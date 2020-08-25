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Топ-10 изощренных и жестоких казней, придуманных людьми

С древнейших времен люди придумывали все более и более изощренные способы казни, поскольку смерть была не только наказанием, но и самым настоящим шоу. Народ ходил смотреть как казнь примерно так, как мы сейчас ходим на концерт.


И чем больше мучений она доставляла казнимому, тем больше публики собирала. Мы собрали десять самых жутких и болезненных способов умерщвления, которые когда-либо придумали люди.

Кол


Топ-10 изощренных и жестоких казней, придуманных людьми


Эта изощренная казнь пришла с востока, но успешно применялась и в Восточной Европе. Смысл заключается в том, что жертве в анус вводился заточенный кол, а затем человека ставили вертикально, и он собственным весом вгонял кол все глубже, разрывая свои внутренности. Иногда применяли не острый, а закругленный на конце кол, чтобы он не протыкал, а входил глубже. Иногда глубину входа ограничивали поперечной перекладиной, чтобы кол не доходил до сердца и жизненно важных органов – в этом случае несчастный мог умирать от кровопотери до нескольких дней.




Крюк


Топ-10 изощренных и жестоких казней, придуманных людьмиФОТО: WIKIMEDIA COMMONS


На Руси практиковали подвешивание на крюк. В основном эта казнь применялась к разбойникам и служила назиданием для остальных, чтобы те понимали –  «большая дорога» до хорошего не доведет. Приговоренному втыкали под ребро крюк и подвешивали.

Руки связывали за спиной, чтобы жертва не могла выпутаться. Человек мог провисеть так несколько дней, до тех пор,  пока не умрет.



Сожжение на костре


Топ-10 изощренных и жестоких казней, придуманных людьмиЭто излюбленный способ Святой инквизиции применялся для того, чтобы казнить еретиков и ведьм. Считалось, что огонь очищает душу и способствует ее спасению. Но легенда об очищении не уменьшает жестокости такой казни. Сначала у человека обгорали все волосы на лице, затем начинали сгорать ткани. При этом казнимый вдыхал раскаленный воздух и этим сжигал себе легкие. Этой жуткой, мучительной смертью умер ученый Джордано Бруно, знаменитая Жанна Д’Арк и множество других достойных людей.



Бамбук


Топ-10 изощренных и жестоких казней, придуманных людьмиФОТО: IMGUR.COM


Эту казнь придумали в Азии. Люди заметили, что бамбук растет с невероятной скоростью — до тридцати сантиметров в сутки, и решили использовать это его свойство для убийства. Жертву укладывали на спину поверх ростков бамбука и привязывали. Растение в течение суток медленно прорастало сквозь тело человека, пронизывая его десятками ростков. Жуткая, болезненная смерть.



Кровавый орел


Топ-10 изощренных и жестоких казней, придуманных людьмиФОТО: IMGUR.COM


Эта показательная казнь применялась у скандинавских племен. Жертве перерубали топором ребра около позвоночника с двух сторон, затем отгибали их и через прорубы вынимали наружу легкие. В таком состоянии, с легкими наружу, человек еще мог жить какое-то время. Казнь называется «Красный орел», потому торчащие легкие напоминали крылья орла.



Свежевание


Топ-10 изощренных и жестоких казней, придуманных людьмиФОТО: IMGUR.COM


В средние века казнь выполняла сразу несколько функций. Для казнимого — это наказание, а для остальных — развлечение и назидание. Именно поэтому такие казни часто были публичными и собирали огромное количество зрителей. Чем страшнее казнь, тем лучше. Свежевание, наверное, один из самых эффектных способов убийства. С человека заживо снимали кожу, которую потом прибивали к стене в общественном месте как напоминание, что наказание неизбежно и будет применимо ко всякому, нарушившему закон.



Потрошение


Топ-10 изощренных и жестоких казней, придуманных людьмиФОТО: WIKIMEDIA COMMONS


Тоже очень эффектный способ медленно убить человека. Преступнику вспарывали живот и вынимали наружу внутренности. Задача палача заключалась в том, чтобы жертва как можно дольше оставалась живой. Кишки могли наматывать на палку или валик. Известны случаи, когда кишку прибивали к дереву и заставляли человека ходить вокруг него, медленно наматываясь на ствол.



Крысы


Топ-10 изощренных и жестоких казней, придуманных людьмиФОТО: IMGUR.COM


В этой казни палачи использовали не только мучения болью, но и животный страх человека. К жертве привязывали клетку с крысами дверкой к телу, а затем начинали нагревать клетку углями. Крысы в панике начинали метаться по клетке в поисках выхода. В итоге они начинали рвать человеческую плоть, разгрызая кожу, кости, внутренности и выходили на свободу либо через живот, прогрызая человека насквозь, либо через рот.



Лиин Чи


Топ-10 изощренных и жестоких казней, придуманных людьмиФОТО: WIKIMEDIA COMMONS


Эта изощренная китайская казнь заключается в том, чтобы долго-долго отрезать от человека по маленьким кусочкам. В переводе с китайского Лиин Чи значит «Тысяча ножей». Казнь могла длиться несколько месяцев. Отрезают кусочек, прижигают и отправляют человека назад в камеру. Палач должен был действовать так, чтобы продлить муку на срок, установленный судьей. Такой изуверской казни подвергались в основном проворовавшиеся высокопоставленные чиновники.



Два корыта


Топ-10 изощренных и жестоких казней, придуманных людьмиФОТО: IMGUR.COMСмысл заключался в следующем. Тело человека помещали между двумя плотно подогнанными корытами так, чтобы снаружи оставались только ноги и голова. Потом несчастного клали на солнце и несколько дней плотно кормили и поили молоком с медом. Не имея возможности избавиться от корыта, приговоренный испражнялся в него же. Затем в испражнениях заводились черви, которые несколько дней множились и ели плоть человека. Когда он умирал, корыта раскрывали. Часто вместо тела там оставалась лишь кровавая каша, кишащая червями.



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