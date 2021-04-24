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Что стало с лопоухим из "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён"

Что стало с лопоухим из "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён"

Юный актёр Вячеслав Царёв сыграл в полюбившемся многим поколениям зрителей фильме Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» лопоухого мальчика с сачком, запомнившегося по фразе «А чой-то вы тут делаете, а?», а позднее снялся у Андрея Тарковского в «Андрее Рублёве». Как сложилась его судьба?

 

Фото Что стало с лопоухим из "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён"

Актёр Вячеслав Царёв сыграл мальчика с сачком в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Как сложилась его судьба?

Юный актёр

Вячеслав Царёв появился на свет в 1951 году (точная дата рождения неизвестна) в деревне Троице-Голенищево, расположенной недалеко от киностудии «Мосфильм». Его родители были обычными рабочими и сам Слава не мечтал о съёмках в кино, но однажды ему повезло ехать в одном трамвае с режиссёром Элемом Климовым, который имел привычку подмечать людей с необычной внешностью. Климов предложил мальчику приехать на пробы и дал ему небольшую роль в своём фильме.

Что стало с лопоухим из "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён"Вячеслав Царёв в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»

Спустя пару лет Вячеслав сыграл подмастерье Андрейку в драме Тарковского «Андрей Рублёв». Царёв вспоминал, что известный режиссёр был строг и требователен, но при этом очень по-доброму относился к юному актёру.

В конце шестидесятых о Славе вспомнила супруга Климова, режиссёр Лариса Шепитько, которая дала юноше заметную роль в новогоднем фильме-сказке «В тринадцатом часу ночи».

Что стало с лопоухим из "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён"Вячеслав Царёв в фильме «В тринадцатом часу ночи»

Не нашёл себя

Молодого человека с запоминающейся внешностью и опытом съёмок в кино был готов принять ВГИК, но Царёв решил пойти в армию и три года прослужил на флоте. Царёв перепробовал множество профессий: работал грузчиком в винном магазине и уборщиком в психиатрической лечебнице, дворником и сторожем, продавцом мороженного. Вскоре после возвращения в Москву он женился на девушке, которая работала метрдотелем в одном из столичных ресторанов и родила от бывшего актёра сына. Через пять лет этот брак распался, зато со своей второй женой, Людой, Вячеслав Валентинович прожил до конца своих дней.

На заре нового тысячелетия журналисты смогли отыскать Царёва, который жил в крохотной квартире в подмосковном Бутово, где не было даже телефона.

— Живу я просто. Убого. Кушать нечего. Выпить — много, — без прикрас рассказал о своей жизни Вячеслав.

Что стало с лопоухим из "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён"Вячеслав Царёв. Скриншот с YouTube-канала «Жизнь замечательных людей»

В те годы бывший актёр трудился на заводе и утверждал, что такая работа нравится ему больше, чем съёмки в кино, ведь она «давит на руки, а не на мозги». В конечном итоге пристрастие к алкоголю сгубило Вячеслава Валентиновича. 28 июня 2006 года после второго инсульта он скончался на больничной койке. Шесть лет спустя на средства Общества некрополистов на его могиле на Перепечинском кладбище было установлено надгробие с кадром из прославившего Царёва фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» и словами «А чой-то вы тут делаете, а?».

 

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