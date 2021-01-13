С какими пандемиями сталкивались древние и как объясняли их возникновение

Пандемии и предрассудки. \ Фото: livejournal.com.

1. Разгневанный Бог

Бог Отец. (фреска во Владимирском соборе в Киеве) В.Васнецов писал здесь Бога Отца как Того, Кто отдает Сына Своего в руки людей. \ Фото: logoslovo.ru.

Кара небесная. \ Фото: google.com.ua.

2. Астрология и зловонный воздух

Во всём виноваты звёзды и планеты. \ Фото: google.com.

Учёные умы. \ Фото: refnews.ru.

Астрология в средневековье. \ Фото: mateturismo.wordpress.com.

Чумной доктор. \ Фото: google.com.

3. Теории заговора и хватание за соломинку

«Уход за больными», Доменико ди Бартоло. \ Фото: artchive.ru.

Госпитали в средневековье \ Фото: projecthospitalis.net.

Пандемии порождали страхи и предрассудки. \ Фото: facts-worldwide.info.

Чума в Ашдоде. \ Фото: holst.com.ua.