Как верблюды, олени, ослики и другие животные помогали сражаться с фашистами

Верблюды

Верблюды на войне показали невероятную выносливость. /Фото:mytashkent.uz

Верблюды в Сталинграде, 1946 г./Фото: Феофилакт Коимшиди, stena.ee

«Мы победили!» - памятник бойцам 902-го стрелкового полка и их помощникам Мишке и Машке (г. Ахтубинск). /Фото:moya-planeta.ru

Верблюд Володя, еще один горбатый помощник, который дошел до Берлина. /Фото:mytashkent.uz

Ишаки

Боевой ишачок/Фото: novoran.ru

Олени

“Советские разведчики перед выполнением боевого задания. Кольский полуостров. 1941 г./Фото:pintarest.ru

Олени выполняли самые разные задания/Фото: saami.su

Лоси

Лосей в армии начали использовать еще до войны. /Фото:Популярная механика