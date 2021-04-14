Как правильно сочетать продукты, чтобы они принесли максимум пользы здоровью

Сочетание 1: Помидоры + оливковое масло

Если делаете салат из томатов, заправляйте его оливковым маслом. / Фото: goodfon.ru

Сочетание 2: Лосось + листовая капуста

Из лосося и капусты можно сделать вкусный рулет и дополнить его соусом. / Фото: fb.ru

Сочетание 3: Горький шоколад + яблоки

Яблоки в шоколаде укрепляют сердечно-сосудистую систему. / Фото: foodily.ru

Сочетание 4: Капуста кейл + орехи

Салат с капустой кале и орехами. / Фото: grandkulinar.ru

Сочетание 5: Помидоры + брокколи

Салат с помидорами, брокколи и морковью. / Фото: gotovim-doma.ru

Сочетание 6: Куркума + черный перец

Перец усиливает положительное действие куркумы на организм. / Фото: fishki.net

Сочетание 7: Брюссельская капуста + оливковое масло

Лучшая заправка для салата из брюссельской капусты является оливковое масло. / Фото: ideal-eda.ru

Сочетание 8: Черные бобы + красный болгарский перец

Черная фасоль идеально сочетается с красным болгарским перцем. / Фото: wday.ru

Сочетание 9: Цельные злаки + лук

Овсянка с луком и грибами. / Фото: domos.ru