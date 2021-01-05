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Бюджетное утепление пластиковых окон

Утеплить пластиковые окна без особых проблем можно с минимальными потерями. Все, что для этого понадобится — прочный прозрачный целлофан и немного свободного времени. Дополнительная рама не станет препятствием для проникновения внутрь дневного света, а вот от сквозняков и холодного воздуха защитит надежно.

Бюджетное утепление пластиковых окон
Еще одно условие — наличие москитной сетки, каркас от которой и станет основой для крепления пленки. Способ подойдет для окон с разными вариантами крепления сетки. Первым делом снимаем с каркаса уплотнительный шнур, аккуратно поддев его в месте стыка, избавляемся от крепежей и вытаскиваем москитную сетку. При необходимости временно снимаем ручки, при помощи которых рамка притягивается к окну.
При стандартных размерах окон можно поступить и иначе: купить в строительном магазине каркасную сетку в разобранном виде и вместо самой сетки вставить целлофан. Таким образом в арсенале будет 2 комплекта «одежды» для окон летний и зимний. При выборе целлофана обращаем внимание не только на прозрачность, но и на отсутствие искажения. Ориентировочная плотность — 150-200 микрон.

Бюджетное утепление пластиковых окон
Вырезаем куски полиэтилена нужного размера и наживляем их при помощи скотча. Важно натянуть целлофан как можно ровнее, удобнее делать это от середины к краям.


Бюджетное утепление пластиковых окон
По сути натяжка заключается в том, чтобы вернуть на место уплотнитель, с той разницей, что теперь он будет держать не москитную сетку, а полиэтилен.
Бюджетное утепление пластиковых окон
После того как прозрачный экран готов, избавляемся от излишков пленки, просто обрезав лишнее.
Бюджетное утепление пластиковых окон
Теперь рамку можно вставить обратно в окно. Проще всего реализовать идею в частном секторе, где к окну можно беспрепятственно подойти снаружи. В многоэтажном доме обязательным условием станет наличие на каркасах ручек и присутствие креплений-держателей на внутренней стороне оконной рамы. Хорошая натяжка целлофана и установка без перекосов станут гарантией того, что окно останется прозрачным и между стеклом и пленкой не будет скапливаться конденсат.

Бюджетное утепление пластиковых окон
Для проветривания достаточно будет снять рамку на время, а затем вернуть обратно.
Бюджетное утепление пластиковых окон
Больше подробностей, касающихся утепления окон с использованием москитной сетки, в видео ниже:


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утеплениеОкна
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