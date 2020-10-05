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Сотни слонов погибли в Африке по непонятной причине

В африканской Ботсване в дельте Окаванго — крупнейшей в мире речной дельте, которая не стекает в океан или море — за май и июнь обнаружили тела нескольких сотен слонов.

Сотни слонов погибли в Африке по непонятной причине

Как сообщил директор по охране природы британской благотворительной организации National Park Rescue Нил Маккэн, коллеги которого совершили два пролета над дельтой Окаванго, в начале мая зоозащитники обнаружили 169 мертвых слонов, а еще через месяц — 187. «Что касается количества слонов, которые погибли не из-за засухи — это абсолютно беспрецедентная ситуация», — подчеркнул Маккэн.

Сотни слонов погибли в Африке по непонятной причине

Зоозащитникам пока не удалось установить причины массовой гибели животных в одном месте. Правительство Ботсваны, которому о происшествии сообщили еще в мае, выдвинуло версию о браконьерстве. По данным местных властей, в 70% случаях животные умирали рядом с источниками воды, и ее могли отравить. С другой стороны, если бы это было отравление, то пострадать должны и другие животные — но беда поразило только слонов.

Сотни слонов погибли в Африке по непонятной причине

Поэтому Маккэн не исключает, что речь идет о болезни, которая потенциально может передаться и людям — особенно если она способна выжить в воде.

Сотни слонов погибли в Африке по непонятной причине

Сибирская язва — изначально считавшаяся наиболее вероятной причиной — была исключена. Заражение COVID-19 было упомянуто в качестве возможной причины, но считается маловероятным.

По словам местных жителей, умирают слоны всех возрастов и обоих полов. Несколько живых слонов казались слабыми и истощенными. Очевидцы видели, что некоторые слоны ходили кругами, что свидетельствует о неврологическом нарушении.

Сотни слонов погибли в Африке по непонятной причине

«Если вы посмотрите на туши, некоторые из них упали мордой вниз, что говорит о том, что они умерли очень быстро. Другие, очевидно, умирают медленнее, как те, которые бродят вокруг. Поэтому очень сложно сказать, что это за токсин», — сказал представитель National Park Rescue.

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Сотни слонов погибли в Африке по непонятной причине

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Сотни слонов погибли в Африке по непонятной причинеПодписаться на мой Instagram

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