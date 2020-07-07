Дворцы звезд: где живут самые богатые знаменитости

Американский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон решил продать свой особняк, расположенный в Лас-Вегасе, тот самый, в котором были сняты некоторые сцены комедии «Мальчишник в Вегасе». 49-летний боксер проживает в этом особняке с 2008 года. Он просит за весь дом $1,5 млн. По словам Лоумена, поводом для продажи жилища стал переезд спортсмена в более просторный особняк, расположенный по соседству, а не многочисленные долги обанкротившегося боксера.



С помощью Realtor.com, Trulia.com, Zillow.com и некоторых других сайтов Forbes выяснил, где живут актеры, музыканты, спортсмены и другие участники списка самых богатых знаменитостей. В фотогалерее — как дома, недавно проданные, так и недвижимость, которой звезды владеют не один год.









Майк Тайсон

Тейлор Свифт

Джастин Бибер

Дженнифер Лопес

Леброн Джеймс

Кэти Перри

Леонардо Ди Каприо

Криштиану Роналду

Жизель Бундхен