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Овощное сафари

Мечтаете поехать на сафари но оно не по карману? Вы не одиноки. Такие же желания и проблемы были у фотографа Julia Wimmerlin, но она нашла для себя выход из ситуации.

Игрушечные животные, овощи для создания пейзажей – далеко не каждый сходу определит, что эти снимки сделаны дома, не на Африканском континенте.

Овощное сафари


Игрушечный слон, части кокосового ореха и имбиря. (Фото Julia Wimmerlin):

Овощное сафари

Крокодил поймал кого-то. В качестве пейзажа тут использовались капуста, зеленый лук, физалис, розмарин. (Фото Julia Wimmerlin):

Овощное сафари

Стадо игрушечных слонов и песочек. (Фото Julia Wimmerlin):

Овощное сафари

Стадо слонов и деревья из имбиря. (Фото Julia Wimmerlin):

Овощное сафари

Фламинго на фоне кокосов, тамаринда и имбиря. (Фото Julia Wimmerlin):

Овощное сафари

Сурикат, змея и саванна из розмарина.

Овощное сафари

Слон на фоне пейзажа из петрушки, розмарина, тамаринда и кокосов.

Овощное сафари

Жирафы и зебра в окружении брокколи и цветной капусты.

Овощное сафари

Леопард и сельдерей.

Овощное сафари

Жирафы и зебра в окружении брокколи и цветной капусты.

Овощное сафари

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