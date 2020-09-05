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Индийский олигарх строит свой собственный Белый дом на вершине небоскреба

В индийском городе Бангалор (Bangalore) находится один из самых роскошных особняков в мире – это точная копия Белого дома, которая построена на вершине небоскреба. Виджай Малля (Vijay Mallya), председатель United Breweries Group, всегда был одним из самых влиятельных олигархов Индии, но в 2010 году, когда он объявил о своих планах построить на вершине небоскреба особняк по образцу Белого дома, люди сочли, что это слишком, даже для него. Но это не помешало планам олигарха, и к 2016 году на вершине Кингфишер-Тауэр (Kingfisher Tower) в самом центре Бангалора стал вырисовываться роскошный особняк. К сожалению, к тому времени в Индии стали говорить о финансовых проблемах олигарха, и вскоре он бежал из страны в Великобританию, оставив дом своей мечты незаконченным. Индийский олигарх строит свой собственный Белый дом на вершине небоскреба

Фото: odditycentral.com

Расположенный на 33-м и 34-м этажах Кингфишер-Тауэр, «небесный особняк» Малля занимает площадь в 40 000 квадратных метров, и в нем должны были быть винный погреб, крытый бассейн с подогревом, открытый пейзажный бассейн, тренажерный зал, салон и СПА, вертолетная площадка на крыше и другие удобства, но непонятно, что из этого было завершено. Издалека здание выглядит законченным, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что строительство не завершено.



Индийский олигарх строит свой собственный Белый дом на вершине небоскреба

Фото: odditycentral.com Малля, сын основателя United Breweries Group Виттала Малля (Vittal Mallya), бежал из Индии в марте 2016 года, когда им заинтересовались кредиторы и следственные органы после того, как он якобы занял большие суммы денег и не вернул их. С тех пор он оспаривает эти обвинения, и правительство Индии пытается добиться его экстрадиции из Великобритании. Малля никогда не жил в своем «небесном особняке», и, если его признают виновным в отмывании денег, особняк могут конфисковать и продать, чтобы взыскать долги.

Индийский олигарх строит свой собственный Белый дом на вершине небоскреба

Фото: odditycentral.com «В соответствии с законом об отмывании денег, правительство может конфисковать имущество, - сказал Live Mint С. С. Нагананд (S.S. Naganand), старший юрисконсульт консорциума кредиторов. - Если отмывание денег не будет доказано, то долг останется и банк будет пытаться взыскивать долги. Будет предпринята попытка продать имущество и взыскать долги, и для погашения долгов будут предприняты разные варианты продажи. Если после этого что-то останется, ему это вернут».

Индийский олигарх строит свой собственный Белый дом на вершине небоскреба

Фото: odditycentral.com Разработанный компанией Prestige Estates, «небесный особняк» был достроен в соответствии с контрактом с Малля, что подразумевало только внешнюю отделку, которую мы видим на фотографиях. Внутренняя отделка была более сложным делом, поскольку существовала проблема определения того, кто является заявителем, когда у индийского олигарха начались проблемы с законом.

Индийский олигарх строит свой собственный Белый дом на вершине небоскреба

Фото: odditycentral.com «Строится только внешняя часть особняка. Интерьер останется незавершенным, поскольку неясно, кто является заявителем», - сказал источник, близкий к застройщику. Непонятно, будет ли Виджай Малля когда-нибудь жить в своем «небесном особняке» и вообще вернется ли он в Индию, но, несмотря на то, что этот роскошный дом уже несколько лет лишен хозяина, он регулярно попадает в заголовки газет и привлекает внимание в интернете.

источник

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Индийский олигарх строит свой собственный Белый дом на вершине небоскреба

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Индийский олигарх строит свой собственный Белый дом на вершине небоскребаПодписаться на мой Instagram

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