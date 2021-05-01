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Как правильно выбирать замороженные продукты в супермаркете

Как правильно выбирать замороженные продукты в супермаркете

Замороженные овощи и фрукты могут быть более питательными, чем свежие, поскольку они упаковываются сразу после сбора урожая, когда в них содержится максимум питательных веществ. 

Не стоит отказываться от них и использовать исключительно свежие продукты, ведь замороженная продукция к тому же удобна и может сократить время на готовку. 

Просто нужно знать, что искать.

Как правильно выбирать замороженные продукты в супермаркете

Овощи

Что нужно искать: обычные 100-процентные овощи (в упаковке не должно быть никаких посторонних ингредиентов). Нет никакой разницы в питательности продуктов, продаваемых в коробках и в полиэтиленовых упаковках, поэтому можно брать то, что понравится. Нужно удостовериться в том, что овощи не замерзли одним «монолитным» куском — это признак того, что они были разморожены и заморожены повторно. А это гарантированно означает, что в них сохранилось меньше витаминов.

Замороженные овощи - практично и вкусно.

Замороженные овощи - практично и вкусно.

Чего нужно избегать: всего, что смешано с сыром, соусом, макаронами или рисом. Например, в пакете простого замороженного брокколи содержится 30 калорий, 20 миллиграммов натрия и нет жиров. Но в пакете того же овоща в сырном соусе калорий больше в два с половиной раза, а количества натрия увеличилось примерно до 600 миллиграммов.

 

Совет: можно ускорить приготовление еды и увеличить количество витаминов в ней, добавив к рациону замороженные овощи (естественно, перед готовкой их нужно разморозить в микроволновой печи или миске с прохладной водой). Их можно добавлять к запеканкам, рагу, супам или использовать для приготовления свежих салатов.

Фрукты и ягоды

Что нужно искать: опять же, обычные фрукты без никаких примесей являются лучшим вариантом. При покупке нужно обязательно смотреть на герметичность пакета, чтобы предотвратить образование кристаллов льда. Это признак того, что фрукты обезвожены и, возможно, потеряли часть своего вкуса или питательных веществ.

Замороженные ягоды - зимняя радость.

Замороженные ягоды - зимняя радость.

Чего нужно избегать: фрукты, упакованные с сахаром. Например, замороженная клубника в сиропе может содержать в 11 раз больше сахара, чем обычная, неподслащенная. 

Совет: замороженные фрукты могут быть вкусными прямо из морозильника. Куски манго, вишня и ежевика особенно вкусны, когда есть их ледяными. Также можно смешать их с коктейлями или блинами, вафлями и йогуртом.

Готовые замороженные блюда

Естественно, разогретые готовые блюда явно не превзойдут по вкусу свежеприготовленные яства, они явно будут уместны, если нет времени или сил для готовки. Об этом мало кто подозревает, но они даже могут помочь людям сбросить вес. Недавно было проведено исследование, в котором контрольные группы взрослых людей «сидели» на сбалансированной диете, содержащей определенное количество калорий. Одна группа употребляла замороженные готовые блюда, а другая группа выбирала продукты сама. Через восемь недель испытуемые в первой группе сбросили в среднем по 5,5 кг, а во второй — по 3,6 кг. Вероятная причина заключается в том, что в замороженных блюдах порции почти всегда «правильных» размеров.

Рыбные палочки - вкусно и питательно.

Рыбные палочки - вкусно и питательно.

Что нужно искать: слово «здоровый» на упаковке. Это довольно надежный показатель правильного питания. Нужно выбирать блюда, содержащие не более 3,5 граммов жира на 100 калорий и не более 600 миллиграммов натрия, избегая MSG или транс-жиров. Для наилучшего эффекта стоит выбирать блюда, содержащие по меньшей мере 4 грамма клетчатки и около 15 граммов белка.

Чего нужно избегать: блюд, в которых «упакована» половина дневной порции калорий в одной упаковке. В некоторых готовых замороженных блюдах в одной порции может содержаться 700 калорий. Также стоит проверять количество жира. К примеру, в замороженной лазанье до 19 граммов жира на порцию (около 35 процентов дневной потребности). Также некоторые мясные блюда могут содержать чрезмерное количество сыра, в состав которого входят насыщенные жиры и натрий.

И омлет бывает замороженным.

И омлет бывает замороженным.

Совет: многие диеты, ориентированные на употребление пищи по времени, включают в себя суммарно 300 калорий или меньше. Но для большинства женщин еда должна содержать более 400 калорий. Поэтому можно добавить к рациону около чашки овощей, салата, супа или фруктов, чтобы почувствовать насыщение.

Десерт

Итак, перейдем к сладостям. Хотя обычно сразу представляются огромные упаковки мороженого, есть и десерты, которые прекрасно подойдут и для людей, желающих сбросить вес (поскольку в них строго лимитированы калории).

Вкусняшка из морозильника.

Вкусняшка из морозильника.

Что нужно искать: десерты, в которых 150-200 калорий. Одним из хороших вариантов является фруктовый сорбет. Если хочется мороженого, можно попробовать шоколадный трюфель, в котором содержится всего 100 калорий. 

Чего нужно избегать: сыра и кучи калорий в чизбургере или полукилограммовых порций мороженого. Также стоит избегать продуктов с кукурузным сиропом, с высоким содержанием фруктозы или искусственными подсластителями. 

Совет: если кому-то все же нравятся большие порции, в которых при этом мало калорий, стоит присмотреться к фруктовому льду. Некоторые разновидности содержат всего 50 калорий, поэтому можно съесть 2-3 штуки.

 

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