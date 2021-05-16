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5 знаменитостей, которые «на ножах» со своими родными братьями и сестрами


5 знаменитостей, которые «на ножах» со своими родными братьями и сестрами

С детства нам внушали, что родственные отношения - это одни из самых крепких в мире. Братья и сёстры могут ссориться, но, тем не менее, в трудную минуту всегда должны находить в себе силы, чтобы поддержать друг друга. Однако в реальной жизни отношения часто бывают не такими уж и радужными. Обиды и разногласия часто приводят к разрыву семейных связей, и в результате близкие родственники становятся чужими людьми.

Константин и Борис Бурдаевы


Константин и Борис Бурдаевы

Константин и Борис Бурдаевы

В начале нулевых на всю нашу страну гремела слава исполнителей и идейных вдохновителей коллектива «Братья Гримм». Братья-близнецы Константин и Борис Бурдаевы из Самары начали с концертов в местных клубах, а впоследствии смогли добиться ротации на крупных радиостанциях и успеха на музыкальных фестивалях. Их сингл «Ресницы» в 2005 году получил премию «Золотой граммофон» и удостоился звания «Песня года», а в 2007 году этот коллектив по версии радио MAXIMUM был назван лучшей группой.

Однако отношение братьев не прошли проверку популярности и успехом. Плотный график гастролей и отсутствие времени для творчества внесли разлад в дружбу между близнецами. Борису хотелось устроить небольшой перерыв в работе, чтобы собраться с мыслями перед созданием нового альбома.
Константин же был с ним не согласен. В результате в марте 2009 году на сайте группы появилось объявление о её распаде. Уже через два дня Константин самостоятельно выступает на сцене одного из московских клубов. Эту новость, как утверждает Борис, он узнал из интернета. Братья до сих пор находятся в конфронтации. Даже совместное выступление на чемпионате мира по футболу в Самаре не привело к их применению. Они продолжают заниматься музыкальной карьерой, но каждый в рамках своего коллектива.

Глеб и Вадим Самойловы


Глеб и Вадим Самойловы

Глеб и Вадим Самойловы

Еще одни братья-музыканты, которые создали группу, ставшей культовой для российских поклонников рока. При этом музыканты сумели добиться и европейского признания, получив денежный приз на фестивале молодых исполнителей во Франции в 1989 году. Потом были совместные альбомы, гастроли по стране, слава и деньги. Разумеется, братья не были клонами друг друга - Вадиму больше удавались аранжировки и продюсерская деятельность, а Глеб писал тексты песен.

И вот после 20 лет совместного творчества и дружбы было объявлено, что проект «Агата Кристи» распадается, причем без надежды на воскрешение. Братья это объяснили тем, что за эти годы они стали совершенно разными людьми. Вадиму не нравились тексты новых песен, которые предлагал Глеб. А Глеб надеялся на успех собственных проектов. К тому же у них были и разные политические взгляды - Вадим поддерживал команду президента Путина, а Глеб считал себя внесистемным оппозиционером.

В 2015 году родным братьям вновь пришлось воссоединиться, чтоб участвовать в концертах по случаю юбилея. Однако непримиримые разногласия еще больше обострились. Дело даже дошло до судебного разбирательства по поводу авторских прав. Глеб обвинил брата в присвоении общего гонорара и настоял на том, чтобы Вадим не имел в дальнейшем возможности исполнять написанные им песни.

Мария и Ольга Шукшины


Мария и Ольга Шукшины

Мария и Ольга Шукшины

Две дочери великих людей двадцатого века оказались совершенно не похожими друг на друга. Ольга предпочитает одиночество, одно время даже жила при монастыре, а вот Мария Шукшина - популярная российская актриса. Тем не менее, сестры, выросшие вместе в любви обоих родителей, уже долгое время находятся в конфронтации. Причиной этому стали споры по поводу наследства, оставшегося от знаменитого отца.

Ольга стала заявлять о своих правах на квартиру в центре Москвы, в которой проживала ее мать с племянницей. Конфликт стал публичным, женщины не раз появлялись на различных телевизионных шоу. После продажи недвижимости свою долю Ольга оценила в 15 миллионов рублей и требовала их выплатить. Однако Лидия Федосеева-Шукшина и дочь Марии Анна организовали фонд «Весна», который занимался популяризацией творчества знаменитого писателя, артиста и кинорежиссера. Ольга же участвовать в нем отказалась, всем доказывая, что он создан исключительно в корыстных целях. Ее сестра Мария встала на сторону матери, и больше с сестрой не общается. Сейчас Ольга проживает за границей, снимая на деньги от авторских отчислений отца небольшие апартаменты на берегу Красного моря.

Рената Литвинова


Рената Литвинова

Рената Литвинова

Она родилась в семье врачей, но родители развелись, когда девочке исполнился годик. Поэтому она его не помнит, и отношения не поддерживает. Да и сам отец практически не общался с ней и ее матерью. Тем не менее, у Ренаты есть несколько сводных сестер и брат. Но актриса считает, что все они для нее совершенно чужие люди, и кроме кровного родства, между ними нет ничего общего. Тем не менее, родня несколько раз пыталась наладить с ней отношения. Но Рената Муратовна тактично отказывалась от контакта, ссылаясь на вечную занятость.

Многое, чего в жизни достигла Рената Литвиновна, досталось ей с трудом и благодаря врожденным талантам. При этом и ее родных сестер и брата можно назвать успешными и состоявшимися людьми. Ее брат Тимур стал востребованным реставратором, сестра Юлия добилась популярности в дизайне интерьеров, а сестра Вероника и вовсе проживает в Москве и владеет меховым бутиком.

Никита и Сергей Джигурда


Никита и Сергей Джигурда

Никита и Сергей Джигурда

В отличие от эпатажного родственника, Сергей Джигурда куда более сдержан. Он также пишет песни и снимается в кино. Однако именно благодаря его младшему брату Никите фамилия «Джигурда» стала синонимом риска, отсутствия комплексов и скандала. Как рассказывал впоследствии Сергей, Никита с детства добивался внимания, устраивая скандалы. Однажды он довел свою мать до такой степени, что она вызвала ребят из психлечебницы. А вместо творчества, по его мнению, в театре младший брат добивается известности через шоу-бизнес.

Никита подтверждает слова брата, говоря, что две трети его выходок являются постановочными и оплачиваемыми. Тем не менее, откровения старшего брата порой доходят до критической точки - он несколько раз публично обвинял родственника в наркомании и психическом диагнозе. На что Никита обиделся и обвинил брата в клевете.

Несколько лет братья не разговаривали друг с другом, пока не встретились на очередном ток-шоу. Журналисты попытались примирить враждующих, но оба Джигурды отказались пожать руки друг другу и устроили грязные разборки с использованием ненормативной лексики. Оба высказались с обвинениями в предательстве. Впоследствии Никита все же простил родного брата, объявив, что не держит зла на него.

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5 знаменитостей, которые «на ножах» со своими родными братьями и сестрами

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5 знаменитостей, которые «на ножах» со своими родными братьями и сестрамиПодписаться на мой Instagram
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