Идеи крутых новогодних подарков для себя и для друзей не дороже 990 рублей

Всем приходится непросто, когда наступает время поиска новогодних подарков. Сюрпризы нужно подготовить и для родных, и для друзей, и для своих вторых половинок, а также для коллег. Порой уже не хватает ни фантазии, ни бюджета, чтобы порадовать близких презентами, и мы в растерянности начинаем сметать с полок любые безделушки.

Мы решили помочь вам с поиском оригинальных и не очень дорогих подарков, которые, может быть, пригодятся вашим друзьям и знакомым и совершенно точно вызовут у них улыбку и искренний восторг. А в бонусе мы покажем, какая необычная упаковка способна принести даже больше радости и позитивных эмоций, чем сам сувенир.



1. Свечки в форме кактусов

2. Ленивец для заваривания чая

3. Новогодняя скалка

4. «Вечное мыло»

5. Новогодняя мечта ламберсексуала

6. Шапка для настоящего центуриона

7. Для тех, кто любит рисовать даже на волосах

8. Вкус праздника на губах

9. Для тех, кто обещал заняться спортом с 1 января

10. Вырасти своего собственного бойфренда

11. Инопланетные палочки для еды

12. Перчатки, которые трудно потерять из виду

13. Фотоальбом на стене

14. Гирлянда, которой можно управлять с дивана

15. Украшения для новогоднего настроения

16. Рождественский декор

17. Удивите своих гостей сервировкой

18. Сделайте из простого стула новогодний трон

19. Новогоднее настроение должно быть во всех уголках

20. Поднимите настрое и себе, и всем, кто сейчас стоит в новогодних пробках

21. Не забудьте поздравить и своих четвероногих

Бонус: когда упаковка может стать лучше самого подарка

Оригинальный подарок для тех, кто любит выращивать у себя на подоконнике целые плантации различных растений. Будьте уверены: эти кактусики никогда не завянут.Стоимость — от ₽ 600.Может быть, вы хотите тонко намекнуть своему знакомому или коллеге, что он не особо расторопный? Тогда подарите ему этого милого ленивца.Стоимость — от ₽ 670.Если ваши друзья любят кулинарные чудеса, то этот сюрприз точно придется им по вкусу.Стоимость — от ₽ 620.Если вам надоело вручать гели для душа и вы боитесь, что это может быть воспринято как какой-то намек, то у нас для вас есть идея полезного и красивого сюрприза.Этот стильный поглотитель запаха из нержавеющей стали точно пригодится каждому на кухне. Использовать его нужно так же, как обычное мыло. Он помогает быстро избавиться от неприятного запаха рыбы, чеснока или лука.Стоимость — от ₽ 670.Среди ваших друзей и коллег, возможно, есть брутальные мужики, которые очень внимательно следят за своей роскошной бородой. Нам кажется, что такие необычные новогодние украшения для густой растительности на лице могут быть уместным и смешным подарком.Стоимость — от ₽ 750.С наступлением холодов такой презент придется по душе даже тем, кто принципиально не носит шапки. Мало кто откажется примерить этот теплый шедевр.Стоимость — от ₽ 570.Этот набор мелков понравится любой маленькой или уже совсем взрослой моднице. С их помощью можно легко добавить яркости волосам, например для сногсшибательного новогоднего образа.Стоимость — от ₽ 520.Идеальный подарок для сладкоежек и тех, у кого зимой постоянно обветриваются губы.Стоимость — от ₽ 220.Если вы в очередной раз слышите, как друзья клятвенно обещают начать заниматься спортом с 1-го дня нового года, то этот оригинальный набор может их слегка мотивировать.Стоимость — от ₽ 750.Тому, кому надоели жалобы подруг на бойфрендов, можно в шутку подарить эту игрушку.Стоимость — от ₽ 450.Порой блюдо, которое мы едим палочками, кажется нам чуть вкуснее. Эти волшебные приборы помогают растянуть удовольствие от приема пищи, а также не съесть лишнего. Мы считаем, что это хороший подарок для тех, кто давно хотел начать следить за своим питанием.Стоимость — от ₽ 970.Наверное, многим в детстве пришивали резинку к варежкам, чтобы они не терялись. Эти светящиеся перчатки дети точно никогда не забудут дома или на игровой площадке.Стоимость — от ₽ 970.Сегодня все наши фотоальбомы хранятся в телефонах и компьютерах. И иногда так хочется украсить комнату самыми любимыми снимками, но при этом не портить стену отверстиями или покупать тяжелые рамки. Вы можете подарить кому-нибудь из близких друзей такую гирлянду с вашими совместными фотографиями, чтобы напомнить, как сильно вы их любите.Стоимость — от ₽ 160.Презент для тех, кто не расстается со своим смартфоном ни на секунду. Этой гирляндой можно управлять с помощью специального приложения и даже синхронизировать мигание лампочек с музыкой.Стоимость — от ₽ 610.Стильные и простые браслеты с новогодними подвесками — это самый простой подарок, который выручит вас в ситуации, когда вам неожиданно сделали сюрприз и теперь нужно как-то отблагодарить человека, хотя вы ему ничего не собирались дарить.Стоимость — от ₽ 100.Если вы ломаете голову над тем, что подарить человеку, у которого уже все есть, то присмотритесь к этим новогодним держателям занавесок. Таких точно ни у кого нет.Стоимость — от ₽ 520.Приглашение на праздничный ужин у вас дома уже может быть отличным подарком. А если вы еще и уделите внимание необычному новогоднему оформлению, то вечер, например с такими украшениями, точно станет незабываемым.Стоимость — от ₽ 360.На тот случай, когда хочется просто порадовать близких, можно украсить все стулья в доме или даже на работе вот такими смешными ножками. Без внимания вы однозначно не останетесь.Стоимость — от ₽ 170.Пожалуй, это самый оригинальный новогодний подарок в нашей подборке. Он украсит наиболее часто посещаемое в каждом доме место.Стоимость — от ₽ 680.Если среди ваших друзей или коллег есть автомобилисты, то этот милый снеговичок легко поднимет им настроение.Стоимость — от ₽ 280.Ваш пушистый друг тоже должен ощутить себя частью праздника. Этот новогодний колпак подойдет всем. Однако сколько он продержится на голове вашего любимца, никто не знает.Стоимость — от ₽ 120.Никогда не забывайте, что главное не подарок, не его стоимость, а внимание и те позитивные эмоции, которые он приносит вашим друзьям, близким и коллегам. Сделайте сюрприз незабываемым с помощью шутливой упаковки, которая точно рассмешит получателя.Стоимость — от ₽ 600.А какой подарок вы хотели бы получить на этот Новый год?