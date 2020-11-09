12 необычных явлений в Японии, которые не мешало бы перенять и нам

Япония - уникальная страна со своими традициями и укладом жизни. Европейцам не всегда понятны мотивы некоторых поступков японцев. Но есть вещи, которые нам не мешало бы перенять.
1. Сантехника для экономии
Сантехника для экономии воды. | Фото: Nur.kz.
Во многих квартирах и общественных уборных Японии установлены унитазы, помогающие экономить воду. Вместо кнопки слива на бачках у них раковины. Вода, которая используется для мытья рук, попадает в бачок и используется для слива.
2. Громкоговорители
Громкоговорители в городах. | Фото: BAOMOI.COM.
Во всех городах Японии установлена и налажена система радиооповещения населения. Обычно через громкоговорители передается информация о серьезных изменениях погодных условий, надвигающихся стихийных бедствиях и загрязнениях воздуха. В обычные дни на закате из динамиков просто льется приятная музыка. Кстати, музыкальным сигналом часто пользуются дети, воспринимая его, как знак, что пора идти домой.
3. Двери такси
Такси с автоматическими дверями. | Фото: Lifter.
Пользуясь японским такси, можете не волноваться о том, что водитель сделает вам замечание, касающееся громких хлопков дверями. И дело не в том, что таксисты в этой стране слишком вежливые, а в том, что все машины автоматизированы. Дверцы открываются и закрываются самостоятельно.
4. Лапша и кипяток
Лапша быстрого приготовления. | Фото: BAOMOI.COM.
Почти во всех магазинах и супермаркетах, где продается лапша быстрого приготовления, стоят бойлеры с кипятком. Многие жители используют их, чтобы приготовить обед, так сказать, не отходя от кассы. Туристам это может показаться странным, но японцы очень занятые. Они редко готовят дома и часто едят на ходу.
5. Заправки
Необычные заправки. | Фото: Flickr.
Неопытному туристу заправки в Японии могут показаться необычными. Однако, на самом деле, они очень удобные. В отличии от наших колонок, к ним не нужно подъезжать определенной стороной, достаточно просто остановиться под блоком. Шланги достаточно длинные и также расположены сверху.
6. Общественные ванны
Горячие ванны общественного пользования. | Фото: Un sac sur le dos.
Общественные ванны - довольно распространенное явление в Японии. Их можно найти в разных районах. Вода в таких ваннах всегда горячая и они являются популярным видом отдыха после работы.
7. Электронное меню
Электронное меню на входе. | Фото: BAOMOI.COM.
В Японии многие кафе имеют вот такие электронные табло на входе. Выбрать блюдо и напитки можно сразу на входе, не дожидаясь, пока к вам подойдет официант, а потом передаст его на кухню. Это еще одна фишка страны восходящего солнца, придуманная для экономии времени.
8. Ручные олени
Ручные олени в парках. | Фото: Триникси.
В одном из центральных городов Японии Нара очень много оленей. Они давно перестали быть дикими и подружились с людьми. Многие жители и туристы приходят в парки, чтобы покормить милых зверьков, а заодно и понаблюдать за ними. Кстати, угощение для четвероногих друзей можно купить во многочисленных киосках, которые стоят в парках на каждом шагу.
9. Почтовые ящики
Почтовые ящики на каждом шагу. | Фото: pinterest.ch.
Чтобы отправить посылку в Японии, не нужно ходить в отделение почты и стоять в очереди. Можно воспользоваться одним из почтовых ящиков, которые установлены на улицах и возле супермаркетов. Примечательно, что таким образом можно обмениваться вещами и письмами не только в пределах страны, но и делать отправления за рубеж.
10. Зарядка
Зарядка в прямом эфире. | Фото: Gorod.tomsk.ru.
Здоровый образ жизни - известный фетиш японцев. Большинство людей занимается физической культурой и регулярно делают зарядку или ходят на пробежку. Кстати, власти всячески поддерживают любовь к спорту. Поэтому во многих парках ведется видеосъемка людей, делающих разминку, чтобы их пример вдохновлял и стимулировал тех, кто остался дома.
11. Камеры хранения
Камеры хранения на улицах. | Фото: Эдуард Гавайлер.
В продолжение спортивной темы стоит отметить, что многие японцы делают не только зарядку, но и занимаются спортом после работы. Для удобства этой категории граждан возле парков были установлены камеры хранения, где можно оставить беговые кроссовки и спортивную форму.
12. Указатели
Цивилизованные очереди. | Фото: ЯПлакалъ.
Соблюдать дистанцию в Японии начали задолго до эпидемии. В этой стране можно увидеть специальные разделительные ленты на полу в метро и государственных учреждениях. Кстати, большинство людей придерживаются указателей и дисциплинировано стоит вдали от впередистоящего.
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