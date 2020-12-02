Какие муки терпели аристократки в XVIII веке, чтобы не испортить 1,5-метровую прическу

1. Немного истории

Прически в 18 веке достигал полутора метра. / Фото: zen.yandex.ru

Французская королева Мария Антуанетта. / Фото: vseznatok.ru

Знатные дамы ездили в каретах на коленях. / Фото: pinterest.ru

2. Полудрема в кресле

Знатные дамы не только сидели в кресле, но и спали в нем. / Фото: utahch.blogspot.com

3. Подушка из сундука

Сундук использовали вместо подушки. / Фото: projects.rusarchives.ru

4. Жесткий полголовник

Подголовники подкладывали под шею

5. Сон в шкафу

Шкаф, который использовался для сна вместо кровати. / Фото: gerdanka.ru

6. Защита от мышей

Защититься от грызунов помогали металлические конструкции, вплетенные в волосы

7. Средство «для роста» волос от шарлатанов

Парикмахеры-шарлатаны не только делали плохие прически, но и продавали бессмысленные рецепты масок. / Фото: alfaprof-market.ru