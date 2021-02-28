5 странных государственных границ

Там, где есть границы, всегда найдутся недовольные. Да и устанавливаются они всегда болезненно – путём войн, мучительных переговоров, политических махинаций и интриг. Неудивительно, что с границами связаны самые безумные истории.
1. Американцы, которые оказались по ту сторону мексиканской границы
Забор между Техасом и Мексикой возвели при президенте Буше младшем, в 2008 году. Цель очевидна: сократить число нелегальных мигрантов и перекрыть кислород наркотрафику. Для живущих у самой границы американских фермеров это нововведение должно было стать большим облегчением (они и правда были не в восторге от постоянно курсирующих туда-сюда наркоторговцев и периодических перестрелок между наркокартелями), если бы не одно маленькое обстоятельство: эти американцы оказались в результате по другую сторону забора. То есть в Мексике.
Как это получилось – неизвестно, но забор построили в миле от настоящей границы, так что в некоторых местах он прошёл по частным территориям ни в чём не повинных землевладельцев. Можно представить ужас человека, который вдруг видит, как на его родной земле, доставшейся ему от предков, вдруг вырастает высоченная ограда с грозной надписью «НЕ ПРИБЛИЖАТЬСЯ!». Теперь эти американцы вынуждены пересекать границу каждый раз, когда им нужно попасть на работу или посидеть в баре с приятелями.
Один фермер жалуется, что теперь он вынужден проходить пограничный контроль всякий раз, когда идёт с собственного поля в собственный амбар.
Разрезанной на две части оказалась и территория одного из техасских университетов. Так что студентам тоже приходится бегать с лекции на лекцию через границу.
2. Индийский городок в Бангладеш в Индии в Бангладеш
Анклав, как вы, наверное, уже знаете, это кусочек одной страны, который находится внутри другой – такой своеобразный островок. В редких случаях, внутри анклава образуется ещё один островок, который называется анклавом второго порядка. То есть первый анклав будет напоминать бублик, а анклав второго порядка – дырку от бублика. И если вам надо попасть в ту часть своей страны, которая находится в середине «бублика» вам надо пересечь две границы.
Теперь представьте, что вы живёте в индийском округе Дахала Каграбари. Он окружён бубликом территории Бангладеш, который, в свою очередь, окружён бубликом Индии, и вся эта конструкция находится на территории Бангладеш.
Графически будет понятнее:
Если вам понадобиться пересечь всю эту конфигурацию насквозь, вы попадёте сначала в Индию, потом в Бангладеш, потом опять Индия, Бангладеш, Индия, Бангладеш, Индия, Бангладеш.
Вообще же на территории этих двух стран насчитывается 160 анклавов, но такой многосоставный, по счастью, только один. Он получился в результате подписания мирного договора после долгой истории войн. Чтобы не вести долгих переговоров и препирательств, стороны просто заморозили те границы, которые сложились на момент подписания – учитывая самые маленькие клочки земли, которые им друг у друга удалось отхватить.
Со стороны это довольно забавно, но тамошним резидентам совсем не до смеха. Каждому из них очень сложно выехать из своего крошечного бублика, в котором они застряли, как наказанные. Гражданам Индии, например, для того, чтобы съездить к родственникам в «большую» Индию, нужен паспорт, без которого в Бангладеш не пустят. А паспорта выдают только в «большой» Индии. То есть для того, чтобы получить паспорт для выезда им опять надо как-то пересечь территорию Бангладеш. Дважды. Вот и получается замкнутый круг.
Точно такие же муки испытывает Индия, чтобы обеспечить этих своих граждан самым необходимым. Впрочем, муками всё и ограничивается. Поэтому округ Дахала Каграбари до сих пор живёт без электричества и, по сути, застрял в каменном веке. Только в хорошо охраняемом.
3. Стол на корейской границе
Северная Корея – страна со странностями. Это проявляется во всём. И граница не исключение.
Границу между Северной и Южной Кореями называют «демилитаризированной зоной». Вдоль неё с обеих сторон сосредоточено почти два миллиона военных. А поскольку война в Корее так формально и не закончена, никому не позволено пересекать эту границу. Никогда. Ни под каким предлогом. Даже президентам.
Нетрудно догадаться, что в ситуации, когда никто никого не может пригласить на чашку чая с печеньем, крайне сложно вести какие бы то ни было переговоры. И корейцы придумали довольно странный выход. Для остального мира, по крайней мере.
Они взяли да и построили конференц-зал прямо на границе. Причём такой, чтобы одна половина стола переговоров стояла на территории Северной Кореи, а другая – на половине Южной. То есть стороны могут вести переговоры, не покидая территорий своих стран. Этот конференц-зал всегда полон военных, которые не спускают друг с друга глаз ни днем, ни ночью. Даже когда никаких переговоров не ведётся.
Интересно, могут ли президенты дотянуться друг до друга и пожать руки? И что если один из них попросит другого передать сахарницу? Или каждый должен приходить со своей?
4. Индия и Пакистан не могут поделить совершенно бесполезный ледник
Индия и Пакистан – как драчливые братья, которые так привыкли препираться по каждому поводу, что важность предмета для препирательства уже не имеет никакого значения. Лишь бы назло.
Один из самых жарких споров разгорелся вокруг вопроса о принадлежности ледника Сиачен. Это совершенно бесполезный кусок льда, который ни одна страна в здравом уме не стала бы покупать.
Проблема в том, что когда граница между Индией и Пакистаном устанавливалась, никому в голову не пришло документально зафиксировать, каким образом эта граница проходит через Сиачен. Просто потому, что ледник – это смертельная ловушка, расположенная на высоте 4800 метров над уровнем моря, кому охота с ней связываться?
Поэтому и порешили, что Индия заканчивается, а Пакистан начинается в некой неопределенной точке бесполезного пустыря. И некоторое время никого этот вопрос не волновал. А в 1984-ом году Пакистан решил послать своих людей на изучение ледника. Индия отреагировала в точности как ребёнок, который игнорировал игрушку пока она не понадобилась другому. Они немедленно объявили ледник своей территорией.
Так началась одна из самых абсурдных войн в истории человечества.
Полк индийских солдат был переброшен по воздуху на Сиачен, и большая его часть оказалась под контролем Индии. Пакистан неоднократно пытался отвоевать позиции, но тщетно.
Так что ледник Сиачень и поныне остаётся самым высоким полем битвы на планете, и одним из самых гиблых – от пуль там погибают реже, чем от самого ледника. Индийцы даже построили специальный вертолёт, чтобы снабжать находящиеся на леднике войска всем необходимым, настолько разряжённый там воздух.
Что такого важного в установлении границы на леднике Сиачен? Да ничего. Кроме того, что если одна из сторон отступит, это будет означать её символическое поражение, и победу противника.
И каждая из воюющих сторон готова сколько угодно морозить своих граждан, чтобы только не допустить такого позора.
5. Расчерченный город
Помните историю с бубликами-анклавами? Городок Барле-Хертог будет даже покруче.
На первый взгляд, это маленькое и тихое бельгийское поселение. И в нём не было бы ничего необычного, если бы в то же самое время оно не было и голландским маленьким и тихим поселением.
Городок разбит на 24 участка разнообразных форм и размеров. Вот так:
Желтым обозначена бельгийская территория, белым – голландская
Это безумие началось ещё в Средние века, когда местные феодалы завели моду расплачиваться за проигрыш в азартных играх кусками собственной земли вместо денег. В результате граница теперь не только режет на части улицы и кварталы – разным странам могут принадлежать даже разные помещения одного и того же здания.
В кафе, к примеру, одни столики могут стоять на территории Бельгии, а другие – на территории Нидерландов. А поскольку по нидерландским законам рестораны должны закрываться относительно рано, то в определённое время посетители, которым хочется продолжения банкета, просто пересаживаются на бельгийскую территорию.
Каждый дом или бизнес должен платить налоги той стране, на территории которой расположена его парадная дверь. Поэтому многие горожане приспособились переносить двери с места на место в зависимости от того, куда выгодней платить налог.
Кроме того, в этих странах существуют, например, разные ограничения скорости – а это не очень удобно, когда пересекаешь границу несколько раз за минуту.
Один коррумпированный банк устроился в здании на самой границе. Налоговая служба Бельгии не могла переступить порог, потому что вход находился на нидерландской территории, а власти Нидерландов не могли спуститься в хранилище, потому что оно располагалось на территории Бельгии. Так они и маялись, пока не догадались, что можно объединить усилия. Так что сколько верёвочке не виться…
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