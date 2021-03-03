Как приготовить 7 блюд из парочки яиц, которые будут выглядеть как ресторанные

Житейская мудрость: даже когда мы утверждаем, что в нашем холодильнике ничего нет, в нём, как правило, есть... яйца. Мы собрали 7 рецептов блюд из парочки яиц, которые будут выглядеть не хуже или даже лучше ресторанных предложений. Более того, на их приготовление уйдут считанные минуты.
1. Скрэмбл
Скрэмбл. / Фото: challenger.ru
Разбейте 2 яйца в холодную сковороду и добавьте холодное сливочное масло. Зажгите средний огонь и начинайте помешивать массу деревянной лопаткой беспрестанно. Через 1—2 минуты, когда вам скрэмбл начнёт «схватываться», снимите сковороду с огня и быстро перемешайте массу в течение примерно 40 секунд. Верните сковороду на огонь на полминуты, не переставая помешивать, затем снова снимите сковороду с огня и еще секунд 30-40 помешивайте. Повторите еще один или два раза до приобретения скрэмблом готового вида (как на фото). Добавьте соль и/или черный перец и/или мелко нарезанный зелёный лук и/или ваши любимые специи. Блюдо отлично подходит в качестве спортпита.
2. Яйцо пашот
Ресторанное блюдо дома.
Идеальные яйца пашот дома - не мечта, а реальность. И вовсе не нужно быть поваром с квалификацией. Пашот получится легко, если разбить яйцо в небольшое ситечко, дать стечь самой жидкой части белка, а затем аккуратно и медленно перелить яйцо в кипящую соленую воду. Подавайте на тосте с зеленью.
3. Яйцо с икрой минтая
Источник сил и бодрости. / Фото: povar.ru
Варим яйца вкрутую, разрезаем на две половинки, сверху накладываем икру минтая. В результате получаем нетривиальное блюдо, которое невероятно богато белками жирными омега-3-кислотами. Это блюдо укрепляет иммунитет и придаёт сил надолго.
4. Ленивый тирамису
Ленивый тирамису. / Фото: edimdoma.ru
Отделяем белки от желтков. Белки взбиваем с сахаром, желтки перемешиваем с сыром маскарпоне. Затем вливаем белковую массу в массу желтков с маскарпоне. Разливаем по креманкам. Сверху посыпаем любым тертым шоколадом. Ставим в холодильник на ночь (или с утра до вечера). Вкуснейший тирамису готов! Если хотите сделать десерт ещё изысканнее, то предварительно положите на дно креманок любое печенье, предварительно в течение получаса вымоченные в крепкий сваренный кофе. Пальчики оближешь!
5. Диетический ЗОЖ-омлет
Диетический омлет. / Фото: gotovite.ru
В миску разбиваем яйца, взбиваем вилкой, затем добавляем 1 чайную ложку ржаной муки, молотых овсяных хлопьев, а затем влить около 100 граммов кефира. Тщательно перемешать блендеров. Жарим на медленном огне. Получаем исключительно полезный диетический омлет.
6. Яичный ЗОЖ-салат
Сытный салат. / Фото: tvcook.ru
Варим яйца, перетираем их на крупную тёрку. Добавляем мелко нарезанные помидоры, соль, зелень, любимые специи. Данное блюдо также входит в спортпит.
7. Гренка с яйцом в окошке
Красота! / Фото: povar.ru
Делаем при помощи рюмки или формочки для печенья отверстие в середине ломтика черного хлеба. Кладем ломтик на слегка разогретую сковороду. Дожидаемся припекания его нижней стороны. Переворачиваем ломтик и быстро вливаем в круглое или любой другой формы отверстие одно яйцо. Уменьшаем огонь. Для того, чтобы гренка получилась мягкая, быстро смазываем верхний слой будущей гренки тончайшим слоем майонеза. Закрываем наглухо сковороду крышкой и делаем самый маленький огонь из возможного. Через 3 минуты изысканное и красивое блюдо готово.
Важно. Обязательно подайте к блюду стакан питьевой воды, чтобы не было вздутия желудка.
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