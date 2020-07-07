Дворцы звезд: где живут самые богатые знаменитости

Американский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон решил продать свой особняк, расположенный в Лас-Вегасе, тот самый, в котором были сняты некоторые сцены комедии «Мальчишник в Вегасе». 49-летний боксер проживает в этом особняке с 2008 года. Он просит за весь дом $1,5 млн. По словам Лоумена, поводом для продажи жилища стал переезд спортсмена в более просторный особняк, расположенный по соседству, а не многочисленные долги обанкротившегося боксера.
С помощью Realtor.com, Trulia.com, Zillow.com и некоторых других сайтов Forbes выяснил, где живут актеры, музыканты, спортсмены и другие участники списка самых богатых знаменитостей. В фотогалерее — как дома, недавно проданные, так и недвижимость, которой звезды владеют не один год.
Майк Тайсон
На фото: особняк из фильма «Мальчишник в Вегасе» в Лас-Вегасе (штат Невада)
Стоимость: $1,5 млн
В двухэтажный дом площадью 600 кв. м Тайсон переехал в 2008 году. В апартаментах, полностью отремонтированных перед продажей, есть шесть ванных комнат, пять спален, кинотеатр, три камина, винный погреб, а также бассейн с джакузи и водопадом, поделился риелтор. Единственное, в особняке отсутствует клетка для тигра, которая была в доме Тайсона в фильме «Мальчишник в Вегасе».
Формально Тайсон не входит в рейтинг богатейших знаменитостей, но все же остается одним из самых влиятельных звезд шоу-бизнеса. Его финансовое положение уже не так плачевно, что позволило ему объявить о продаже двухэтажного особняка в Лас-Вегасе и переезде в более просторное жилище.
Тейлор Свифт
№8 в рейтинге богатейших звезд
На фото: особняк с видом на Атлантический океан в Уотч Хилл (штат Род-Айленд)
Стоимость: $17 млн
Принцесса кантри-попа и актриса в последнее время много внимания уделяет своей недвижимости. Особняк в Уотч Хилл она приобрела в апреле 2013 года. Дом располагается на территории 20 000 кв. м, которая включает пляж протяженностью 65 м. Еще один особняк у океана — в местечке Хаянис, штат Массачусетс — певица купила летом 2012 года за $4,8 млн, а продала спустя 7 месяцев (в феврале 2013 года) за $5,7 млн. У певицы также есть дом в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Его она купила в 2012 году за $4 млн.
В 2014 году Свифт стала владелицей пентхауса в элитном районе Нью-Йорка, стоимостью $20 млн. Ранее он принадлежал режиссеру Питеру Джексону.
Джастин Бибер
В 2014 году возглавил рейтинг богатейших знаменитостей до 30, но уже спустя год вылетел из списка Forbes.
На фото: особняк Oaks Mansion в городе Калабасас (штат Калифорния)
Стоимость: $6,5 млн
Музыкант Джастин Бибер купил этот дом в пригороде Лос-Анджелеса в 2012 году. В нем 6 спален, 7 ванных комнат и несколько других помещений. Жилая площадь составляет 855 кв. м.
На свой 18 день рождения в том же 2012 году Бибер купил себе дом в престижном районе Лос-Анджелеса Hollywood Hills. Проект дома из стекла, бетона и стали был разработан архитектурным бюро Mills Studio. В доме площадью почти 875 кв. м, пять спален, бар, тренажерный зал, комната для массажа и домашний кинотеатр. Он обошелся музыканту в $10,8 млн.
Дженнифер Лопес
№95 в рейтинге богатейших знаменитостей
На фото: особняк в городе Уотер Милл, штат Нью-Йорк
Стоимость: $10 млн
Дженнифер Лопес приобрела этот дом в мае 2013 года. Особняк площадью 890 кв. м располагается на территории 12 000 кв. м, имеет 8 спален, 7 ванных комнат и отдельную сауну. Рядом с домом находится бассейн с небольшим зданием. Есть и отдельный гараж для «Порше» певицы. У Лопес также есть два дома в городе Глен-Хед, штат Нью-Йорк, и один — в Калифорнии. Кроме того, в октябре 2014 года она приобрела пентхаус на Манхэттене.
А вот особняк, в котором певица когда-то жила с уже бывшим мужем Марком Энтони в Хайден Хиллс, выставлен на продажу. Двухэтажное поместье стоит порядка $18 млн.
Леброн Джеймс
№18 в рейтинге богатейших знаменитостей
На фото: особняк Coconout Grove («Кокосовая роща») в Майами, штат Флорида
Стоимость: $9 млн
Звезда баскетбола Леброн Джеймс приобрел этот дом после того, как присоединился к команде Miami Heat в 2010 году. Особняк находится на берегу океана, а его площадь составляет 1130 кв. м. В здании 6 спален, винный погреб и домашний кинотеатр. На заднем дворе расположился огромный бассейн и причал для двух яхт в 18 м.
Кэти Перри
№3 в рейтинге богатейших знаменитостей
На фото: особняк на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе, штат Калифорния
Стоимость: $6,5 млн
В 2013 году Кэти Перри выставила на продажу особняк, который приобрела вместе с экс-супругом Расселом Брендом в 2011 году. Этому дому певица предпочла несколько участков по соседству, за которые в мае того же года выложила $11,2 млн. Приобретенная недвижимость включает два бассейна, два дома для гостей и 16 000 кв. м земли.
Леонардо Ди Каприо
№89 в рейтинге богатейших знаменитостей
На фото: особняк в Малибу, штат Калифорния
Стоимость: $18,9 млн
Не сумев сдать этот дом за $75 000 в месяц, в ноябре 2012 года актер выставил его на продажу за $23 млн (позднее, правда, цена опустилась до $18,9 млн). Особняк, который расположен в самом звездном районе Малибу, — один из двух домов актера в этом городе. У Ди Каприо имеется и другая недвижимость на обоих побережьях США, включая особняк на Голливудских холмах (под него актер объединил два расположенных рядом владения, одно из которых ранее принадлежало Мадонне). Кроме того, у звезды есть пентхаус в Нью-Йорке в квартале нижнего Манхэттена в экодоме Riverhouse.
Криштиану Роналду
№10 в рейтинге богатейших знаменитостей
На фото: вилла La Finca в Мадриде
Стоимость: $7,1 млн
Особняк расположен на территории более 4000 кв. м. В доме 7 спален, а рядом расположены два бассейна и сад.
Это не единственный дом футболиста в Мадриде — первый он купил еще в 2009 году. В 2015 году Рональду приобрел квартиру в центре Лиссабона за €2 млн.
Жизель Бундхен
№46 в рейтинге богатейших знаменитостей
На фото: особняк в Лос-Анджелесе, штат Калифорния
Стоимость: $20 млн
Похожий на замок особняк топ-модели, который она делит с мужем — игроком в американский футбол Томом Брэди, имеет площадь 2050 кв. м. В доме 8 просторных спален, тренажерный зал, винный погреб. В нем есть гараж на 6 автомобилей и лифт. Рядом находится бассейн в форме лагуны.
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