9 средневековых проклятий, которыми пугали книжных воров

Наложение проклятия для книжных воров... / Фото: medium.com Угроза отправиться на виселицу может показаться излишне жестокой за кражу книги, но это всего лишь один из примеров существующей в течение длительного времени традиции книжных проклятий. До изобретения печатного станка на Западе стоимость одной книги могла быть огромной. Как объясняет ученый-специалист по Средневековью Эрик Кваккель, кража книги в те времена больше походила на кражу машины сегодня. Сегодня есть автосигнализация, а тогда были цепи, сундуки и... проклятия.

Час расплаты книжных воров... / Фото: mentalfloss.com

Самые ранние подобные проклятия восходят к VII веку до нашей эры. Они встречаются на латыни, языках различных народностей Европы, арабском, греческом и других языках. Проклятия существовали в некоторых случаях даже в эпоху печати, постепенно исчезая по мере того, как книги становились дешевле. Приведем некоторые примеры таких проклятий, которые должны были пасть на вора, умыкнувшего книгу.

1. «Смерть на сковородке, падучая и мор...»

Проклятие для книжных воров: «Колесование, падучая, мор... »./ Фото: freg.tech

Библия Арнстейна, которая хранится в Британской библиотеке, была написана в Германии примерно в 1172 году.

В ней можно увидеть особенно яркую пытку, которая якобы была гарантирована любому, кто посмеет украсть Библию: «Если кто-нибудь украдет ее, пусть он умрет в мучениях, пусть его жарят на сковороде, на него нападет падучая (т.е. эпилепсия) и лихорадка, а также пусть его колесуют и повесят. Мор ему. Аминь».

2. «Худший конец»

Проклятие для книжных воров: «Худший конец»./ Фото: trendyvivo.com

Французское проклятие XV века, описанное Марком Дрогиным в его книге «Анафема! Средневековые книжники и история книжных проклятий» звучит так:

«Тот, кто украдет эту книгу,

будет висеть на виселице в Париже,

И, если он не будет висеть, то утонет,

И если он не утонет, то будет жариться,

И, если его не будут жарить, то худший конец постигнет его».

3. «Выколотые глаза»

Проклятие для книжных воров: «Выколотые глаза»./ Фото: trendyvivo.com

МаркДрогин также переписал проклятие XIII века, которое он увидел в рукописи в Ватиканской библиотеке.

«Готовая книга перед вами лежит,

не критикуйте скромного летописца.

Тот, кто возьмет эту книгу

никогда предстанет перед взором Христа.

Кто украдет эту книгу

Будет убит проклятьем.

А кто попытается выкрасть ее

У того выколют глаза».

4. «Осужден и проклят навсегда»

Проклятие для книжных воров: «Осужден и приклят навсегда»./ Фото: magastart.ru

Книжное проклятие XI века, которое нашел ученый Эрик Кваккель в итальянской церкви предлагает потенциальным ворам возможность сделать добро. Оно гласит: «Тот, кто возьмет эту книгу или украдет ее, или каким-то злым образом удалит ее из церкви Санта-Чечилия, может быть осужден и проклят навсегда, если только он не вернет книгу и не покается в своем поступке».

5. «Заслуженное горе»

Проклятие для книжных воров: «Заслуженное горе»./ Фото: shablona.net

Следующее книжное проклятие было написано с помощью сочетания латинского и немецкого языков (по крайней мере, это так в записях Дрогина):

«Если украсть эту книгу ты попытаешься,

то тебя повесят за горло высоко.

И вороны тогда соберутся,

чтобы выклевать твои глаза.

И когда ты будешь кричать,

Помни, что заслужил это горе».

6. «Проклят из уст Бога»

Проклятие для книжных воров: «Проклят из уст Бога»./ Фото: shablona.net

Это проклятие XVIII века обнаружили в рукописи, найденной в монастыре святого Марка, Иерусалим. Оно было написано на арабском языке: «Это собственность монастыря сирийцев в святом Иерусалиме. Любой, кто украдет или удалит книгу с этого места, будет проклят из уст Божьих! Бог разгневается на него! Аминь».

7. «Хочу, чтобы Вы утопились»

Проклятие для книжных воров: «Хочу, чтобы Вы утопились»./ Фото: freg.tech

В Нью-йоркской медицинской академии хранится кулинарная рукопись XVII века. В ней можно увидеть надпись: «Это книга Джин Гембель. И пусть тот, кто украдет ее, утопится».

8. «Виселица будет твоей участью»

Проклятие для книжных воров: «Виселица будет твоей участью»./ Фото: mentalfloss.com

Надпись собственника на книге 1632 года, напечатанной в Лондоне, содержит знакомый мотив:

«Не кради эту книгу, мой честный друг.

Бойся, что виселица станет твоим концом.

Когда ты умрешь, Господь скажет:

«Где книга, которую ты украл».

9. «Святой мученик будет обвинителем»

Проклятие для книжных воров: «Святой мученик будет обвинителем»./ Фото: freg.tech

В «Средневековой книге» Барбара А. Шайлор записала проклятие из северо-восточной Франции, найденное в Истории схоластики XII века. «Монах Петр дал эту книгу самому благословенному мученику Сент-Квентину. Если кто-нибудь украдет ее, сообщите ему, что в Судный день самый святой мученик сам будет обвинителем против вора перед лицом Господа нашего Иисуса Христа».

БОНУС

Предмет вожделения./ Фото: tayniymir.com

Одно из самых сложных книжных проклятий, найденных в Интернете, гласит: «Для того, кто украл книгу из библиотеки, пусть она превратится в Змея в его руке и разорвет его. Пусть паралич поразит все его члены. Он погрузится в боль и будет плакать, моля о милосердии, но ничто не остановит агонию. Пусть книжные черви будут грызть его внутренности, но он не будет умирать. И наконец Пламень Ада сожрет его».

Увы, это проклятие, которое до сих пор часто описывалось как реальное, на самом деле было фейком. В 1909 году библиотекарь и писатель Эдмунд Пирсон опубликовал его в своем альманахе. Предполагалось, что проклятие датируется XVIII веком, но на самом деле оно было продуктом лихорадочного воображения Пирсона.

Книжный вор жив и сегодня.