10 гениально продвинутых на рынок товаров

Как маленькая маркетинговая хитрость может привести к резкому скачку продаж.
AlkaSeltzer
Как заставить потребителя брать товара ровно в два раза больше? Просто! Покажите ему это. В 1960 году вышел рекламный ролик, чьи герои употребляли не одну, а две таблетки «антипохмелина». Следом вдвое увеличились и продажи. Аналогичным образом предлагают дважды намыливать голову шампунем и употреблять по две жевательные резинки в подушечках.
Chupa Chups
Главной бедой всех родителей, которые любят баловать свои чада, являлись карамельные конфеты. После того, как ребенок съедал гостинец, руки его становятся липкими и ребенок, не мудрствуя лукаво, обтирает руки об одежду.
Проблема разрешилась с появлением в магазинах леденцов на палочке (изначально палочка была деревянной), который можно было употреблять не пачкая ни рук, ни одежды. Концепт придумал Энрике Бернат, дизайн логотипа разработал сам Сальвадор Дали, а слоганом в течение первых месяцев продаж был «Он круглый и долгоиграющий». С тех пор Chupa Chups знают и любят во всем мире.
Red Bull
Давным-давно в далеких-далеких США и Европе Red Bull только-только выходил на рынок и был слабым, малоизвестным брендом. Конкуренцию ему составляли ветераны: Pepsi, Labatt, Coca-Cola и Molson. Уверенные в себе компании, узнаваемые на каждой рекламной растяжке. Позиционирование у всех товаров этой категории было единым: тонус, стимуляция, повышение трудоспособности за счет резервов организма (это свойство не афишировалось).
Продвигал товар Дитрих Матешиц, и он предложил сделать следующее:
- искусственно повысить цену в два раза по сравнению с конкурентами (спорный шаг, читаем далее)
- уменьшить объем тары
- привести товарную тару к виду «батарейка»
- размещать напитки в магазинах в нестандартных для них местах (К слову, следует заметить, что «энергетики» с той поры в магазинах продаются где попало: в вино-водочных отделах, колбасных и даже кондитерских)
- раздавать ящики с Red Bull студентам в университетских кампусах
Идея прижилась, студенты возрадовались очень приятной халяве, которая, кстати, прекрасно гармонировала с водкой, благодаря этому появился фирменный и сверхпопулярный коктейль: Vodka Red Bull.
IKEA
Было время, когда IKEA только-только приходила в США. И все бы ничего, да продажи были хуже некуда. Оказалось, что все очень просто: дизайн американцам нравился, однако их полностью не устраивали габариты, которые не соответствовали крупным размерам их домов. Все, что потребовалось — увеличить габариты мебели.
Camel
Все мы знакомы с тизерной рекламой, цель которой — захватить внимание потребителя чем-то провокационным, из ряда вон выходящим. Но мало кто знает, что самая первая «тизерная» реклама была применена как раз вместе с выпуском Camel на рынок Америки.
Табачная компания быстро сообразила, что изображение верблюда на пачке — не только яркая и запоминающаяся картинка, но еще и отличный персонаж для проведения рекламных акций. Как это было: за несколько дней до поступления первых партий сигарет в продажу специалисты компании отправили в газеты почти 90 американских городов будоражащие умы объявления. Первое гласило: «Верблюды». Следом появились объявления «Верблюды идут», а после — «Завтра в городе верблюдов будет больше, чем в Африке и Азии вместе взятых!». Перепуганные, заинтригованные горожане с энтузиазмом и удивлением узнали правду: «Сигареты «Верблюд» уже здесь!» — так звучало последнее объявление. Рекламная акция была настолько удачной, что почти все любители табака попробовали Camel.
Pepsi
Наиболее удачным маркетинговым ходом Pepsi можно считать то, как продавалась «газировка» во времена Великой Американской Депрессии. В то время Coca Cola продавала свои напитки в бутылках по 170 мл, Pepsi тиражировала свой напиток тарой на все 340 мл. Цена Pepsi была такой же как и у Coca Cola: 5 центов за бутылку. Такой сильный демпинг цены еще и сопровождался залипающей в мозгу песенкой про то, что «этот напиток — для Вас!».
Таким образом в течение двух лет, начиная с 1936 года компания увеличила свою прибыль и продажи в два раза, а слоган бил в американские мозги еще добрых 20 лет. Даже сейчас можно встретить отголоски той политики: пластиковые бутылки Pepsi обладают объемом в 0,66 литра, тогда как Coca Cola разливает свою продукцию в тары по 0,5 литра.
Absolut Vodka
Водка «Absolute Rent Bravin» («Абсолютно чистая водка») была разработана в 1879 году, отличалась, действительно, чистотой методом ректификации. Продвижением занялся Ларс Линдмарк, и прототипом будущей бутылки стала… бутыль шведской микстуры, попавшейся Гуннару Броману на глаза на витрине одной из аптек. Он настолько был потрясен простотой и концепцией дизайна бутылки, что взял ее на вооружение в качестве прототипа.
Snickers
Они пришли в Россию в 1992 году. Их позиционировали как закуску, которая может заменить полноценный обед. Экс-советский покупатель очень долгое время не мог взять в толк: как можно заменить полноценный обед с первым и вторым одной лишь жалкой шоколадкой, и брал ее сугубо в качестве «сладкого к чаю». После того, как бренд перешел к другому агентству, а именно BBDO Moscow, Snickers перепозиционировали для подростков, которые, к слову, как раз обожают все сладкое.
Tefal
Компания в течение очень долгого времени была искренне уверена, что основным посылом к покупке ее сковородок с тефлоновым покрытием является факт возможности приготовления еды без масла. Вообще без масла. И, к небольшому ее разочарованию, выяснилось, что хозяйки и хозяева своих уютных домашних очагов приобретают эти сковородки только за то, что они очень легко моются ввиду того, что пища не прилипает к поверхности. Компания подумала-подумала да и изменила основное содержание рекламной кампании, и результат не заставил себя долго ждать. Продажи повысились.
Marlboro
В качестве финального аккорда жадности и жажды прибыли стоит рассказать о Marlboro, которая первой ввела так называемые «флип-топы» — сигаретные пачки с откидывающимся верхом. Дело в том, что многие покупатели навострились вытаскивать сигареты из пачки, не вынимая ее из кармана, таким образом марки сигарет не видно. Такое неслыханное безобразие решили исправить именно введением такой пачки: теперь без особой сноровки сигарету из такой пачки не вынешь. Таким образом Marlboro заставили своих потребителей вынимать пачку, демонстрируя название бренда и упаковку, что положительно сказалось на продажах.
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