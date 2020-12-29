Как верблюды, олени, ослики и другие животные помогали сражаться с фашистами

В победу наших войск над фашистами внесли свою лепту служебные собаки, о подвигах которых написано немало воспоминаний. Однако на фронте «воевали» и другие животные, и этот факт, к сожалению, не так широко известен. Увы, почти незамеченными осталось участие в Великой Отечественной войне боевых верблюдов, осликов, оленей и даже лосей. А между тем эти копытные были незаменимыми помощниками нашим бойцам.
Верблюды
Во время боев под Сталинградом в Астрахани была сформирована 28-я резервная армия, и встал вопрос о транспортировке ее пушек. Свободной грузовой техники и даже лошадей не оказалось, и командование приняло решение использовать верблюдов. Обучить животных выполнять поставленные задачи бойцам помогли местные мальчики-пастухи. В итоге верблюды научились возить полевую кухню и, главное – тяжелейшие орудия. На практике эти животные оказались почти вдвое выносливее лошадей.
Верблюды на войне показали невероятную выносливость. /Фото:mytashkent.uz
Во время боев под Сталинградом вместе с нашими бойцами полегло немало «горбатых помощников». Так, например, когда 771-й артиллерийский полк оборонял реку Маныч, на пути у него оказалась отступавшая в сторону Ростова танковая немецкая группировка. В результате короткого, но кровопролитного боя погибло более 90% верблюдов. Бойцы попрятались в окопах, а огромные мечущиеся по полю боя животные стали живой мишенью для врага. Они падали под выстрелами и стонали. А после окончания боя фашисты ходили между телами верблюдов и добивали раненых животных.
Стоит отметить, что советские бойцы все-таки старались по возможности оберегать верблюдов, и если те погибали, переживали их смерть так же, как и гибель своих боевых товарищей. Были случаи, когда солдаты героически спасали своим верблюдам жизнь. Однако из 350 астраханских животных выжить в войну удалось буквально единицам.
Верблюды в Сталинграде, 1946 г./Фото: Феофилакт Коимшиди, stena.ee
В их числе Мишка и Машка – верблюды, спасенные во время боя и дошедшие до Берлина. Именно подразделение, в которых были задействованы эти верблюды, первым ударило по Рейхстагу. Празднуя победу, советские бойцы с криками «Они тоже воевали!» решили хоть как-то наградить верблюдов и в шутку нацепили на них немецкие ордена и медали.
После войны Мишку и Машку оставили в Берлинском зоопарке, а затем они были перевезены в Московский зоопарк, где и прожили до конца своих дней.
«Мы победили!» - памятник бойцам 902-го стрелкового полка и их помощникам Мишке и Машке (г. Ахтубинск). /Фото:moya-planeta.ru
Дошел до Берлина и еще один героический верблюд – Яшка. Он получил это имя по месту своего рождения – животное поступило в армию из калмыкского села Яшкуль. Грудь Яшки также обвесили вражескими орденами, а на спину ему наши бойцы водрузили плакат «Астрахань – Берлин».
Верблюд Володя, еще один горбатый помощник, который дошел до Берлина. /Фото:mytashkent.uz
Ишаки
В 1940–1941 годах в Красной Армии было создано 11 вьючно-ишачьих рот. В горных условиях Кавказа ишаки отлично справлялись с доставкой не очень тяжелых грузов.
На Малой земле (плацдарме под Новороссийском), как и на всем предгорье Кавказского хребта, ослики были основным транспортом нашей армии. Они перевозили боеприпасы, вооружение, оборудование. За ишаками тщательно следили и берегли их как большую ценность. Днём их выводили на выпас в балки и горные расщелины, стараясь выбирать места поукромнее – чтобы не заметил враг.
Боевой ишачок/Фото: novoran.ru
По наблюдениям советских бойцов, в условиях войны эти животные проявляли большую сообразительность и беспрекословно слушались своих хозяев. Более того, если на узкой горной тропе встречались два ишака и один из них шел порожняком, а другой – перевозил груз, первый всегда уступал дорогу навьюченному собрату, прижимаясь к земле и позволяя через себя перешагнуть.
Олени
В суровых условиях Севера олени стали идеальными помощниками наших бойцов, защищавших советские рубежи в Заполярье. Обычные лошади тут оказались плохими помощниками, более того – попросту превращались в обузу для армии. А вот использование оленей показало свою эффективность.
Передвижение на оленях местные войска начали практиковать еще в феврале 1940-го, так что к началу Великой Отечественной в этом деле уже имелся достаточный опыт.
Уже через месяц после начала войны, 29 июня, немцы при поддержке финнов, реализуя план «Зильберфукс» («Серебряная лиса»), нанесли удар по Мурманску, а два дня спустя ударили по Кандалакше. Осенью, согласно решению Военного совета 14-й армии, в поддержку нашим войскам для отражения врага были сформированы три армейских оленьих транспорта. В составе каждого из них «служили» 1015 оленей и 15 оленегонных собак. Управляемые солдатами-оленеводами, копытные перевозили в общей сложности более трехсот грузовых и легковых нарт. Свою бригаду «транспортных оленей» имела и морская пехота Северного флота.
“Советские разведчики перед выполнением боевого задания. Кольский полуостров. 1941 г./Фото:pintarest.ru
Животных обеспечивали полноценным питанием. В Мурманской области для ухода за ними привлекали местных жителей – саамов (лопарей), которые и были зачислены в ряды солдат-оленеводов. А в Архангельской области на службу брали ненцев и коми. Оленеводы не только имели огромный опыт в работе с животными, но и отлично ориентировались на местности.
В одну нарту оленей впрягали по тому же принципу, что и тройку лошадей. Часто использовали комплекс из трех-пяти грузовых и одной легковой упряжки, который назывался «райда». По оленьей дороге такая райда могла проходить до 35 километров в сутки, а по бездорожью — до 25 километров. Упряжки перевозили ящики с патронами, снарядами, гранатами, минометами, гаубицами, а также подвозили к советским самолетам патроны и бомбы. Также нарты наши бойцы использовали как тачанки для пулеметов, на оленьих упряжках перевозили раненых и доставляли срочные донесения.
Олени выполняли самые разные задания/Фото: saami.su
О вкладе «оленьих войск» в победу над фашистами говорит хотя бы то, что за время войны животные, находившиеся в составе 14-й армии, вывезли с поля боя более 10 тысяч раненых и больных, а также транспортировали 162 аварийных самолета, предварительно разобранных на части.
Были в "оленьих войсках" и большие потери. Например, на Карельском фронте к осени 1944-го от 10 000 оленей в живых осталось лишь чуть более тысячи.
Лоси
Эти животные, как и олени, были незаменимы в зимнюю пору, а также в более теплое время в труднодоступных районах. Лосиные фермы появились в нашей стране еще до войны, так что в Великую Отечественную опыт их применения в армии уже был. Эти животные могли отлично преодолевать болотистую местность и густые участки леса.
Однако самой сложной задачей при подготовке «боевых лосей» было научить их не бояться звуков взрывов и выстрелов. Но и с этим удалось справиться: на фермах лосят с раннего возраста приучали к выстрелам. В итоге такие звуки становились для животных привычными и на войне их уже не пугали.
Лосей в армии начали использовать еще до войны. /Фото:Популярная механика
Лоси хорошо показали себя при применении в разведке. Однако широкого распространения эта практика не получила, поскольку в отличие от ситуации с оленями, здесь не хватало специалистов, знающих, как работать с такими животными.
Текст: Анна Белова
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии