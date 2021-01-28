Почему не цветёт алоэ

Я всегда была равнодушна к комнатным растениям. Но когда я стала жить отдельно от родителей, рука как-то сама потянулась посадить авокадо. А потом мне подарили еще один вазон, и понеслось… Делать из квартиры цветочный сад я пока что не готова.

Однако всё же хочется обзавестись еще парочкой зеленых друзей. Мой выбор пал на весьма неприхотливое и очень популярное растение. Сегодня я расскажу, как вырастить алоэ да еще и сделать так, чтобы оно зацвело. Да-да, такое бывает!







КАК ВЫРАСТИТЬ АЛОЭ

Уход после пересадки

Алоэ цветет?

Алоэ — неприхотливое в уходе растение, которое используют в лечебных и косметических целях. В народе его называют домашним лекарем. И это неудивительно, ведь вечнозеленый суккулент обладает массой полезных свойств.От грамотного ухода за алоэ зависит внешний вид растения, а именно толщина листков. Чем они тоньше и слабее, тем сложнее добывать из них сок. Поскольку алоэ достаточно активно разрастается, нужно обязательно вовремя срезать и пересаживать молодые побеги. Они появляются на главном стебле растения.Для этого просто срежь черенок прямо под корень. Затем в идеале его нужно немного подсушить (от 30 минут до 3 часов). Но если такой возможности нет, тогда первым делом убери с побега нижние листочки.Это нужно, чтобы прикорневая зона была больше. Для посадки подготовь прозрачный стакан или горшок. Так ты сможешь наблюдать за развитием корней алоэ и видеть, насколько земля увлажнена.Это очень важный момент, так как очень часто алоэ загнивает. Это происходит из-за обильного полива. Растение засухоустойчиво, ведь его родина — это Африка. Лист алоэ покрыт растительным воском. Это помогает ему сохранять влагу внутри себя. Поэтому, если ты не уверена в том, стоит ли поливать алоэ, то лучше не поливай лишний раз.На дно стаканчика помести немного дренажа, а остальное пространство засыпь грунтом. Далее заглуби срезанный черенок, зафиксируй его в земле. Если земля сухая, полей алоэ. Опытные садоводы рекомендуют использовать фитоспорин после пересадки любого растения. Это универсальный микробиологический препарат, который предотвратит появление болезней. На 1 л воды понадобится всего лишь 1 ч. л. средства.Если ты впервые пересаживаешь алоэ, держи несколько дельных советов. Во-первых, не ставь его на холодный подоконник. Лучше всего поместить его в более-менее теплое место. Во-вторых, накрой растение пакетом на 1–2 недели. Эти условия помогут черенку пустить корни быстрее.Чтобы в растении накапливалось больше полезных веществ, его нужно подкармливать. Поскольку алоэ считается лекарственным растением, подкормки должны быть только органическими. Например, обрати внимание на специализированное мягкое удобрение Гуми-Оми. Оно подойдет для кактусов и суккулентов.Главное — не переусердствовать с подкормками. Алоэ привыкло к бедной почве, поэтому для него лучше всего снизить привычную дозу удобрения. Тогда ты точно не прогадаешь! Кстати, также советуют время от времени протирать каждый листочек от пыли. Да, занятие муторное, но так ты сделаешь жизнь растения чуточку лучше.В народе алоэ называют также столетником. Ходит поверье, что такое название появилось из-за того, что алоэ цветет раз в 100 лет. Мало кто видел, как цветет это растение, ведь заставить его цвести в домашних условиях крайне сложно. Однако в природе алоэ цветет каждый год. Удивительно!Всё дело в условиях, в которых растет алоэ. Чтобы растение зацвело, оно должно регулярно получать солнечный свет (12–16 часов). Согласись, что на подоконнике растение едва ли сможет получить столько света и солнца.Но не стоит расстраиваться раньше времени! Если ты хочешь добиться цветения, в первую очередь тебе нужно создать условия, максимально приближенные к естественным. Начни подготовку еще в зимний период. Температура в помещении должна составлять от 10 до 14 градусов тепла. При этом цветку необходимо много света. Используй дополнительную подсветку в виде люминесцентной лампы.Поливай алоэ 1 раз в месяц, но следи, чтобы почва полностью высыхала перед поливом. Также важно, чтобы в комнате был сухой воздух. Когда стабильно теплая погода сменит холодную, лучше всего вынести растение на улицу. Например, можно поместить его на балконе с южной стороны.Алоэ должно привыкать к солнцу постепенно. Сначала можно вынести его погреться на полчаса, потом на час, а затем постепенно удлинять время нахождения на солнышке. Если на улице очень тепло, весной алоэ можно оставлять на балконе на весь день. А летом — даже на ночь.Чтобы суккулент зацвел, температура воздуха днем должна быть в пределах 21–29 градусов тепла, а ночью — не ниже 15 градусов. В теплое время года растение следует поливать 1 раз в неделю. Однако, к сожалению, все эти условия не гарантируют, что алоэ точно зацветет. Цветение может наступить в любой момент: и в марте, и в октябре.