11 привычек, которые делают из человека настоящего гения

Когда обычные люди слышат слово «гений», то представляют исключительного и далекого от реальности человека. Однако психологи уверяют, что у многих гениев были привычки и странности, которые присущи обывателям. Возможно, прочитав этот материал, кто-то узнает в себе или в своих близких настоящего гения.



Короткий сон

Любовь к кошкам

Неаккуратность

Неразборчивый почерк

Атлетичное телосложение

Кофе по утрам

Любовь к одиночеству

Длительные прогулки

Личный дневник

Любовь к музыке

Любовь к природе