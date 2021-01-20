Тайны первой брачной ночи в старой Руси, или Что грозило согрешившей до свадьбы

Когда это происходило

К свадьбе готовились заранее и происходила она в определенные дни. /Фото: tver.glavny.tv

Какой ритуал проводили для подготовки к этому событию и что такое подклет

Для молодоженов готовили ложе. /Фото: club.foto.ru

Ведут новобрачных в спальню – сегодня такое представить сложно

После свадебного пира молодые должны были проследовать в подклет. /Фото: b.radikal.ru

И, наконец, наедине – что делали молодожены и причем тут курица

За молодыми во время первой брачной ночи могли подглядывать. /Фото: fresher.ru

Невинность девичья: что грозило согрешившей до свадьбы и как отмечали брачную ночь

Расшитый красным рушник символизировал девичью честь. /Фото: on-woman.com