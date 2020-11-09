Что предпочитают в еде Елизавета II, принц Чарльза и другие члены королевской семьи Великобритании

Королева Великобритании дважды в неделю просматривает меню с последними предложениями блюд от главного повара. Но при этом в семье Елизаветы II никогда не существовало культа еды. Ежедневный рацион королевской семьи включает в себя довольно простые блюда, но повар всегда учитывает личные пристрастия каждого. Сегодня мы предлагаем узнать всё о любимой еде Виндзоров.
Елизавета II
Елизавета II. / Фото: www.elle.ua
По признанию бывшего королевского повара Даррена Макгрейди, Елизавету II нельзя назвать гурманом. Она ест для того, чтобы жить, а в её ежедневном меню содержатся простые блюда традиционной английской кухни. И даже те деликатесы, которые любит Елизавета II, появляются на её столе далеко не каждый день.
К числу любимых блюд королевы относится яичница-болтунья с копчёным лососем и тёртым трюфелем, но Елизавета II позволяет себе наслаждаться лакомством только на Рождество, так как трюфели очень дороги. Вместо этого на завтрак она предпочитает хлопья со свежими фруктами. Тосты с мармеладом тоже занимают почётное место в рационе королевы.
Елизавета II. / Фото: www.foodnews-press.ru
Королевский обед обычно включает в себя рыбу и большое количество овощей, а одним из самых любимых обеденных блюд Елизаветы II является жареная дуврская камбала, которая готовится по особому рецепту с добавлением шпината и кабачков. Ужин королевы чаще всего состоит из стейка с грибным соусом. А вот блюда с содержанием крахмала на королевском столе отсутствуют, Елизавета II не ест картофель, рис и пасту.
Особую слабость питает Елизавета II к шоколаду, а её любимым десертом является хрустящее шоколадное печенье, которое она берёт с собой даже в путешествия. Впрочем, во время послеобеденного чая она с удовольствием ест шоколадные кексы или любимый всей семьёй шоколадный бисквит. Не отказывается королева и от чашки горячего шоколада, непременно тёмного.
Принц Филипп
Герцог Эдинбургский Филипп. / Фото: www.hollywood.com
Супруга королевы можно назвать настоящим гурманом, при этом он с удовольствием сам готовит. В течение многих лет он во все поездки брал с собой собственную электрическую сковороду, чтобы иметь возможность готовить свои любимые блюда во время путешествий. Он обожает готовить на гриле и часто берёт на себя приготовление ужина для себя и своей жены, а одним из его фирменных блюд является закуска из грибов, приготовленных в сливках.
Герцог Эдинбургский Филипп. / Фото: www.dailymail.co.uk
На завтрак принц Филипп, по утверждению бывшего слуги Чарльза Оливера, готовил яйца, бекон или сосиски, чуть реже – почки или омлеты. Вообще в его рационе всегда была качественная домашняя еда, но при этом супруг королевы не боялся экспериментировать, он любит хорошо приготовленную дичь, а к числу любимых блюд относит кулебяку с лососем. При этом он неравнодушен к ароматным специям.
Принц Чарльз
Принц Чарльз. / Фото: www.dailymail.co.uk
Сын королевы Великобритании предпочитает простую органическую еду. Супруга принца Чарльза утверждает: настоящую слабость её муж питает к сыру. Если в рецепте присутствует сыр, то муж непременно попробует приготовить новое блюдо. К числу несомненных фаворитов сына королевы относятся запечённые яйца с сыром, которые готовятся с двумя видами сыра, мягким и твёрдым, овощи, зелень и шпинат. А ещё непреходящей болью мужа Камиллы является чеснок, который запрещён на кухне Букингемского дворца из-за резкого запаха. Так как всем членам королевской семьи приходится много общаться с людьми, принцу Чарльзу пришлось отказаться от его употребления.
Камилла, герцогиня Корнуольская
Принц Чарльз и его супруга Камилла дегустируют рыбу с жареной картошкой в валлийской деревне. / Фото: www.thesun.co.uk
Супруга принца Чарльза тоже любит органическую еду. На завтрак она с удовольствием ест яичницу в разных вариациях, обед её чаще всего состоит из рыбного блюда и овощей. Любит герцогиня Корнуольская молочные продукты, считая их необходимыми в рационе, а на ужин она предпочитает мясо или курицу. Недавно герцогиня призналась, что особенное удовольствие получает она от свежего зелёного горошка, выращенного в её саду.
Принц Уильям
Принц Уильям любит вкусную еду. / Фото: www.dianalegacy.com
Старший сын принца Чарльза очень любит курицу и стейки средней прожарки, которые может приготовить сам. В детстве он обожал макароны с сыром, но особенной его слабостью является пицца, китайская или индийская. Конечно, ему приходится мириться с тем меню, которое утверждает супруга, но принц Уильям никогда не упустит случая заказать доставку любимого блюда. Если у принца хорошее настроение, он и сам может приготовить пиццу и тесто для неё, тем более, что его старший сын Джордж тоже является поклонником этого блюда. А однажды принц Уильям признался: они с супругой очень любят суши, правда, лакомиться японской кухней они могут не так часто, как хотелось бы. Правилами королевской семьи запрещается употребление моллюсков и сырой рыбы из-за высокого риска пищевых отравлений.
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон прекрасно готовит. / Фото: www.lecturas.com
Герцогиня Кембриджская любит салаты из свежих овощей, не отказывается от мяса и получает истинное наслаждение от острой индийской еды. Кейт Миддлтон и сама прекрасно готовит. Для каждого из своих детей она непременно печёт именинный торт, а для первого ужина в королевской семье, когда Кейт только готовилась к вступлению в брак, она приготовила в подарок для Елизаветы II кабачковый чатни по рецепту своей бабушки. Несмотря на то, что герцогиня является сторонником простой и здоровой еды, она с удовольствием употребляет суши, во время просмотра спортивного матча не отказывается от попкорна и с удовольствием пробует новые блюда из мяса ягнёнка.
Принц Гарри
Принц Гарри. / Фото: www.rd.com
Младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы тоже с детства любит жареную курицу и макароны с сыром, а ещё питает слабость к банановым десертам. Известно, что именно банановым пирогом покорила его сердце Меган Маркл ещё в начале их отношений. А ещё принц Гарри любит еду из Макдональдса и с удовольствием употребляет пиццу.
Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл. / Фото: www.independent.co.uk
Супруга принца Гарри в полной мере разделяет его пристрастие к фаст-фуду и не скрывает, что её любимой едой является картошка фри. Но это вовсе не значит, что она ежедневно питается картошкой. На самом деле Меган Маркл любит готовить и старается вести здоровый образ жизни, поэтому на столе герцогов Сассекских в обычной жизни преобладают простые блюда, много овощей и, конечно, курица, столь любимая принцем Гарри.
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