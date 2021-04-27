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12, 20, 32: как измеряют калибр гладкоствольных ружей в отличие от нарезного


12, 20, 32: как измеряют калибр гладкоствольных ружей в отличие от нарезного


Приходилось ли когда-нибудь задумываться над тем, почему у гладкоствольных ружей калибр измеряется такими красивыми ровными цифрами, как 12, 20, 32, 36. Если поверить в 12 мм еще можно было, то в 30 с лишним – уже проблематично? Может быть все потому, что для гладкоствольного оружия калибр изменяется не так, как для нарезного. Попробуем разобраться в вопросе и внести ясность.

С калибрами гладкоствольного оружия все не так просто. |Фото: mandesager.dk.

С калибрами гладкоствольного оружия все не так просто. |Фото: mandesager.dk.

 

В двух словах ситуацию с определением калибра ручного огнестрельного гладкоствольного оружия можно определить так: чем меньше – тем больше. Такой вот «парадокс», но на самом деле нет. Просто у определения калибра гладкоствольного оружия есть своя собственная логика. Дело в том, что в истории военного и оружейного дела существовало и продолжает существовать далеко не одна система определения калибра оружия.
Существует несколько способов определения калибра. |Фото: yaplakal.com.

Существует несколько способов определения калибра. |Фото: yaplakal.com.

 

В странах, которые используют метрическую системы измерения, калибр нарезного огнестрельного оружия как правило определяется в миллиметрах и меряется или по диаметру ствола такого оружия или поражающей части боеприпаса. Там, где используется английская система мер, измерения осуществляются также, но вместо миллиметров используются дюймы, а для обозначения применяются дробные.
При этом большинство калибров ручного огнестрельного оружия будет иметь значение больше нуля, но меньше единицы.
Определения калибра гладкоствольного оружия уходит корнями к определению калибра старинных пушек. |Фото: wiktionary.org.

Определения калибра гладкоствольного оружия уходит корнями к определению калибра старинных пушек. |Фото: wiktionary.org.

 

С гладкоствольным ручным стрелковым оружием все иначе. Так сложилось в истории, что его калибр измеряют не просто замером диаметра ствола, а по числу круглых пуль с диаметром, соответствующим диаметру ствола оружия, которые можно отлить из 1-го фунта свинца. Если можно отлить только 1 пулю, то это и будет 1-ый калибр. Такая традиция сложилась по причине того, что первым огнестрельным оружием были гладкоствольные пушки, а их калибр с древних времен определялся массой заряжаемых ядер, которые как раз и измерялись в фунтах.
Сколько получится отлить калиберных пуль из 1 кг свинца - такой и калибр у ружья. |Фото: shopomatic.ru.

Сколько получится отлить калиберных пуль из 1 кг свинца - такой и калибр у ружья. |Фото: shopomatic.ru.

 

Таким образом получается, что для ружья 12 калибра из 1 фунта свинца можно отлить 12 калиберных пуль. Для 20 калибра – 20 пуль. Не сложно догадаться, что чем больше боеприпасов можно отлить, то тем меньше их калибр в пересчете на миллиметры. Например, ружья 12 калибра имеют диаметр ствола в 18.2-18.9 мм, а ружья 20 калибра имеют диаметр ствола 15.5-16.3 мм.
Таким образом чем меньше цифра в обозначении, тем больше диаметр ствола гладкоствольного ружья. |Фото: wallpaperup.com.

Таким образом чем меньше цифра в обозначении, тем больше диаметр ствола гладкоствольного ружья. |Фото: wallpaperup.com.

 

При этом есть и исключения. Для гладкоствольных ружей с частично нарезным стволом часто производят боеприпасы, калибр, которых определяется описанным в самом начале «классическим» дюймовым или метрическим системам. К таким калибрам, например, можно отнести американские ружейные .410 и .366. В пересчете на «гладкий» ствол это будут боеприпасы 70-го калибра.

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12, 20, 32: как измеряют калибр гладкоствольных ружей в отличие от нарезного

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12, 20, 32: как измеряют калибр гладкоствольных ружей в отличие от нарезногоПодписаться на мой Instagram
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