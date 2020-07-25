Овощное сафари

Мечтаете поехать на сафари но оно не по карману? Вы не одиноки. Такие же желания и проблемы были у фотографа Julia Wimmerlin, но она нашла для себя выход из ситуации.



Игрушечные животные, овощи для создания пейзажей – далеко не каждый сходу определит, что эти снимки сделаны дома, не на Африканском континенте.









Игрушечный слон, части кокосового ореха и имбиря. (Фото Julia Wimmerlin):







Крокодил поймал кого-то. В качестве пейзажа тут использовались капуста, зеленый лук, физалис, розмарин. (Фото Julia Wimmerlin):







Стадо игрушечных слонов и песочек. (Фото Julia Wimmerlin):







Стадо слонов и деревья из имбиря. (Фото Julia Wimmerlin):







Фламинго на фоне кокосов, тамаринда и имбиря. (Фото Julia Wimmerlin):







Сурикат, змея и саванна из розмарина.







Слон на фоне пейзажа из петрушки, розмарина, тамаринда и кокосов.







Жирафы и зебра в окружении брокколи и цветной капусты.







Леопард и сельдерей.







Жирафы и зебра в окружении брокколи и цветной капусты.







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