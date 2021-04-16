С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    просто попы ортодоксальной греческой церкви спиздили образ волхвов как и название ПРАВОСЛАВНЫЙПочему католическ...
  • Wlad Wlad
    Кстати, ЖЕНЩИНА - это БЕРЕМЕННАЯ САМКА. Все остальное - это МУЖИКИ С ВАГИНАМИ, которые НЕНАВИДЯТ СЕБЯ за то, что РОДИ...Зачем пчелам нужн...
  • Wlad Wlad
    Интересный момент - на весь улей ВСЕГО ОДНА САМКА. А в человеческом социуме ИМЕННО САМКИ являются ПАРАЗИТКАМИ, живущи...Зачем пчелам нужн...

«Камасутра» для супругов со стажем

О проблемах женатых людей можно говорить легко и с чувством юмора.

Предлагаем посмотреть результат работы писателя Саймона Рича и иллюстратора Фарли Каца.

Позиция «Побуждение к действию»


«Камасутра» для супругов со стажем

Женщина призывно склоняется к ногам мужа, чтобы вымести мусор. Тем самым она пытается побудить его к помощи с уборкой.

Позиция «Посудомойка»


«Камасутра» для супругов со стажем

Хороша для тех, кто любит смену ролей. Сначала активен мужчина: он загружает грязные тарелки в посудомоечную машину. Затем инициатива переходит к женщине: она должна подойти и проконтролировать мужа, иначе он все сделает неправильно.

Позиция «Свежий воздух»


«Камасутра» для супругов со стажем

Связана с преодолением норм и стандартов поведения и поэтому, как правило, доступна парам, прожившим вместе долгое время. В этой позиции мужчина может испортить воздух и не извиниться за это перед женой.

Позиция «На чужом несчастье»


«Камасутра» для супругов со стажем

Супруги держатся за руки и демонстративно подчеркивают свою влюбленность в то время, когда другая пара ссорится.

Позиция «2+1»


«Камасутра» для супругов со стажем

Классическая поза для супругов с детьми. Возникает тогда, когда любовную игру прерывает ребенок, который услышал какой-то страшный звук и решил перебраться спать к родителям.

Позиция «Третий лишний»


«Камасутра» для супругов со стажем

Когда в квартире нужно передвинуть мебель, жена не просит мужа об этом, а нанимает мускулистого красавца, который, конечно же, снимает майку. Жена при этом наслаждается видом его торса, а муж чувствует себя несчастным сморчком.

Позиция «По магазинам»


«Камасутра» для супругов со стажем

Жена тащит мужа за покупками, он при этом сопротивляется всеми известными ему способами.

Позиция «Скрытая угроза»


«Камасутра» для супругов со стажем

Муж судорожно бросается закрывать свой ноутбук при появлении жены, чтобы она не увидела его личную переписку.

Позиция «Ребенок у бабушки»


«Камасутра» для супругов со стажем

Наконец-то у супругов появляется возможность отказаться от всех планов на вечер и впервые за долгое время… выспаться. Снотворное при этом не помешает.

Позиция «Минуты покоя»


«Камасутра» для супругов со стажем

Если муж отправился с друзьями на футбол, жена может расслабиться, понежиться в ванне и ощутить все радости кратковременного одиночества.

с


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Какие продукты в СССР никогда не ели немецкие солдаты и почему

Читать
ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ 16.04.2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенБАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ 16.04.2021

Байден оконфузился в своей речи о России в Белом доме
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Байден оконфузился в своей речи о России в Белом доме

Комиссия Госдумы о вмешательстве в дела РФ
Материал, выбранный редакторами МиртесенАктуальные комментарии

Комиссия Госдумы о вмешательстве в дела РФ

В Американской торговой палате оценили новые санкции против России
Материал, выбранный редакторами МиртесенNEWSpotok.ru

В Американской торговой палате оценили новые санкции против России

Эпохальная реформа: В Госдуме обсуждают законопроект о проведении судов в онлайн-формате
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Эпохальная реформа: В Госдуме обсуждают законопроект о проведении судов в онлайн-формате

В Госдуме начали обсуждать законопроект от Минюста по проведению судебных процессов онлайн. Это эпохальная реформа судопроизводства, а в ...
Байден назвал Путин Клутиным
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Байден назвал Путин Клутиным

Стали известны детали предоставления фитнес-вычета
Материал, выбранный редакторами Миртесенonline-buhuchet

Стали известны детали предоставления фитнес-вычета

Председатель думы Братска Лариса Павлова предложила создать экологические фонды
Материал, выбранный редакторами МиртесенИркутск Сегодня

Председатель думы Братска Лариса Павлова предложила создать экологические фонды

16 лучших изобретений женщин
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

16 лучших изобретений женщин

Минобороны России рассекретило архивы о подвигах советских воинов в Польше
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Минобороны России рассекретило архивы о подвигах советских воинов в Польше

СМИ: США отменили поход эсминцев в Черное море, чтобы не раздражать Россию
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

СМИ: США отменили поход эсминцев в Черное море, чтобы не раздражать Россию

Пентагон решил не отправлять свои корабли в Черное море на этой неделе в том числе для того, чтобы не усиливать напряженность в отношения...
«Две великие державы»: что вчера заявил Байден
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская весна

«Две великие державы»: что вчера заявил Байден

Байден перепутал фамилию Путина в речи о России
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

Байден перепутал фамилию Путина в речи о России

Стена обвалилась в здании начальной школы в Приморье
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Стена обвалилась в здании начальной школы в Приморье

Байден умудрился несколько раз оговориться в двухминутном выступлении о РФ
Материал, выбранный редакторами МиртесенПОЛИТРОССИЯ

Байден умудрился несколько раз оговориться в двухминутном выступлении о РФ

Обвал стены произошел в приморской школе в селе Воздвиженка
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Обвал стены произошел в приморской школе в селе Воздвиженка

Украинские нацисты грозят России саблями и «Рапирами»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСила в правде

Украинские нацисты грозят России саблями и «Рапирами»

Председатель Патриотической ассоциации Донбасса Алексей Селиванов и журналист Дмитрий Крымов в эфире луганского телевидения анализируют в...
Экс-сотрудников Минобороны осудили за махинации с землей в Приморье
Материал, выбранный редакторами МиртесенСибирь.Реалии

Экс-сотрудников Минобороны осудили за махинации с землей в Приморье

«Приказано уничтожить»: вину Украины за сбитый МН17 доказали
Материал, выбранный редакторами МиртесенСила в правде

«Приказано уничтожить»: вину Украины за сбитый МН17 доказали

Увезли в больницу: раскрыты подробности жуткой аварии на острове Русский
Материал, выбранный редакторами Миртесенvostokmedia

Увезли в больницу: раскрыты подробности жуткой аварии на острове Русский

Скорая помощь столкнулась с иномаркой во Владивостоке
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Скорая помощь столкнулась с иномаркой во Владивостоке

Королева Елизавета II будет находиться отдельно от семьи во время похорон принца Филиппа
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

Королева Елизавета II будет находиться отдельно от семьи во время похорон принца Филиппа

Турки прокомментировали планы Зеленского продать им отобранную у китайцев «Мотор Сич»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСила в правде

Турки прокомментировали планы Зеленского продать им отобранную у китайцев «Мотор Сич»

Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" для животных
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" для животных

В Приморье рухнула стена сельской школы
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

В Приморье рухнула стена сельской школы

Аварийное отключение света произошло в Свердловском районе Иркутска 16 апреля
Материал, выбранный редакторами МиртесенИркутск Сегодня

Аварийное отключение света произошло в Свердловском районе Иркутска 16 апреля

Байден признал Россию большой державой
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Байден признал Россию большой державой

Мужчина четыре раза женился и три развелся с одной женщиной за 37 дней
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Мужчина четыре раза женился и три развелся с одной женщиной за 37 дней

Продавец-флорист из Владивостока отшлепала по ягодицам эксгибициониста
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Продавец-флорист из Владивостока отшлепала по ягодицам эксгибициониста

В Приморском крае в школе рухнула стена
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

В Приморском крае в школе рухнула стена

В Тайшете двух мужчин приговорили к 3 и 5 годам колонии за кражу ноутбуков со стройплощадки
Материал, выбранный редакторами МиртесенИркутск Сегодня

В Тайшете двух мужчин приговорили к 3 и 5 годам колонии за кражу ноутбуков со стройплощадки

Президент будет назначать гражданских на высшие офицерские должности
Материал, выбранный редакторами МиртесенПарламентская газета

Президент будет назначать гражданских на высшие офицерские должности

1
Ударили по партнёру ЦБ: под санкции США попала крупная российская IT-компания
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Ударили по партнёру ЦБ: под санкции США попала крупная российская IT-компания

Гинцбург подтвердил способность "Спутника V" защитить от COVID-19 животных
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Гинцбург подтвердил способность "Спутника V" защитить от COVID-19 животных

Картина дня

наверх