7 кулинарных тенденций последних лет, которые набили оскомину

1. Роллы из всего подряд

Начинкой для японских роллов служит только один ингредиент

2. Мини-еда

Бэби-морковь придумал фермер Майк Юросек. / Фото: fermilon.ru

3. Украшение бальзамическим соусом

Бальзамический соус может перебить своим интенсивным ароматом вкус блюда. / Фото: icecreamclub.ru

4. Съедобная пена

Пена не всегда выглядит аппетитно в блюде. / Фото: syl.ru

5. Черная еда

Черное мороженое и бургер были в моде несколько лет назад

6. Блюда из сырого мяса

Тартар из сырой говядины может быть опасен для здоровья. / Фото: kakprosto.ru

7. «Итальянская» кухня

В классическую итальянскую пиццу входит минимум ингредиентов