хранить минимальное количество времени.

Плюсы:



комфорт использования (можно писать на весу);



страницу можно вырвать при необходимости, не повредив целостности изделия.



Минусы:



если пользоваться неаккуратно, то блокнот может выглядеть неопрятно;



не придают солидности, выглядят как тетрадка.



Блокнот на кольцах

Страницы в таких блокнотах имеют отверстия и закрепляются специальными кольцами. Кольца просто открываются и листочек можно доставать без повреждений. Существуют разные дизайны, форматы и виды таких блокнотов. Подходят для творческих людей, которые могут много делать набросков и эскизов.

Плюсы:



можно складывать обложкой внутрь;



выглядят очень презентабельно;



можно вынимать и добавлять новые страницы.



Минусы:



могут занимать много места;



страницы для добавления редко продаются, надо делать вручную.



Блокнот на резинках

Магазин “Чикен Арт” продает разные виды блокнотов, в том числе и на резинках. Здесь вы найдете огромный ассортимент ежедневников, товаров для дома и путешествий, косметики, аксессуаров и других мелочей. Вы можете посетить магазин в Киеве, улица Васильковская 10, или заказать понравившуюся вещь на сайте.

Блокнот на резинках - это изделие с обложкой из кожи, которая имеет отверстия. Резинки, проходящие сквозь них держат не страницы изделия, а целые тетради. Выглядит как сборник. Отлично подойдет для систематизации записей.

Плюсы:



тетради можно откреплять (но страницы нет);



отдельный блок сборника делается обычным прикреплением новой тетради (дырокол не нужен).



Минусы: