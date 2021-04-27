12, 20, 32: как измеряют калибр гладкоствольных ружей в отличие от нарезного

С калибрами гладкоствольного оружия все не так просто. |Фото: mandesager.dk.

Существует несколько способов определения калибра. |Фото: yaplakal.com.

Определения калибра гладкоствольного оружия уходит корнями к определению калибра старинных пушек. |Фото: wiktionary.org.

Сколько получится отлить калиберных пуль из 1 кг свинца - такой и калибр у ружья. |Фото: shopomatic.ru.

Таким образом чем меньше цифра в обозначении, тем больше диаметр ствола гладкоствольного ружья. |Фото: wallpaperup.com.