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Самая важная подкормка черешни для завязывания плодов

Как только черешневое дерево зацвело, нужно задуматься о его подкормке. Для чего? Всё очень просто: без достаточного количества азотного и калийного удобрения, из 100 % цветов около 80 % просто отпадут, а плоды завяжут лишь 20 %.
И напротив, при достаточной и своевременной подкормке, плоды завяжутся практически на всех цветках.
Самая важная подкормка черешни для завязывания плодов
Первая подкормка должна быть осуществлена во время массового цветения черешни (обычно в мае). На расстоянии 1-1,5 м от дерева, там, где у него находятся основные корни, выкопать небольшую траншею, хорошо пролить водой.
Самая важная подкормка черешни для завязывания плодов
Взять полведра (5-6 л) неразбавленного коровяка (коровьего навоза). Развести водой до полного ведра, для удобства. Пролить по всему кругу. Ни в коем случае не поливайте азотистым удобрением по сухой земле, иначе можно обжечь корни! Вторая подкормка, которую нужно осуществить, — это калийная. Она вносится, когда дерево отцвело и готовится к плодоношению. В ту же траншею рассыпается древесная зола. На 1 дерево понадобится 0,5 кг золы. С дождями она будет постепенно, медленно впитываться в землю и подкармливать дерево. Именно эти две натуральные подкормки и дадут массовое плодоношение крупных сладких ягод черешни!
Самая важная подкормка черешни для завязывания плодов
Подробнее о том, как и чем подкормить черешню, смотрите в видео ниже:

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Черешняподкормка
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