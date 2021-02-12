Фразы, которые не следует говорить близким людям, чтобы не испортить отношения

Есть ряд фраз, которые не стоит говорить в разговорах с родственниками и близкими друзьями. В данном материале мы рассмотрим наиболее типичные фразы, которых стоит избегать в общении, если вы не хотите испортить или разрушить отношения.
1. Не говорите бабушке «Мучное – вредно!»
Учтите конфликт поколений. / Фото: passion.ru
В разговорах с нашими бабушками и дедушками желательно не использовать фразу «Мучное – это очень вредно!» На самом деле данная рекомендация несет в себе гораздо более глубинный смысл, что само звучание фразы. Речь идет о том, что в разговоре с поколением пожилых людей не стоит критически высказываться о том, что было неоспоримо ценностями в эпоху их молодости. Разумеется, когда ваша бабушка была молода, то фраза «Ешь с хлебом» звучала так же нормально, как сегодня звучит фраза «Клетчатка – залог здорового пищеварения». Поэтому нужно учитывать, что поколение наших бабушек и дедушек невозможно в одночасье научить жить на новый лад. В таком случае, зачем их травмировать?
Если вы пришли в гости к бабушке, а она поставила перед вами гигантское блюдо с пирожками или кулебяками, просто скушайте столько, сколько вы считаете не смертельной дохой для себя. Но говорить бабушке (особенно на регулярной основе), что ее коронное блюдо – это смерть желудочно-кишечному тракту, всё-таки не стоит. Как и не стоит категорично негативно высказываться о других неоспоримых ценностях из жизни ваших бабушек и дедушек (в 25 лет – муж и четверо детей, Сталин – молодец и т.п.)
2. Не говорите маме «Ты плохо меня воспитала!»
Ты просто плохо меня воспитала! / Фото: woman-psy.com
В разговоре с мамой, то есть с поколением немного более близким вам, чем бабушки и деды, уже, разумеется, можно говорить о вредности мучного и прочих неоспоримых запилах 21 века. Но вот чего уж точно не стоит говорить, так это фразу «Ты меня не так воспитала/не научила!» Если ваша мама – адекватный человек (а не ботоксная инстаграм-блондинка или запойная алкоголичка), то, скорее всего, она, как и любой другой думающий индивидуум, время от времени обязательно рефлексирует на тему того, что она сделала неправильно в годы вашего детства и юношества. Поэтому лишний раз напоминать ей о несовершенстве ее педагогики не стоит. Здесь должно руководствоваться принципом «никто никому ничего не должен».
3. Не говорите подруге, что её бывший лучше настоящего, и не говорите о преимуществах другой подруги
Будьте чуткой в разговоре с подругой. / Фото: woman-psy.com
Чего же стоит говорить в общении с хорошей/лучшей подругой. Во-первых, не стоит говорить ей вещи вроде: «А Василий мне нравился гораздо больше!» Под Василием, разумеется, подразумевается её бывший. Если ваша подруга обладает толикой иронии и сарказма, то она вправе ответить вам: «Так и живи ты с Василием!» В любом случае высказываться позитивно о бывших – это нормально, а вот сравнивать бывших партнеров не в пользу настоящих все-таки не стоит. Ведь это выбор вашей подруги! И если бывший стал бывшим, то это значит, настоящий ей гораздо милее.
Во-вторых, в разговоре с подругой не стоит говорить чего-то вроде: «Ой, мы с Олей вчера так зачётно прошлись по магазинам!» (имеется в виду, что разговариваете вы с Машей, а Оля – это ещё одна ваша подруга). На самом деле, не только в отношениях сексуальных, но и в любых других отношениях (дружеских), люди ненавидят, когда их сравнивают с кем-то еще. Все люди склонны ревновать. Поэтому рассказывать о том, как чудесно вы провели время с другой подружкой, - некорректно.
4. Не говорите вашему мужу, что он идиот, и не сравнивайте его с другими мужчинами
Сам дурак! / Фото: yandex.ru
Чего же не следует говорить мужчине/мужу, чтобы не испортить/разрушить отношения? Тема вполне себе животрепещущая. Во-первых, как и в пункте про подругу, в разговоре с мужчинами никогда нельзя сравнивать их с кем бы то ни было мужеского полу: с папой, с другом, с одногруппником, сослуживцем и так далее до бесконечности. Будь то внешний вид, внутренние качества, достижения, профессиональные успехи, зарплата, спортивная форма, оформление сарая, не дай Бог то, о чем мы все подумали, и так до бесконечности. Никто не любит, чтобы их сравнивали с другими. В топе полов, которые не любят, чтобы их сравнивали, мужчины занимают первые 10 мест, и лишь последнее, 11-ое место, занимают женщины.
Во-вторых, если вы спорите или ссоритесь с вашим мужчиной, не нужно оскорблять его какими бы то ни было словами. Понятно, что оскорблений не любит никто, но если вы ссоритесь с мужчиной, то куда лучше четырехэтажным матом выругаться на ситуацию, которая является предметом ссоры/спора, нежели назвать мужчину козлом или идиотом. Поскольку в мужской природе есть просто органическая непереносимость любого негативного слова в его адрес. Вашу грязную ругань на ситуацию он забудет послезавтра, а вот слово «идиот» в его адрес, которое является относительно нейтральным и запатентованным классическим произведением Достоевского, он не забудет никогда и, возможно, не захочет более иметь с вами отношений.
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