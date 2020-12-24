Огораживаемся красиво: идеи оригинального оформления заборов

1. Деревянный

Забор из фигурных планок смотрится эффектно. /Фото: cs6.livemaster.ru

Забор из штакетника уже не выглядит банальным благодаря расположению планок «веером» и «елочкой». /Фото: cs6.livemaster.ru

Забор из переплетенных планок легко впишется в любой ландшафтный дизайн. /Фото: cs6.livemaster.ru

Стилизованный под старину забор из чурбаков и колеса создает пасторальную атмосферу. /Фото: project.theownerbuildernetwork.co

Нарисованные цветы «оживят» старый забор. /Фото: homeyou.s3.amazonaws.com

2. Каменный

Каменный забор эстетичен и дарит чувство защищенности. /Фото: scontent-yyz1-1.cdninstagram.com

Дерево из камней выложить не сложно, а выглядит красиво. /Фото: scontent-yyz1-1.cdninstagram.com

Играя с цветом, размером и кладкой камней можно создать настоящий забор-картину. /Фото: villagebookstoremn.com

Забор из габиона смотрится необычно и привлекает внимание. /Фото: teich-profi.de

Сочетание камней разных цветов придает габиону большую декоративность. /Фото: thewashingtonnote.com

3. Сетка-рабица

Рабица в сочетании с деревянными планками смотрится интереснее. /Фото: cs6.livemaster.ru

На рабице можно «вышивать» яркие узоры, меняя их время от времени на новые. /Фото: fenceanddecksupply.com

4. Кирпичный

Чуть изменить кладку, и кирпичный забор уже не выглядит банальной оградой. /Фото: i2.wp.com

Цветной узор делает ограду из кирпича более «нарядной». /Фото: i2.wp.com

5. Комбинированный

Габион в тандеме с деревом – стильное решение. /Фото: familyhandyman.com

Забор из сетки и габиона сочетает «воздушность» и монументальность. /Фото: i.pinimg.com