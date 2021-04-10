8 нюансов, которые надо учитывать во время ремонта в хрущевке

Даже со множеством запретов при капремонте в хрущевке можно сделать стильную и красивую квартиру
Ремонт в советской малогабаритной квартире напоминает хождение по минному полю. Многие работы в принципе невозможны из-за устаревших коммуникаций, низких потолков и ограниченного пространства, поэтому «разгуляться» с дизайном особо не выйдет. А ведь так хочется, чтобы квартира была стильной и комфортной. Мы расскажем о главных моментах, на которые надо обращать внимание во время ремонта в хрущевке.
1. Перепланировка
Если стены, которые вы хотите перенести, не несущие, можно сделать перепланировку / Фото: st.houzz.com
Перепланировка в малогабаритной квартире - дело сложное, но возможное. Дома строили быстро, а материалы выбирали подешевле. Внутренние стены пятиэтажек получались, как правило, не несущими. Если вы живете как раз в такой квартире, то можно ее немного перепланировать.
К примеру, совместив кухню с комнатой, получится студия. Другой вариант - расширить ванну за счет прихожей. Однако важно помнить, что внутри стен находятся трубы для отопления, которые ни в коем случае нельзя задевать. Как быть? Можно демонтировать лишь часть стены без трубы или полностью перенести стену, но использовать дополнительный радиатор.
Ни в коем случае не объединяйте балкон с жилой комнатой, поскольку так нарушается конструкция выступающей площадки / Фото: blokstroy58.ru
Объединять комнату с балконом категорически запрещено, поскольку это может обернуться несчастным случаем. Дело в том, что балкон держится на двух перекрытиях. Одно из них - это пол выступающей площадки, а другое отделяет балкон от самой квартиры. Если убрать второе перекрытие, чтобы совместить балкон с комнатой, вся нагрузка сосредоточится в одном месте. В какой-то момент выступающая площадка может не выдержать и рухнуть. Не рекомендуем делать на балконе что-то серьезнее, чем замену пола или оконных профилей.
Если решились на перепланировку, обязательно согласуйте ее с ЖЭКом. Во-первых, вы точно будете уверены, что это возможно, а во-вторых, все изменения в квартире нужно задокументировать. В противном случае могут возникнуть проблемы при продаже хрущевки.
2. Замена канализации
К чугунной трубе лучше не присоединять пластиковую, поскольку велик риск протечки и затапливания соседей / Фото: homemasters.ru
Как правило, в хрущевках установлены чугунные стояки водоснабжения. В процессе ремонта люди не обращают на это внимания и заменяют трубы на пластиковые. А ведь если плохо закрепить место стыка двух материалов, в один прекрасный момент могут возникнуть протечки даже вплоть до затопления соседей. Если на стояке из чугуна нет дефектов или коррозии, оставьте все, как есть. В идеале подождите, пока в вашем доме будут менять трубопровод в рамках капремонта.
3. Проводка
Если в квартире до сих пор алюминиевая проводка, лучше заменить ее на медную / Фото: uk-parkovaya.ru
А вот проводку стоит заменить, и чем быстрее, тем лучше. Средняя мощность в старых хрущевках обычно не больше 3 кВт. При этом проводка алюминиевая и не внушает доверия при использовании современной техники. Советуем не рисковать, а заменить электрические провода из алюминия на медные, а также обеспечить каждую линию отдельным автопереключателем.
4. Утепление
Наружное утепление портит фасад хрущевки, поэтому лучше решать проблему изнутри / Фото: positivcity.ru
Толщина стен в советских квартирах - всего 30-40 см, однако утеплить малогабаритку не так просто, как кажется. Во-первых, работу нужно проводить с наружной стороны здания, а во-вторых, понадобится специальное разрешение, ведь утепление может испортить внешний вид здания. Более простой вариант - заменить радиаторы на батареи с одной-двумя дополнительными секциями. Этого будет вполне достаточно, чтобы обогреть квартиру без нарушения теплового баланса всего дома.
5. Толщина отделки
Натяжной потолок и гипсокартоновые конструкции могут уменьшить комнату на 10-15 см / Фото: oknaklika.ru
В малогабаритной квартире каждый сантиметр на счету. Обычная на первый взгляд плитка может «украсть» у ванной комнаты по несколько см на стенах. Штукатурка, клеевой состав, а затем и кафель отнимают немало пространства. Если ищете более тонкое покрытие, подойдет краска, обои или даже их сочетание. Главное - приобретайте влагостойкие разновидности. Также не рекомендуем выравнивать стены, потолки гипсокартоном или с помощью натяжного потолка. Подобные конструкции «крадут» до 10-15 см, что очень много для изначально небольшого помещения.
6. Окно между ванной и кухней
Окно между кухней и ванной необходимо, чтобы в ванную проникал солнечный свет и уничтожал микробы / Фото: remont-volot.ru
Загадочное окошко в хрущевке многим кажется лишним и его закладывают или зашивают без сожалений. На самом деле через проем из кухни в ванную попадает солнечный свет. Он обеззараживает воздух, убивает бактерии и снижает влажность в комнате. В результате в ванной возникает меньше плесени и грибка. Лучше проветривать комнату именно через окошко, а не открывать дверь. Более того, проем можно декорировать и сделать стильным элементом интерьера.
7. Оптические иллюзии
Светлый цвет визуально расширяет помещение и добавляет уюта / Фото: feminissimo.ru
Поскольку пространство в квартире и так ограниченное, не нужно скрадывать его объемными предметами, декором или аляпистостью. Старайтесь задействовать побольше оптических иллюзий, чтобы визуально расширить хрущевку. Например, установите потайные двери, где специальные петли помогают двери слиться со стеной. Используйте обманки вроде геометрических вертикальных принтов. Развесьте зеркала, выбирайте светлые обои (краску), мебель.
8. Грамотное использование пространства
В хрущевке каждый сантиметр на счету, поэтому подбирайте мебель под потолок / Фото: toremont.ru
В хрущевке важен каждый горизонтальный и вертикальный квадратный метр. В идеале покупайте не готовую мебель, а заказывайте предметы интерьера по индивидуальным параметрам. Так вы сможете задействовать каждый уголок. Например, в маленькую прихожую лучше не нагромождать, а поставить небольшой пуфик или решетку для обуви. В комнату закажите шкаф под потолок, чтобы вместить туда все вещи. Для кухни выбирайте выдвигающиеся шкафчики вместо распашных, поскольку они занимают меньше места и позволяют подобраться к ним с разных сторон.
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