Место в СССР, где зарабатывали 1000 рублей, а проживание было бесплатным

1. Немного истории

С 1931 года на архипелаге активно начали добывать уголь / Фото: m.123ru.net

«Арктикуголь» обеспечивал материк углем / Фото: off-limits.eu

В послевоенное время шахты были восстановлены / Фото: fishki.net

2. Жизнь в необычных городах

Основным городом-поселением стал Баренцбург / Фото: picworld.ru

В наиболее известный поселок Пирамида люди стремились попасть целыми семьями / Фото: commons.wikimedia.org

Власти позаботились об инфраструктуре города / Фото: nat-geo.ru

В городе были свои теплицы, животноводческая и свиноферма, спортзал и бассейн / Фото: auction.ru

В 1998 году поселок Пирамида был законсервирован и превратился в призрак / Фото: cruisebe.com