Необычный способ использования коробки от яиц

У каждого из нас есть не малое количество лотков от яиц.

Не спешите отправлять их в мусорное ведро, ведь это отличный материал для переработки и вторичного использования.

Их можно использовать для создания вот такой оригинальной бумаги.

Такую декоративную бумагу можно использовать для оформления открытки, украшения, миниатюры и многих других творческих проектов. Делать же ее вовсе не сложно и очень интересно.

Вам потребуются:

бумажные лотки из-под яиц;

бумажные салфетки;

фатин или марля;

рамка или материал для ее создания;

блендер или мясорубка;

горячая вода;

инструменты

Опционально:

сухие цветы или другой декор;

клей ПВА

Для создания бумаги нам потребуется специальная рамка, которую можно как купить, так и сделать самостоятельно. Для этого просто растягиваем материал (марлю в 4 слоя или фатин) на готовой фоторамке или самодельной рамке, сделанной, например, из деревянных палочек. Зафиксировать все можно с помощью горячего клея.



Далее подготовим рабочую массу. Для нее рвем бумажный яичный лоток на небольшие кусочки и заливаем их горячей водой, лучше кипятком, даем немного постоять и размокнуть. Размокшую бумагу хорошо перемалываем с помощью блендера. Если у вас нет блендера, можно воспользоваться мясорубкой.

Если вы переживаете о прочности бумаги, то можете добавить в рабочую массу немного клея ПВА.



Заполняем фатиновую рамку получивщейся кашицей из бумаги. Равномерно распределяем массу по всей рамке так, чтобы получился ровный лист.



Перекладываем рамку на полотенце и накрываем получившийся в рамке лист несколькими слоями марли и, слегка прижимая ее к поверхности, промакиваем массу губкой или тканью, чтобы убрать лишнюю влагу.



Затем снимаем лист с рамки и перекладываем его на полотенце. Если во время перемещения лист повредился, не переживайте, просто снова его разровняйте, заклеив повреждения.

Можно дать массе высохнуть самостоятельно, естественным путем, а можно просушить ее феном и осторожно прогладить через ткань утюгом. Однако в обоих случая нужно учитывать один важный момент. Если на раннем этапе вы добавляли клей ПВА в массу, то нужно переложить будущий лист на безопасную поверхность, например, стекло, к которой он не сможет приклеиться. Оставляем до полного высыхания.



Не бойтесь экспериментировать, можно добавить в массу сухоцветы, блестки, пигмент или краску.