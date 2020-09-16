Пары влюбленных, которые ушли из жизни в один день

Казалось бы, что может быть романтичней: влюбиться, прожить всю жизнь вместе и умереть в один день? Но жизнь на самом деле намного прозаичней, чем любовные романы, в которых описывают идеальные отношения. Знаменитые пары, о которых мы сегодня расскажем, встретили смерть вместе, но желали ли они о таком завершении жизни, неизвестно.
Николай II и Александра Федоровна
Редко кому выпадает столько испытаний, сколько пришлось пережить последнему русскому императору и его семье. С самого начала союз Николая II и Алиссы Гессен-Дармштадской (настоящее имя Александры Федоровны) пришелся не по душе окружению и со стороны молодого человека, и со стороны девушки. Отец наследника престола, Александр III, только на смертном одре одобрил брак сына. Не была в восторге от выбора внучки и английская королева Виктория. Но влюбленные все же поженились, однако им и впредь приходилось отстаивать свое право на счастье. Народ так и не принял иноземную жену императора. Причем повод для возмущения появился уже во время коронации Николая II: «хадынская давка» омрачила медовый месяц венценосных особ. Приближенные считали супругу Романова надменной и холодной. Позже они были недовольны тем, какое сильное влияние Александра Федоровна имеет над мужем. Вспомнить только ее фаворитов Филиппа и Григория Распутина. Но как бы там ни было Николай II и Александра Федоровна прожили вместе 24 года, у них появились 5 детей: 4 дочери и сын, который страдал гемофилией – болезнью, характеризующейся несвертываемостью крови. В том, что супруги любили друг друга, нет сомнений. Они много времени посвящали детям, в разлуке писали трогательные письма. 17 июля 1918 года вся семья Николая II, в том числе и его дети, были расстреляны большевиками без суда и следствия в Екатеринбурге.
Адольф Гитлер и Ева Браун
Самая неоднозначная пара 20 века еще при жизни стала самой обсуждаемой. Казалось бы, жестокий и циничный фюрер не способен был любить. Но встретив в 40 лет 17-летнюю Еву Браун в фотоателье, где она работала ассистенткой, не расставался с ней до последних минут своей жизни. Да, их отношения было сложно назвать идеальными. Влюбленные практически все время проводили вместе, путешествовали, ходили в кино. Но при этом Гитлер на официальные мероприятия продолжал брать с собой Гели Раубаль, которую, по его словам, любил. Ева об этом знала, как, впрочем, и о том, что у ее возлюбленного были и другие романы на стороне, но продолжала хранить верность своему фюреру. И даже когда он начал охладевать к ней, Браун все равно не предавала его и даже несколько раз пыталась свести счеты с жизнью. Правда, однажды она все же поступила не так, как он ее просил: не уехала из Берлина, а вернулась к Гитлеру, хотя и знала, что конец близок. И только тогда Адольф оценил верность подруги и сделал ей предложение. Но мужем и женой они пробыли всего один день. 30 апреля 1945 года влюбленные добровольно ушли из жизни, приняв яд.
Бонни и Клайд
Преступников, орудовавших в 30-х годах в Америке, принято окружать аурой романтики. Уж сколько книг было написано и снято фильмов про безбашенную парочку. Хотя на самом деле она была не такой безобидной, как принято считать. Познакомились молодые люди на одной из вечеринок. Интересно то, что Бонни была замужем, но с супругом давно уже не жила. Скоропалительный брак в 15 лет не продлился долго, но официальный развод девушка с мужем так и не оформила. Более того, татуировку с именем бывшего избранника она так и не свела, к тому же продолжала носить обручальное кольцо до конца жизни. Бонни и Клайд сразу влюбились друг в друга, а обоюдная страсть к приключениям и опасности привела к тому, что они решили действовать вместе. Вначале их действия были сравнительно безобидными: парочка грабила небольшие магазинчики и автозаправки. Но позже Бонни решила, что пора заняться серьезными делами, и тогда в ход пошли ограбления посерьезней, угоны автомобилей и даже убийства и налет на тюрьму, в результате которого на свободе оказалось несколько преступников. Гангстеров долго не могли поймать, ведь им всегда удавалось ускользнуть. Но спустя 4 года после знакомства влюбленные попали в полицейскую засаду. По машине, в которой находились Бонни и Клайд, было выпущено около 160 пуль: 60 из них попали в девушку, 50 – в парня.
Кэролин Бессетт-Кеннеди и Джон Фицджеральд Кеннеди-младший
Сын Джона Кеннеди и публицист для Calvin Klein были одной из самых красивых и стильных пар конца 20 века. Отношения молодых людей начались в 1994 году, а поженились они спустя два года. С самого начала романа влюбленные стали заветной целью для прессы, которая даже дежурила у дверей их дома, чтобы позже смаковать подробности жизни. Но скромную свадьбу от папарацци молодым людям удалось скрыть. Однако после бракосочетания внимание журналистов к чете Кеннеди только усилилось. Кэролин переживала из-за этого и жаловалась, что даже на работу не могла устроиться из-за того, что ее обвиняли в использовании связей влиятельного супруга. А позже разногласия начались и между супругами. Кеннеди-младший не понимал, почему возлюбленная не хотела иметь детей. У нее же, в свою очередь, тоже накопилась масса претензий к мужу: она жаловалась, что он совсем не уделяет ей внимания. Сложно сказать, смогла бы семейная пара преодолеть разногласия, но судьба распорядилась по-своему. В июле 1999 года супругу вылетели на частном самолете на свадьбу дочери Роберта Кеннеди. С ними была старшая сестра Кэролин. Джон был опытным пилотом, поэтому за штурвал сел сам. Но, возможно, из-за низкой плохой видимости, мужчина не справился с управлением, и самолет упал в океан. Выжить в этой катастрофе не удалось никому.
Валерий Харламов и Ирина Смирнова
Один из самых известных отечественных хоккеистов со своей будущей супругой познакомился случайно. В тот день он с друзьями веселился в одном из столичных ресторанов. Там же и оказалась 19-летняя Ирина, которая пришла на празднование дня рождения подруги. Интересно, что девушка не признала в симпатичном парне известного спортсмена, а приняла его за таксиста. Влюбленные скоро начали жить вместе, у них родился сын Саша. Однажды, возвращаясь домой, супруги попали в автомобильную аварию: Харламов долго восстанавливался после многочисленных травм, но смог вернуться на лед. А позже у супругов родилась дочь Бегонита. В конце августа 1981 года Валерий, Ирина и ее двоюродный брат Сергей возвращались из дачи. Вначале за рулем был сам Харламов, но потом на водительское сиденье пересела его супруга. У нее не было прав, да и опыт вождения был небольшой. К тому же и дорога после дождя была скользкой. Спустя несколько минут после начала пути Ирина не справилась с управлением, выскочила на встречную полосу и врезалась в грузовик. Все трое, находившиеся в легковушке, погибли.
Принцесса Диана и Доди Аль-Файед
Королева людских сердец всю жизнь мечтала обрести простое женское счастье. Казалось бы, выйдя замуж за наследника английского престола принца Чарльза, она вытащила счастливый билет. Но сказка о Золушке стала кошмаром. Супруг так и не смог забыть свою любовь Камиллу Паркер-Боулз, а Диана, поняв, что бороться за любовь, бесполезно, опустила руки. Развод венценосных особ состоялся в 1996 году. Несмотря на то, что у Дианы не было отбоя от поклонников, обрести счастье она смогла не сразу. Спустя несколько месяцев после развода она познакомилась с египетским миллиардером Доди Аль-Файедом. Отношения между ними развивались стремительно, но влюбленные старались оградить личную жизнь от излишнего внимания прессы, что у них не всегда получалось. Вот и в последний день лета 1997 года пара, проводившая время в Париже, пыталась отделаться от папарацци. Но их водитель, мчавшийся на полной скорости, не справился с управлением. Доди скончался сразу же, Диана – спустя два часа после аварии. Выжить удалось только телохранителю принцессы. А виновным в катастрофе признали водителя, в крови которого было обнаружено количество алкоголя, три раза превышающее допустимую норму. Сыграла свою роль в этой трагедии высокая скорость и то, что пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.
Стефан Цвейг и Шарлотта Альтман
Австрийский писатель не сразу нашел личное счастье. Первой его супругой стала Мария фон Винтерниц. Их брак продлился 18 лет, но дал трещину. Но прошел год, и Цвейг снова женился. Его избранницей стала его секретарша Шарлотта Альтманн. Вскоре к власти пришел Гитлер, и Стефан, который не разделял взгляды нацистов, покинул Австрию. Вначале супруги жили в Лондоне, затем переехали в Нью-Йорк, позже перебрались в Рио-де-Жанейро. Но вынужденные путешествия, страшные события, происходящие в мире, и тоска по Родине ввергали в депрессию Цвейга. Мемуары «Вчерашний мир» он посвятил именно эти переживаниям. Не в силах смириться с происходящим, писатель решил покинуть это мир. Последовала за ним и Шарлотта. Влюбленных, принявших смертельную дозу барбитуратов, нашли на кровати, держащимися за руки. На столе они оставили предсмертные письма, в которых объяснили свой поступок.
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