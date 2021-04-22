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7 кулинарных тенденций последних лет, которые набили оскомину


7 кулинарных тенденций последних лет, которые набили оскомину

Современная мода затрагивает абсолютно все: интерьер, предметы гардероба и даже кулинарию. Сегодня прилавки магазинов заполняют бургеры и салаты с морепродуктами, а завтра гурманы призывают всех есть так называемые суперфуды. Одни тренды приходят и уходят, а другие не торопятся отправляться на скамейку запасных. А жаль.

1. Роллы из всего подряд


Начинкой для японских роллов служит только один ингредиент

Начинкой для японских роллов служит только один ингредиент

 

В последние годы японская кухня набирает все большую популярность: лапша, суши, рамен и другие блюда заняли почетное место в ресторанном и домашнем меню. Как результат – российские хозяйки стараются «ояпонить» свои любимые блюда, превращая их в роллы. Однако если завернуть курицу, сухарики и лист айсберга в нори, салат Цезарь не превратится в национальное блюдо Страны восходящего солнца.

Впрочем, если взять, например, популярные в России роллы «Калифорния» и «Филадельфия», то они очень косвенно относятся к к традиционной кухне, так как были придуманы в Америке около 40 лет назад, хотя и японским поваром. Интересно, что в Японии роллы используют не столько в качестве самостоятельного блюда, сколько в качестве украшения. Также в них не принято класть большое количество разнообразной начинки, как у нас – японцы ограничиваются одним единственным ингредиентом, помимо риса и нори, например, лососем.

2. Мини-еда


Бэби-морковь придумал фермер Майк Юросек. / Фото: fermilon.ru

Бэби-морковь придумал фермер Майк Юросек. / Фото: fermilon.ru

 

Бэби-морковь, бэби-картофель, микрозелень – это не специально выведенные карликовые сорта растений, а обычный маркетинговый ход. Люди хотят платить за все необычное, что входит в моду, но не задумываются о том, что на самом деле представляют из себя эти продукты.

Так, например, бэби-морковь была придумана в 1986 году Майком Юросеком, как фермерская уловка. Дело в том, что большинство морковок, которые он вырастил на своем огороде, были слишком уродливы, а потому не продавались. В результате Майк положил несколько овощей в прибор для нарезки стручковой фасоли, превратил их в идентичные 2-дюймовые кусочки, прогнал через овощечистку и вуаля – получились идеальные мини-морковки, которые с тех пор стали настоящим хитом.

Что касается бэби-картофеля, то это обычная молодая картошка, которую собрали раньше положенного срока. С микрозеленью все тоже предельно просто – она представляет собой быстрорастущий овощ водяной кресс, который является «родственником» обычной капусты. Как видите, никакой магии здесь нет, только хитрость производителей.

3. Украшение бальзамическим соусом


Бальзамический соус может перебить своим интенсивным ароматом вкус блюда. / Фото: icecreamclub.ru

Бальзамический соус может перебить своим интенсивным ароматом вкус блюда. / Фото: icecreamclub.ru

 

Наверняка вы замечали, что несколько лет подряд большое количество ресторанных блюд украшались густым соусом темно-коричневого цвета, приготовленным на основе бальзамического уксуса. В его «компании» подавали стейки, рыбу, салаты, вне зависимости от того, какие ингредиенты в него входили. Даже десерты иногда заслуживали внимание этого универсального соуса, что выглядело, как минимум, нелепо. Мода на подобную подачу давно прошла, но повара в некоторых ресторанах явно даже не догадываются об этом. Возможно, в этом бы не было ничего страшного, если бы терпкий и ярко выраженный аромат бальзамика не имел свойство забивать запах и вкус самого блюда.

Данный компонент нужно использовать там, где он будет уместен, то есть в процессе приготовления, а не украшения блюд. Например, кисло-сладкий вкус с нотками винограда и древесины отлично сочетается с блюдами средиземноморской кухни, в частности, рыбой. Также с его помощью можно создать глазированную корочку на мясе, приготовить вкусный маринад. А вот от украшения тарелки этим элементом лучше воздержаться.

4. Съедобная пена


Пена не всегда выглядит аппетитно в блюде. / Фото: syl.ru

Пена не всегда выглядит аппетитно в блюде. / Фото: syl.ru

 

Молекулярная гастрономия появилась и начала развиваться в 80-х годах прошлого столетия, но настоящую популярность приобрела только в XXI веке. Блюда так называемой «научной кухни» являются достаточно сложными в приготовлении: они требуют строго соблюдения температурного режима и могут выглядеть совсем не так, как традиционные. Например, борщ, созданный по правилам молекулярной кухни, может визуально напоминать шарик плотного желе, хотя по вкусу не будет кардинально отличаться от классического украинского блюда.

Это очень красиво, модно, необычно, но только в том случае, если сделано без подвоха. Например, с недавних пор привычные блюда стали маскировать под молекулярные при помощи съедобной пены. Однако далеко не всегда это выглядит аппетитно. Данный элемент является довольно своеобразным и если сделать его без соблюдения основных технологий, то он будет напоминать скорее плевок, чем красивую деталь.

5. Черная еда


Черное мороженое и бургер были в моде несколько лет назад

Черное мороженое и бургер были в моде несколько лет назад

 

Помните знаменитое черное мороженое, которое было на пике популярности в 2017 году? В то время уголь добавляли не только в него, но также в кофе, тесто для бургеров и прочие блюда, пользующиеся популярностью. Выглядело это необычно, поэтому сосем неудивительно, что блюда были весьма востребованными. Однако черный язык после употребления таких кушаний стал не единственной проблемой – кажущийся безобидным уголь мог навредить здоровью, вызвав пищевые отравления.

6. Блюда из сырого мяса


Тартар из сырой говядины может быть опасен для здоровья. / Фото: kakprosto.ru

Тартар из сырой говядины может быть опасен для здоровья. / Фото: kakprosto.ru

 

Карпаччо, севиче, тартар, меттбретхен – эти и другие блюда из сырого мяса, не прошедшего термическую обработку, присутствуют практически во всех национальных кухнях. Их часто подают в дорогих ресторанах, они входят в список любимых блюд гурманов. Однако эти блюда могут быть небезопасными. Дело в том, что в сыром мясе нередко содержаться микробы и паразиты, которые не могут погибнуть, учитывая отсутствие тепловой обработки продукты.

Самыми опасными считаются курица, баранина, свинина – если их хорошо не прожарить или не сварить, есть риск заразиться тем же токсоплазмозом. В 2013 американскими учеными было проведено исследование, в ходе которого определяли содержание сальмонеллы в мясе птицы. Согласно его результатам, в курице содержится 3,9%, в курином фарше – 18%, в индейке – 2,3%.

Обратите внимание: Есть блюда из сырого мяса можно лишь в том случае, если главным ингредиентом выступает говядина или оленина – в этих продуктах вероятность содержания микробов минимальна. Если же вы захотите приготовить такое блюдо дома, обязательно обеззараживайте мясо при помощи шоковой заморозки.

7. «Итальянская» кухня


В классическую итальянскую пиццу входит минимум ингредиентов

В классическую итальянскую пиццу входит минимум ингредиентов

 

Здесь примерно такая же ситуация, как и с японской кухней. Вариаций на тему итальянских блюд очень много, однако в большинстве случаев они не имеют ничего общего с национальной кухней этой солнечной страны. Особой популярностью в России пользуется пицца, а потому именно она подверглась самой большой кулинарной атаке. В качестве начинки для нее используют все подряд, начиная от картошки фри, ананасов и заканчивая шоколадом. Однако сами итальянцы выступают против подобного разнообразия. В их меню присутствует только «маргарита», которую у нас редко заказывают из-за скудного содержимого, и «маринара». В состав последней не входят морепродукты, как можно было подумать из названия. Итальянские повара используют только томаты, чеснок, лук, ароматные травы, вроде базилика, оливки и сыр «Пармезан». Как видите, никакого мяса, морепродуктов и прочих «российских» ингредиентов здесь нет.

Не меньше пиццы пострадала и спагетти болоньезе, которые все считают итальянскими. На самом же деле в Болонье не существует такого блюда. Итальянцы вообще считают, что мясной соус не сочетается с данным видом макаронных изделий.

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