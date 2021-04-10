8 нюансов, которые надо учитывать во время ремонта в хрущевке

Даже со множеством запретов при капремонте в хрущевке можно сделать стильную и красивую квартиру

1. Перепланировка

Если стены, которые вы хотите перенести, не несущие, можно сделать перепланировку / Фото: st.houzz.com

Ни в коем случае не объединяйте балкон с жилой комнатой, поскольку так нарушается конструкция выступающей площадки / Фото: blokstroy58.ru

2. Замена канализации

К чугунной трубе лучше не присоединять пластиковую, поскольку велик риск протечки и затапливания соседей / Фото: homemasters.ru

3. Проводка

Если в квартире до сих пор алюминиевая проводка, лучше заменить ее на медную / Фото: uk-parkovaya.ru

4. Утепление

Наружное утепление портит фасад хрущевки, поэтому лучше решать проблему изнутри / Фото: positivcity.ru

5. Толщина отделки

Натяжной потолок и гипсокартоновые конструкции могут уменьшить комнату на 10-15 см / Фото: oknaklika.ru

6. Окно между ванной и кухней

Окно между кухней и ванной необходимо, чтобы в ванную проникал солнечный свет и уничтожал микробы / Фото: remont-volot.ru

7. Оптические иллюзии

Светлый цвет визуально расширяет помещение и добавляет уюта / Фото: feminissimo.ru

8. Грамотное использование пространства

В хрущевке каждый сантиметр на счету, поэтому подбирайте мебель под потолок / Фото: toremont.ru