Лучшие дома на колесах для комфортных автопутешествий всей семьей

Что может быть лучше, чем вырваться из суеты и шума города на природу. Хотя бы на выходные. Однако любители комфорта зачастую не любят жить в палатках. Им (да и всем остальным любителям отдыха на природе) стоит обратить внимание на дома на колесах, в которых чувствуешь себя максимально комфортно, даже уехав далеко от дома.











Relax Cabin Быстрое преобразование интерьера среднего фургона во вместительное пространство, в котором можно жить несколько дней, само по себе является впечатляющим достижением. А то, что это можно проделать с довольно небольшой японской машиной, впечатляет вдвойне. Благодаря Relax Cabin в небольшой домик на колесах превращается… Toyota Prius.







Tonke Van Компания Volkswagen решила внести разнообразие в свой модельный ряд за счет преобразования минивэна Transporter шестого поколения в уютный автодом. Хотя кемпер Tonke Van (который разрабатывала голландская студия) внешне кажется довольно невзрачным, он оснащен рядом инновационных функций, которые пригодятся во время разбития лагеря. Кухонный блок кемпера включает в себя встроенный стол, который опционально может быть сделан на поворотно-откидном креплении для возможности как внутреннего, так и наружного применения. Вэн также оснащен съемными задними сиденьями, съемными багажными отсеками под сиденьями и съемным компрессорным холодильником.

ScarabRV Небольшая легкая палатка может автоматически раскладываться над прицепом после нажатия кнопки — при этом даже не нужно выходить из салона автомобиля. Это довольно удобно, когда нужно обустраивать кемпинг под дождем. Весит этот прицеп с раскладной палаткой всего 136 килограммов, поэтому его можно буксировать даже при помощи мотоцикла. Надувной палатке на колесах, конечно, не хватает встроенного кухонного оборудования, ванны и других удобств, зато она недорогая и очень простая в транспортировке.Happier Camper HC1 Жизнь в небольшой коробке позади автомобиля может привести к клаустрофобии. Поэтому жилой трейлер нужно оборудовать с умом. Happier Camper HC1 является хорошим тому примером — несмотря на совершенно крохотный размер кемпера, в него поместились кухня, несколько раскладных скамеек и кроватей. А основным достоинством этого жилого прицепа является то, что в нем все модули взаимозаменяемые и съемные . При этом прицеп сделан из углеволокна, т.е. он довольно легкий (500 кг).Patriot TH610 Зачастую отдыхающие любят ночевать на открытом воздухе, а днем заниматься активным отдыхом. Patriot TH610 подойдет как раз для таких любителей активного отдыха, которым не важен комфорт. TH610 намного больше, тяжелее и дороже других кемпинг-прицепов, но его стандартная комплектация включает в себя открытую кухню с тентом, аккумулятор на 120 Ач, бак для воды и системы горячего душа на 2000 литров. Также предусмотрены крепления для перевозки пяти дерт-байков, двух квадроциклов или одного катера.Beauer 3X Этот каплевидный трейлер выглядит как пришелец из будущего. В процессе его перевозки по шоссе он довольно компактный. Но, когда трейлер устанавливают для проживания, его корпус раздвигается по принципу телескопа и увеличивается в три раза. За 20 секунд полезная площадь увеличивается с 4 до 12 квадратных метров. В разложенном кемпере есть кухня, гостиная, столовая, спальня и ванная комната.Quantis Marq Concept Следующий кемпер сразу бросается в глаза контрастом между белым гладким пластиком и военным зеленым Land Rover Defender 130. Quantis Marq — немецкий концепт автофургона, который отличается невероятно эффективным использованием внутреннего пространства в жилом модуле. Marq — относительно компактный полноприводной кемпер с двумя односпальными кроватями, одной двуспальной кроватью, крытой кухней и даже ванной комнатой. Еще более впечатляет, что от каждой кровати есть свободный доступ к ванной комнате, поэтому не нужно будить спящего рядом товарища. При этом интерьер фургона можно менять по собственному желанию.Bett Mobil Немецкий дом на колесах Bett Mobil также на ходу довольно компактен, а в лагере может раскладываться в гораздо более просторную конструкцию. В полностью разложенном варианте в фургоне есть раздельные спальня, гостиная, столовая и кухня . Благодаря модульной структуре Bett Mobil после отдыха он довольно быстро собирается в обычный дорожный вариант.iKamper Hardtop One Некоторые из домов на колесах вовсе не являются фургонами или прицепами. По крайней мере так считают южнокорейские инженеры. iKamper Hardtop One представляет собой скорее палатку, установленную на крыше автомобиля, т.е. это довольно дешевая, легкая в установке, простая и доступная альтернатива обычным кемперам. Одним из достоинств необычной конструкции является ее полезная площадь — 4,55 кв. м.Sportsmobile Classic Модель Ford E-Series десятилетиями верой и правдой служила автотуристам. Недавно компания Sportsmobile решила разработать свой собственный фургон на основе шасси E-Series, которое Ford продает до сих пор. Внутренняя часть салона Sportsmobile Classic выполнена из стеклопластика. Всего же корпус этого автофургона на 10 см шире, чем у его предшественника , что обеспечивает немного больше места. Также Sportsmobile оснастил свой кемпер полным приводом и модернизированной подвеской, подготовив его для путешествий по бездорожью.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: