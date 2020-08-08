13 кофейных напитков, о которых вы не знали

Большинство из нас знает разницу между latte и cappuccino, в то время как более искушённый кофеман знает о чудесном flat white. Но есть кофейные напитки в которых разбираются истинные эксперты.

Нет, то, что на первой картинке это еще не они. Это все «попса», а вот истинные ценители должны знать что-то из списка ниже. Попробуйте спросить о чем то из списка у баристы в вашей кофейне.

Guillermo (Гильермо)

Кофейный эквивалент текилы, это для тех, кто любит кислый и цитрусовый кофе.

В некоторых рецептах приготовления кофе среди компонентов можно найти лимон. На самом деле отечественная привычка пить кофе, как и чай, с лимоном, к классическому рецепту не имеет никакого отношения. Кофейные гурманы утверждаю, что цитрусовый аромат отлично подчеркивает вкус кофе. Чашечка эспрессо, приготовленная традиционным способом, с дольками лайма – вот настоящий «Гильермо». Количество ломтиков не регламентируется, все зависит от личных пристрастий.

КАК ПОДАВАТЬ НАПИТОК

На стол «Гильермо» подают с уже добавленными дольками в обычных кофейных чашках, наполненных примерно наполовину, горячим или предварительно охлажденным на льду. Допускается поставить на стол молочник, чтобы желающие разбавили напиток несколькими каплями молока.

КАК ПОЯВИЛСЯ КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК «ГИЛЬЕРМО»

«Гильермо» – вовсе не название сорта кофейных зерен, а испанское мужское имя. Был ли это владелец кафе, где напиток впервые представили публике, или горячий поклонник нового вкуса, история умалчивает. Достоверно известно только одно: лайм стали добавлять по аналогии с «Эспрессо Романо», который подают с лимоном. Знатоки сочли, что легкая горечь лайма гармонирует с кофейным вкусом больше, чем прямолинейно-кислая резкость лимона.

ПОЛЕЗНЫЕ ФАКТЫ

Добавлять цитрусовые категорически нельзя кофеманам, страдающим гастритом в повышенной кислотностью.

Dirty Chai (Грязный Чай)

Dirty Chai – это смесь специй, смешанных в тёплом успокаивающем напитке. Обычно включает черный чай, имбирь, кардамон, корица, фенхель, гвоздику и черный перец, но варьируется от региона к региону.

Чай-латте — это то же самое, но подается с приготовленным на пару молоком.

Если вам нравится вкус Dirty Chai, но все еще нужно, чтобы напиток содержал кофеин, просто добавляете экспрессо или доппио.

Yuen Yeung

Этот напиток чрезвычайно популярен в некоторых частях Азии, таких как Гонконг и Малайзия, где он известен как Kopi Cham. Этот напиток представляет собой гибрид чая и кофе, который содержит 30% черного кофе и 70% чая, смешанный с конденсированным молоком и подсластителем.

Его можно подавать горячим или холодным и даже невероятно сладким, что бы слипалось везде.

Leche Manchada

Буквально означает «окрашенное молоко». Напиток для людей, которые любят намек на кофе и ничего больше. Только молок с каплей кофе, это в основном. Так сказать кофейное молоко или молоко со вкусом кофе

Некоторые могут сказать, что это то же самое, что и латте-маккиато, но оно еще слабее.

Marrocchinno

Крошечная форма мокки, которую можно пить довольно быстро (хотя, пожалуй, еще лучше потягивать) это шот из эспрессо с какао-порошком и молочной пеной в небольшом стакане.

В итальянском городе Альба, где производство шоколадной компании Ferrero, многие добавляют шоколадный соус Nutella (принадлежит тому же хозяину что Ферреро) вместо какао-порошка. Прям можно представить насколько это вкусный шоколадный соус

Con Panna

Название говорит об этом, поскольку оно буквально переводится как «со сливками», и это именно то, что вы получаете, эспрессо с капюшоном взбитых сливок сверху.

В зависимости от того, где вы находитесь в мире, его также можно назвать «suizo».

Без проблем бариста сделаем вам flat white на сливках и будет тоже самое. Разницу по вкусу мало кто замечает. Что на сливках что на молоке. Чувствуется только сама жирность по разному.

Red Eye

Специально для кофеиновых наркоманов. Употребляющих кофеин даже в таблетках. Уже был рассказ про Кофеин бензоат натрия.

Если вы действительно нуждаетесь в одном из них, мы предлагаем вам обратиться к врачу. Не всегда такие потребности нормальные. Red Eye (красный глаз) накачивает сердце, смесью обычного черного кофе, с шотом из эспрессо. Американо плюс эспрессо.

Добавьте два шота, и это будет black eye «черным глазом», добавьте три dead eye «мертвого глаза» и добавьте четыре шота и это остановите сердце. Не будьте настолько глупыми что бы попробовать или повторить!

Более разумный способ насладиться вкусом «красных глаз» — это «Тобио», более короткий напиток, приготовленный из половины фильтрованого кофе и половины эспрессо.

Cafe de Olla

Мексиканский кофейный напиток, который трудно найти за пределами центральной америки (хотя это ни в коем случае невозможно), состоит из молотого кофе, ароматизированного корицей и цельным тростниковым сахаром под названием piloncillo.

Если в Мексике, то будет сварен кофе в традиционном глиняном горшке.

Cafe Bombon

Кофейный напиток из испанского города Валенсия — это шот эспрессо и равное количество крема, который подается в прозрачном стекле, что создает многослойный эффект, когда он опускается на дно.

Этот конденсированный крем очень липкий и делает напиток чрезвычайно сладким.

Cortado

Исходя из испанского глагола «cortar», означающего «разрезать», это шот эспрессо с теплым молоком. Многие будут утверждать, что это то же самое, что и маккиато, но это с вспененным молоком сверху, а не смесь с теплым молоком.

Kaisermelange

Родина Австрия. Напиток включает в себя эспрессо и взбитый сырой яичный желток, до состояния гладкой, сливочной консистенции, а затем добавление порции мёда для сладости. Ром или бренди также могут быть добавлены для тех, кто хочет выпить алкоголь на свой кофе.

Вьетнамский яичный кофе похож на этот, с тремя взбитыми яичными желтками и сгущенным молоком.

Eiskaffe

Немецкий ледяной кофе поскольку две ложки ванильного мороженого выложены на вершине черного льда. Кроме того, могут быть включены взбитые сливки и посыпания шоколадной стружкой.

Холодный кофе или айс-кофе, ледяной кофе — способ подачи кофейных напитков. Часто употребляется в качестве прохладительного напитка. Существует несколько способов приготовления холодного кофе. В первом случае готовый горячий напиток остужается до нужной температуры, во втором — кофе готовится путём выдерживания молотых зёрен в воде (например, с помощью френч-пресса), после чего фильтруется.

Часто айс-кофе готовится аналогично горячему аналогу того или иного кофейного напитка. Так, существуют «холодное латте», «холодное мокко». Данные напитки изготовляются путём смешивания горячего эспрессо с необходимым количеством охлажденного молока.

Ледяной-кофе может быть подан как уже охлаждённым, так и ещё горячим, но с нужным количеством льда. Поскольку сахар плохо растворяется в холодной жидкости, в холодный кофе обычно добавляется сахарный сироп или сахарозаменители.

Espresso Tonic

Эспрессо смешивается с тоником, например, Gin & Tonic, чтобы создать освежающий, газированный ледяной кофе. Идеально подходит для тех, кто хочет долго потягивать кофе, но и хочется остыть и взбодрится в жаркие летние дни.