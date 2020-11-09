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12 необычных явлений в Японии, которые не мешало бы перенять и нам


12 необычных явлений в Японии, которые не мешало бы перенять и нам

Япония - уникальная страна со своими традициями и укладом жизни. Европейцам не всегда понятны мотивы некоторых поступков японцев. Но есть вещи, которые нам не мешало бы перенять.

1. Сантехника для экономии


Сантехника для экономии воды. | Фото: Nur.kz.

Сантехника для экономии воды. | Фото: Nur.kz.

Во многих квартирах и общественных уборных Японии установлены унитазы, помогающие экономить воду. Вместо кнопки слива на бачках у них раковины. Вода, которая используется для мытья рук, попадает в бачок и используется для слива.

2. Громкоговорители


Громкоговорители в городах. | Фото: BAOMOI.COM.

Громкоговорители в городах. | Фото: BAOMOI.COM.

Во всех городах Японии установлена и налажена система радиооповещения населения. Обычно через громкоговорители передается информация о серьезных изменениях погодных условий, надвигающихся стихийных бедствиях и загрязнениях воздуха. В обычные дни на закате из динамиков просто льется приятная музыка. Кстати, музыкальным сигналом часто пользуются дети, воспринимая его, как знак, что пора идти домой.

3. Двери такси


Такси с автоматическими дверями. | Фото: Lifter.

Такси с автоматическими дверями. | Фото: Lifter.

Пользуясь японским такси, можете не волноваться о том, что водитель сделает вам замечание, касающееся громких хлопков дверями. И дело не в том, что таксисты в этой стране слишком вежливые, а в том, что все машины автоматизированы.
Дверцы открываются и закрываются самостоятельно.

4. Лапша и кипяток


Лапша быстрого приготовления. | Фото: BAOMOI.COM.

Лапша быстрого приготовления. | Фото: BAOMOI.COM.

Почти во всех магазинах и супермаркетах, где продается лапша быстрого приготовления, стоят бойлеры с кипятком. Многие жители используют их, чтобы приготовить обед, так сказать, не отходя от кассы. Туристам это может показаться странным, но японцы очень занятые. Они редко готовят дома и часто едят на ходу.

5. Заправки


Необычные заправки. | Фото: Flickr.

Необычные заправки. | Фото: Flickr.

Неопытному туристу заправки в Японии могут показаться необычными. Однако, на самом деле, они очень удобные. В отличии от наших колонок, к ним не нужно подъезжать определенной стороной, достаточно просто остановиться под блоком. Шланги достаточно длинные и также расположены сверху.

6. Общественные ванны


Горячие ванны общественного пользования. | Фото: Un sac sur le dos.

Горячие ванны общественного пользования. | Фото: Un sac sur le dos.

Общественные ванны - довольно распространенное явление в Японии. Их можно найти в разных районах. Вода в таких ваннах всегда горячая и они являются популярным видом отдыха после работы.

7. Электронное меню


Электронное меню на входе. | Фото: BAOMOI.COM.

Электронное меню на входе. | Фото: BAOMOI.COM.

В Японии многие кафе имеют вот такие электронные табло на входе. Выбрать блюдо и напитки можно сразу на входе, не дожидаясь, пока к вам подойдет официант, а потом передаст его на кухню. Это еще одна фишка страны восходящего солнца, придуманная для экономии времени.

8. Ручные олени


Ручные олени в парках. | Фото: Триникси.

Ручные олени в парках. | Фото: Триникси.

В одном из центральных городов Японии Нара очень много оленей. Они давно перестали быть дикими и подружились с людьми. Многие жители и туристы приходят в парки, чтобы покормить милых зверьков, а заодно и понаблюдать за ними. Кстати, угощение для четвероногих друзей можно купить во многочисленных киосках, которые стоят в парках на каждом шагу.

9. Почтовые ящики


Почтовые ящики на каждом шагу. | Фото: pinterest.ch.

Почтовые ящики на каждом шагу. | Фото: pinterest.ch.

Чтобы отправить посылку в Японии, не нужно ходить в отделение почты и стоять в очереди. Можно воспользоваться одним из почтовых ящиков, которые установлены на улицах и возле супермаркетов. Примечательно, что таким образом можно обмениваться вещами и письмами не только в пределах страны, но и делать отправления за рубеж.

10. Зарядка


Зарядка в прямом эфире. | Фото: Gorod.tomsk.ru.

Зарядка в прямом эфире. | Фото: Gorod.tomsk.ru.

Здоровый образ жизни - известный фетиш японцев. Большинство людей занимается физической культурой и регулярно делают зарядку или ходят на пробежку. Кстати, власти всячески поддерживают любовь к спорту. Поэтому во многих парках ведется видеосъемка людей, делающих разминку, чтобы их пример вдохновлял и стимулировал тех, кто остался дома.

11. Камеры хранения


Камеры хранения на улицах. | Фото: Эдуард Гавайлер.

Камеры хранения на улицах. | Фото: Эдуард Гавайлер.

В продолжение спортивной темы стоит отметить, что многие японцы делают не только зарядку, но и занимаются спортом после работы. Для удобства этой категории граждан возле парков были установлены камеры хранения, где можно оставить беговые кроссовки и спортивную форму.

12. Указатели


Цивилизованные очереди. | Фото: ЯПлакалъ.

Цивилизованные очереди. | Фото: ЯПлакалъ.

Соблюдать дистанцию в Японии начали задолго до эпидемии. В этой стране можно увидеть специальные разделительные ленты на полу в метро и государственных учреждениях. Кстати, большинство людей придерживаются указателей и дисциплинировано стоит вдали от впередистоящего.

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12 необычных явлений в Японии, которые не мешало бы перенять и нам

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12 необычных явлений в Японии, которые не мешало бы перенять и намПодписаться на мой Instagram
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