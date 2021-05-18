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ДЕНЬГИ или как добиться финансового успеха?

ДЕНЬГИ или как добиться финансового успеха?

Всем нужны деньги. А что такое деньги? Деньги – это возможности, власть, счастье и так далее. Без денег в нынешнее время человек может просто не выжить, ведь система пойдёт против него. Миром правят деньги, а если быть ещё точнее, то миром правят люди, которые умеют пускать деньги в оборот и иметь из этого прибыль. Некоторые могут сейчас со мной поспорить и сказать, что миром правит любовь, а не хрустящие бумажки. Конечно, если у вас в голове плывут розовые облака, на которых скачут пони, то да, миром правит любовь.

А теперь давайте снимем розовые очки и посмотрим на жизни с реальной точки зрения. Что мы будем из себя представлять без денег? Главный акцент я делаю именно на «что», а не на «кого». Ведь человек будет уже и не человеком вовсе. Это будет жалкое подобие, которое сможет перебиваться какими-то заработками, которые будут предлагаться за копейки. Неужели вы будете счастливы, когда не сможете купить себе еды и оплатить счета? Устроит ли вас жизнь без стабильного заработка?

Ну как, ответили сами себе на эти вопросы? Тогда продолжаем.

Сегодняшнюю статью, я бы хотела посвятить именно финансам и их «работе» в системе. Не думаю, что многие понимают, как на самом деле деньги крутятся в системе и самой большой ошибкой, служит то, что некоторые зарабатывают деньги просто ради денег. Но если мы сейчас немножко отойдем от стандартной картины «отработал-получил зарплату – пошёл в магазин» и посмотрим, как можно реально приумножить свой капитал по средствам 4-х несложных правил.

1. Преследуйте цель


Обязательным фактором вашего заработка должно быть понимание того, зачем вам нужны деньги до того, как они появляться у вас на денежной карте. Любые финансы способны принести удовольствие и с ними удобнее жить в этом шатком мире, согласитесь. Успешные и целеустремлённые личности зарабатывают большие деньги, если у них есть определённая цель. Если у вас нет идеи того, куда эти деньги вложить, чтобы они работали, то зачем они вам вообще нужны? Как только вы придете к мысли о том, что нужно думать и рассчитывать все плюсы и минусы идеи вложения финансов в тот или иной проект, то финансовое положение может измениться в лучшую сторону. Если вашей целью по жизни станут просто деньги, то в скором времени вы приобретете такую печальную и всем известную черту как жадность. Именно она может застопорить движение ваших финансов и попросту отодвинет вас от достижения лучшей жизни.

ДЕНЬГИ или как добиться финансового успеха?

2. Свободное движение денежных средств


Именно хорошее благосостояние строится на свободной циркуляции денег в системе. Если вы откладываете деньги просто так, то лучшим способом для такого капитала будет его вложение в какой-то проект. Такая система вложения денег пришла из спорта. То есть, чем больше вы кушаете, тем больше вы должны отрабатывать в спортзале или попросту двигаться, чтобы не набирать килограммы, а наоборот получать результат. Чем больше вы копите, тем больше вы можете потерять.

ДЕНЬГИ или как добиться финансового успеха?

3. Работа на перспективу


Как бы это не звучало печально, но мир будет пуст и угрюм без денег. Поэтому работая и зарабатывая финансы, вам стоит их вкладывать в то, чего вы действительно хотите. Это не должны быть среднестатистические траты, такие как покупка телевизора, еды и одежды. Вложите деньги в ваше будущие в то, чем бы вы занимались с удовольствием на протяжении всей своей жизни. Поверьте, можно потерять за одну минуту, ту нишу, в которую вы хотели бы вложиться. Кто-то другой окажется смелее и мудрее. Помните, на денежном рынке долгие раздумья не приносят никакой выгоды.

ДЕНЬГИ или как добиться финансового успеха?

4. Вера в себя, как залог успешных капиталовложений


Успех в мире финансов – это пятьдесят процентов работы над собой и пятьдесят процентов веры в себя. Те, кому преподносится все с самого их зачатия – это всего лишь позёры и хвастуны. Их в расчет брать никогда нельзя. Успех в финансовом бизнесе – это прежде всего вера в свои силы и в то, что всё обязательно должно получиться. Но любой риск должен быть оправдан всегда. Ищите отходные пути, лазейки, которые в случае чего смогут вам помочь. Этого не избежать. Мир денег – не конфетная фабрика, тут может быть как сладкий успех, так печальное и горькое падение. Но тем не менее, человек всегда, повторюсь, всегда получает именно то, чего он заслуживает. И это выражение можно отнести не только к миру финансов.

Работайте над собой, над своими навыками и умениями. Не плывите по течению, а управляйте им. Награда обязательно вас дождётся.

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