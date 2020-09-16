Пары влюбленных, которые ушли из жизни в один день

Казалось бы, что может быть романтичней: влюбиться, прожить всю жизнь вместе и умереть в один день? Но жизнь на самом деле намного прозаичней, чем любовные романы, в которых описывают идеальные отношения. Знаменитые пары, о которых мы сегодня расскажем, встретили смерть вместе, но желали ли они о таком завершении жизни, неизвестно.









Николай II и Александра Федоровна

Адольф Гитлер и Ева Браун

Бонни и Клайд

Кэролин Бессетт-Кеннеди и Джон Фицджеральд Кеннеди-младший

Валерий Харламов и Ирина Смирнова

Принцесса Диана и Доди Аль-Файед

Стефан Цвейг и Шарлотта Альтман