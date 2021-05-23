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Необычный способ использования коробки от яиц

Необычный способ использования коробки от яиц

У каждого из нас есть не малое количество лотков от яиц. 

Не спешите отправлять их в мусорное ведро, ведь это отличный материал для переработки и вторичного использования. 

Их можно использовать для создания вот такой оригинальной бумаги.

Необычный способ использования коробки от яиц

Такую декоративную бумагу можно использовать для оформления открытки, украшения, миниатюры и многих других творческих проектов. Делать же ее вовсе не сложно и очень интересно.
Вам потребуются:
бумажные лотки из-под яиц;
бумажные салфетки;
фатин или марля;
рамка или материал для ее создания;
блендер или мясорубка;
горячая вода;
инструменты

Опционально:
сухие цветы или другой декор;
клей ПВА 

Для создания бумаги нам потребуется специальная рамка, которую можно как купить, так и сделать самостоятельно. Для этого просто растягиваем материал (марлю в 4 слоя или фатин) на готовой фоторамке или самодельной рамке, сделанной, например, из деревянных палочек. Зафиксировать все можно с помощью горячего клея.

Необычный способ использования коробки от яиц


Далее подготовим рабочую массу. Для нее рвем бумажный яичный лоток на небольшие кусочки и заливаем их горячей водой, лучше кипятком, даем немного постоять и размокнуть. Размокшую бумагу хорошо перемалываем с помощью блендера. Если у вас нет блендера, можно воспользоваться мясорубкой.

 

Если вы переживаете о прочности бумаги, то можете добавить в рабочую массу немного клея ПВА.

Необычный способ использования коробки от яиц


Заполняем фатиновую рамку получивщейся кашицей из бумаги. Равномерно распределяем массу по всей рамке так, чтобы получился ровный лист.

Необычный способ использования коробки от яиц


Перекладываем рамку на полотенце и накрываем получившийся в рамке лист несколькими слоями марли и, слегка прижимая ее к поверхности, промакиваем массу губкой или тканью, чтобы убрать лишнюю влагу.

Необычный способ использования коробки от яиц


Затем снимаем лист с рамки и перекладываем его на полотенце. Если во время перемещения лист повредился, не переживайте, просто снова его разровняйте, заклеив повреждения. 

Можно дать массе высохнуть самостоятельно, естественным путем, а можно просушить ее феном и осторожно прогладить через ткань утюгом. Однако в обоих случая нужно учитывать один важный момент. Если на раннем этапе вы добавляли клей ПВА в массу, то нужно переложить будущий лист на безопасную поверхность, например, стекло, к которой он не сможет приклеиться. Оставляем до полного высыхания.

Необычный способ использования коробки от яиц


Не бойтесь экспериментировать, можно добавить в массу сухоцветы, блестки, пигмент или краску.

Необычный способ использования коробки от яиц

 

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