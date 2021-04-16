«Камасутра» для супругов со стажем

О проблемах женатых людей можно говорить легко и с чувством юмора.
Предлагаем посмотреть результат работы писателя Саймона Рича и иллюстратора Фарли Каца.
Позиция «Побуждение к действию»
Женщина призывно склоняется к ногам мужа, чтобы вымести мусор. Тем самым она пытается побудить его к помощи с уборкой.
Позиция «Посудомойка»
Хороша для тех, кто любит смену ролей. Сначала активен мужчина: он загружает грязные тарелки в посудомоечную машину. Затем инициатива переходит к женщине: она должна подойти и проконтролировать мужа, иначе он все сделает неправильно.
Позиция «Свежий воздух»
Связана с преодолением норм и стандартов поведения и поэтому, как правило, доступна парам, прожившим вместе долгое время. В этой позиции мужчина может испортить воздух и не извиниться за это перед женой.
Позиция «На чужом несчастье»
Супруги держатся за руки и демонстративно подчеркивают свою влюбленность в то время, когда другая пара ссорится.
Позиция «2+1»
Классическая поза для супругов с детьми. Возникает тогда, когда любовную игру прерывает ребенок, который услышал какой-то страшный звук и решил перебраться спать к родителям.
Позиция «Третий лишний»
Когда в квартире нужно передвинуть мебель, жена не просит мужа об этом, а нанимает мускулистого красавца, который, конечно же, снимает майку. Жена при этом наслаждается видом его торса, а муж чувствует себя несчастным сморчком.
Позиция «По магазинам»
Жена тащит мужа за покупками, он при этом сопротивляется всеми известными ему способами.
Позиция «Скрытая угроза»
Муж судорожно бросается закрывать свой ноутбук при появлении жены, чтобы она не увидела его личную переписку.
Позиция «Ребенок у бабушки»
Наконец-то у супругов появляется возможность отказаться от всех планов на вечер и впервые за долгое время… выспаться. Снотворное при этом не помешает.
Позиция «Минуты покоя»
Если муж отправился с друзьями на футбол, жена может расслабиться, понежиться в ванне и ощутить все радости кратковременного одиночества.
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