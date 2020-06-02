Ценные советы для ленивых. Упрощаем жизнь

Люди бывают разные. Среди них и ленивые. Ну и что? Что поделать, если работа утомляет, дети забирают за весь день забирают кучу энергии, а на дела по дому вообще не остается сил. И что же тогда делать? Сидеть, сложа руки? Конечно нет. Ведь не зря говорят: «лень — двигатель прогресса». Именно лень заставляет людей изобретать лайфхаки, с которыми жизнь становится проще. И если свой вы еще не придумали, посмотрите эти — может вдохновитесь. Да и действительно, советы полезные.

Чтобы не пришлось долго мыть холодильник — используйте пищевую пленку.

А чтобы долго не вымывать решетки на кухонной плите, поместите их в пластиковый пакет с раствором аммиака (50 г) и оставьте на несколько часов. Потом останется только протереть губкой.

Липкий валик для одежды быстро соберет пыль с мебели

Спрей для полировки мебели поможет сделать вашу плиту и холодильник блестящими

Чтобы не пришлось все время мыть противень, просто стелите на него фольгу, а затем меняйте

Если вы терпеть не можете мыть посуду — выход есть…

А скотч поможет собрать мелкие крошки с пола или дивана