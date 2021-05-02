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Для чего рыцарскому мечу на лезвии нужна своеобразная «ручка»


Для чего рыцарскому мечу на лезвии нужна своеобразная «ручка»

Увидеть вот такое оружие на просторах отечественного интернета непросто. Дело в том, что изображенный на снимке меч вещь - действительно очень редкая вещь. Сфотографирован он был в Музее истории искусств Вены. Относится он к XVI веку. Форма клинка данного оружия вызывает у людей непосвященных в историческое оружиеведение по крайней мере один важный вопрос: для чего понадобилось затуплять лезвие посередине, делая какую-то загадочную «ручку»?

Вот этот меч из Вены. /Фото: Андрей Михальчук.

Вот этот меч из Вены. /Фото: Андрей Михальчук.

 

Самое смешное в том, что это действительно ручка, место для хвата меча за лезвие рукой. Дело в том, что конкретно этот меч – турнирно-судейский. От XV-XVI веков в музеях Европы вообще осталось очень много подобного откровенно странного добра. Дело в том, что когда начинался Ренессанс, феодализм окончательно разлагался в Европе, производство оружия и доспехов достигло своего апофеоза, а пороховая революция шагала по Старому Свету все уверенней и быстрей, местные оружейники «пустились во все тяжкие». Именно в позднем Средневековье к военному делу начали пытаться подходить с научной точки зрения.
Фехтование начало развиваться в конце средних веков. /Фото: vseonauke.com.

Фехтование начало развиваться в конце средних веков. /Фото: vseonauke.com.

 

Это звучит громко и не нужно себе представлять военные академии, в которых за партами сидят рыцари.
Однако впервые со времен античности люди попытались дать систематизированную рефлексию на такой вопрос как война, а не просто подстраиваться под обстоятельства опираясь на врождённую эмпирику. В первую очередь касалось это попыток создания новых средств защиты и наступления. Временами оружейники и вовсе придумывали откровенно сомнительные вещи.
Было придумано огромное количество приемов борьбы с хватом в том числе за лезвие меча. /Фото: premudrosti.in.

Было придумано огромное количество приемов борьбы с хватом в том числе за лезвие меча. /Фото: premudrosti.in.

 

Одним из примеров поиска новых видов оружия был и этот венский меч. Дело в том, что с развитием печатного дела начинают появляться первые учебники, в том числе и тома по фехтованию. А в них содержался целый набор вполне себе боевых приемов для пешего боя на мечах, которые подразумевали в том числе и хват за лезвие. Например, знаменитый удар противника рукояткой и гардой меча как булавой с двуручным хватом за лезвие. Правда, в рыцарских перчатках проблема хвата оружия за лезвие решалась сама собой без всяких ручек. Более того, неоднократно проверено в том числе современными фехтовальщиками, что если держаться за точеный меч голыми руками, то при ударе гардой все равно не порежешься.
Сама по себе идея мечей с тупыми участками на лезвии была далеко не нова. /Фото: woodsman.com.ua.

Сама по себе идея мечей с тупыми участками на лезвии была далеко не нова. /Фото: woodsman.com.ua.

 

В любом случае приемов фехтования с хватом за лезвие было много, и кто-то из мастеров изготовил вот такое чудо. Судя по всему, было таких мечей совсем немного, да и использовались они преимущественно для судебных поединков не насмерть (это когда выясняли свою правоту, виновность или невинность при помощи поединка). Тем более, что сама идея мечей с не точеной частью лезвия была не нова в позднем средневековье. Очень часто двуручные мечи в то время делались с большим тупы уплотнением перед рукояткой. Впрочем, данное решение было как раз-таки вполне боевым и делалось для возможности безопасной блокировки ударов вражеского меча.

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Для чего рыцарскому мечу на лезвии нужна своеобразная «ручка»

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