Индийский олигарх строит свой собственный Белый дом на вершине небоскреба

В индийском городе Бангалор (Bangalore) находится один из самых роскошных особняков в мире – это точная копия Белого дома, которая построена на вершине небоскреба. Виджай Малля (Vijay Mallya), председатель United Breweries Group, всегда был одним из самых влиятельных олигархов Индии, но в 2010 году, когда он объявил о своих планах построить на вершине небоскреба особняк по образцу Белого дома, люди сочли, что это слишком, даже для него. Но это не помешало планам олигарха, и к 2016 году на вершине Кингфишер-Тауэр (Kingfisher Tower) в самом центре Бангалора стал вырисовываться роскошный особняк. К сожалению, к тому времени в Индии стали говорить о финансовых проблемах олигарха, и вскоре он бежал из страны в Великобританию, оставив дом своей мечты незаконченным.



Фото: odditycentral.com



Расположенный на 33-м и 34-м этажах Кингфишер-Тауэр, «небесный особняк» Малля занимает площадь в 40 000 квадратных метров, и в нем должны были быть винный погреб, крытый бассейн с подогревом, открытый пейзажный бассейн, тренажерный зал, салон и СПА, вертолетная площадка на крыше и другие удобства, но непонятно, что из этого было завершено. Издалека здание выглядит законченным, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что строительство не завершено.

Фото: odditycentral.com Малля, сын основателя United Breweries Group Виттала Малля (Vittal Mallya), бежал из Индии в марте 2016 года, когда им заинтересовались кредиторы и следственные органы после того, как он якобы занял большие суммы денег и не вернул их. С тех пор он оспаривает эти обвинения, и правительство Индии пытается добиться его экстрадиции из Великобритании. Малля никогда не жил в своем «небесном особняке», и, если его признают виновным в отмывании денег, особняк могут конфисковать и продать, чтобы взыскать долги.Фото: odditycentral.com «В соответствии с законом об отмывании денег, правительство может конфисковать имущество, - сказал Live Mint С. С. Нагананд (S.S. Naganand), старший юрисконсульт консорциума кредиторов. - Если отмывание денег не будет доказано, то долг останется и банк будет пытаться взыскивать долги. Будет предпринята попытка продать имущество и взыскать долги, и для погашения долгов будут предприняты разные варианты продажи. Если после этого что-то останется, ему это вернут».Фото: odditycentral.com Разработанный компанией Prestige Estates, «небесный особняк» был достроен в соответствии с контрактом с Малля, что подразумевало только внешнюю отделку, которую мы видим на фотографиях. Внутренняя отделка была более сложным делом, поскольку существовала проблема определения того, кто является заявителем , когда у индийского олигарха начались проблемы с законом.Фото: odditycentral.com «Строится только внешняя часть особняка. Интерьер останется незавершенным, поскольку неясно, кто является заявителем», - сказал источник, близкий к застройщику. Непонятно, будет ли Виджай Малля когда-нибудь жить в своем « небесном особняке» и вообще вернется ли он в Индию, но, несмотря на то, что этот роскошный дом уже несколько лет лишен хозяина, он регулярно попадает в заголовки газет и привлекает внимание в интернете.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: