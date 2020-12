7 книг для саморазвития от вице-президента Whirpool

Becoming a Resonant Leader: Develop Your Emotional Intelligence, Renew Your Relationships, Sustain Your Effectiveness (Annie McKee, Richard E. Boyatzis, Fran Johnston)

Книги, которые перевернут ваше представление о себе, научат находить компромиссы и двигаться впередКарантин — отличная возможность сделать паузу и подумать, что происходит в нашей жизни, чего мы хотим добиться и где мы на этом пути, а также составить (или подкорректировать, если он уже есть) свой личный план и приобрести новые полезные навыки. Такое погружение в себя очень полезно проводить время от времени. Мне это всегда дает новые силы и мотивацию двигаться дальше. Вот семь книг, которые помогут в таком путешествии к лучшей версии себя. В свое время они очень помогли мне.Замечательная книга, а также рабочая тетрадь, где теоретические вводные перетекают в практические занятия. Вы сможете осмыслить, какова ваша миссия, кто вы есть и как видите себя в будущем. Например, с помощью упражнений вы сможете определить , каковы ваши ключевые ценности. Увидев результаты, вы будете лучше понимать, почему вы принимаете те или иные решения и реагируете определенным образом. Мне мои ценности многое рассказали о логике моих поступков и решений.Книга очень легко читается, получается медитативное погружение в себя.Как только вы лучше поняли себя и решили, в каком направлении вы хотите двигаться, настало время сделать ревизию ваших сильных сторон, а также их изнанку. У нас нет отдельно сильных и слабых сторон, все взаимосвязано , при определенных обстоятельствах наши сильные стороны становятся слабыми. Англичане говорят: «Every medal has two side». Это замечательная книга написана известным коучем многих мировых бизнес-знаменитостей. Она прекрасно структурирована, материал изложен очень четко, понятно и практично. Логика простая — наши сильные стороны, которые помогли нам прийти туда, где мы сейчас, не обязательно приведут нас туда, где мы хотим быть. Могут понадобиться другие навыки. Отличная возможность проанализировать себя и понять, на что вы хотите опираться, двигаясь вперед, и чему еще хотите научиться.Еще одна замечательная книга от Маршала Голдсмита поможет лучше понимать и управлять нашими триггерами, заставляющими нас действовать тем или другим образом. Это наши мысли и отношения, которые формируют наше поведение , а значит и нашу судьбу. Между мыслью, которая появилась у нас в голове в ответ на ситуацию, и нашей реакцией всегда есть несколько секунд. То, как мы ими воспользуемся и какое решение примем, может многое изменить. Каждый день у нас есть сотни возможностей втянуться в ненужные дискуссии, и зачастую самое лучшее, что мы можем сделать, — это не делать ничего, промолчать. Как говорил гуру менеджмента Питер Друкер: «Наша миссия в жизни — создать что-то полезное, а не доказать, что мы умны и правы» («Our mission in life should be to make a positive difference, not to prove how smart or right we are.»). Звучит очень просто, но как же сложно бывает это сделать на практике.Эта книга написана известным профессором и консультантом по лидерству, а также бывшим переговорщиком с террористами, захватившими заложников. Книга поможет взглянуть с другой стороны на, пожалуй, самое важное умение — умение видеть ситуацию с позиции другого человека, находить варианты, которые устроят не только вас и договариваться. Также она поможет лучше понять, как преодолевать конфликты и влиять на других, при этом создавая ценность для целой группы людей.Еще одна замечательная и очень полезная книга, которая поможет дальше совершенствовать свой навык по искусному проведению сложных разговоров, от которых порой зависит наше будущее. И это не только про бизнес, важные (и сложные) разговоры мы постоянно ведем и в нашей частной жизни. В книге есть много ценных практических советов о том, как важно помнить, чего мы хотим добиться, как правильно слушать и слышать, как построить свое сообщение, чтобы нас услышали, а не встали в защитную позицию, как убеждать. Читая главы, также все больше осознаешь, что умение понимать и слышать другую сторону — основа любого развития и движения вперед.Полезная книга, которая помогает более конкретно понять и спланировать свои карьерные шаги. Здесь рассматриваются разные личные и бизнес ситуации, иллюстрированные конкретными историями. У автора есть еще одна очень хорошая книга «Первые 90 дней», которую я всем очень советую прочитать при выходе на новую работу . Она поможет написать четкий план и максимально хорошо вступить в новую должность.Ну и завершить наше путешествие к себе можно этой очень правильной, резонирующей и эмоциональной книгой о том, что мы всего лишь люди, мы совершаем ошибки, у нас есть недостатки , и важно принимать и любить себя (и других тоже) такими, какими мы есть. Более того, умение быть собой, понимать кто мы, говорить, что мы думаем и чувствуем, — наша самая главная сила. Самый смелый поступок, который мы можем совершить, — это позволить себе быть собой и прожить свою жизнь, ту, которую мы сами выбрали.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: