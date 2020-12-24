Огораживаемся красиво: идеи оригинального оформления заборов

Роль ограждения на участке сложно переоценить. Забор не только очерчивает границы территории и защищает от проникновения непрошеных гостей, но и создает особую атмосферу камерности, комфортную для проживания. Красивая ограда формирует первое впечатление о домовладении и придает общему виду законченность и гармоничность. Сегодня выбор материалов и дизайнерских решений очень широк, и можно построить забор, который наиболее органично впишется в ландшафтный дизайн и подчеркнет индивидуальность хозяев.
1. Деревянный
Забор из фигурных планок смотрится эффектно. /Фото: cs6.livemaster.ru
Заборы из дерева довольно популярны, хотя есть и такое мнение, что это банальный, уже надоевший вариант ограды. На самом деле все зависит от наличия вкуса у владельца. Дерево – легкий в обработке материал, что позволяет создавать оригинальные ограды, выглядящие стильно и дорого. Даже из обычного штакетника можно сделать очень привлекательное ограждение, располагая планки под разным углом.
Забор из штакетника уже не выглядит банальным благодаря расположению планок «веером» и «елочкой». /Фото: cs6.livemaster.ru
Красивое ограждение можно сделать, установив одну-две планки в центре пролета и затем оплести их досками. Делается это несложно, а пустить «переплетение» можно как по вертикали, так и по горизонтали.
Забор из переплетенных планок легко впишется в любой ландшафтный дизайн. /Фото: cs6.livemaster.ru
Очень декоративно смотрится забор из спилов бревен. Вариантов дизайнерских решений масса: бревна можно распиливать как вдоль, так и поперек. Использовать можно как спилы, так и чурбачки, выкладывая в производном порядке.
Стилизованный под старину забор из чурбаков и колеса создает пасторальную атмосферу. /Фото: project.theownerbuildernetwork.co
Уже имеющийся дощатый забор можно преобразить, украсив его художественной росписью. Нарисовать можно что угодно: от цветов и бабочек до поп-арта, главное, чтобы изображение вписывалось в общую эстетику двора.
Нарисованные цветы «оживят» старый забор. /Фото: homeyou.s3.amazonaws.com
На заметку: Чтобы продлить срок службы деревянного забора еще до начала монтажа нужно подготовить доски. Их хорошо пропитывают антисептиками и после высыхания грунтуют средством, в составе которого много масел.
2. Каменный
Каменный забор эстетичен и дарит чувство защищенности. /Фото: scontent-yyz1-1.cdninstagram.com
Заборы из камня смотрятся монументально, создавая эффект солидности и защищенности. Это очень прочные сооружения, хотя и очень трудоемкие в монтаже. Но это искупается долговечностью и практичностью – такие заборы практически не требуют ухода.
Дерево из камней выложить не сложно, а выглядит красиво. /Фото: scontent-yyz1-1.cdninstagram.com
Ограда из камня красива сам по себе, но можно еще больше усилить эстетику, выложив какой-то рисунок. К примеру, несложно будет изобразить дерево. Или фигурно выложить камни, создавая эффект плавности линий.
Играя с цветом, размером и кладкой камней можно создать настоящий забор-картину. /Фото: villagebookstoremn.com
Последние годы в ландшафтном дизайне большую популярность приобретают габионы. Они представляют собой короба из металлической сетки, которые заполняют камнями. Область применения габионов очень широка – их используют для зонирования участка, обустройства подпорных стенок и различных дачных сооружений, а также для строительства заборов.
Забор из габиона смотрится необычно и привлекает внимание. /Фото: teich-profi.de
Экспериментируя с наполнителем, можно создать интересные композиции. Например, чередовать камень различных цветов или размеров, комбинировать с битым кирпичом или стеклом.
Сочетание камней разных цветов придает габиону большую декоративность. /Фото: thewashingtonnote.com
Познавательный факт от Novate.ru: В ландшафтный дизайн габионы пришли из военной сферы. Начиная с XVI века, они использовались на полях сражений для строительства фортификационных сооружений. Во время марша в обозе везли пустые плетеные корзины и уже на месте солдаты заполняли их землей или камнями. Потом габионы заинтересовали строителей, которые стали применять их для укрепления берегов рек и склонов, подверженных оползням. В свою очередь ландшафтные дизайнеры не могли не обратить внимание на гибкие и практичные сетчатые конструкции. В настоящее время габионы широко используются для создания различных малых архитектурных форм на дачных участках, укрепления грядок и других целей.
3. Сетка-рабица
Рабица в сочетании с деревянными планками смотрится интереснее. /Фото: cs6.livemaster.ru
Забор из рабицы – простой и бюджетный вариант ограждения. Но и его можно красиво декорировать, придав декоративный вид. Самый простой вариант – это высадить рядом вьющиеся растения, которые со временем создадут живую изгородь.
На рабице можно «вышивать» яркие узоры, меняя их время от времени на новые. /Фото: fenceanddecksupply.com
Еще один способ украсить забор из рабицы – «вплести» в сетку деревянные планки. Для декора также можно позаимствовать идеи из жаккардовых узоров, различных орнаментов, вышивок или пиксельной графики. Ячейки сетки представляют собой основу для стежков или пикселей, а сам рисунок создается из пластиковых лент, капроновых веревок и других подходящих материалов.
4. Кирпичный
Чуть изменить кладку, и кирпичный забор уже не выглядит банальной оградой. /Фото: i2.wp.com
Ограждения, выложенные из кирпича, производят впечатления основательности и надежности. Особенно выигрышно они смотрятся на фоне дома из аналогичного материала, завершая стилевое оформление участка. Кирпичный забор – вариант дорогой, но практичный. И выложить его можно как в классическом, так и в оригинальном стиле. Например, чередуя кирпичи разных цветов можно получить забор с красивым узором.http://navote.ru/?p=21704
Цветной узор делает ограду из кирпича более «нарядной». /Фото: i2.wp.com
5. Комбинированный
Габион в тандеме с деревом – стильное решение. /Фото: familyhandyman.com
Комбинированные заборы, сочетающие несколько материалов – очень популярный вариант ограждения. Такой прием позволяет получить функциональное, красивое и более экономичное сооружение, за счет меньшего расхода дорогого материала. Например, из кирпича делают опоры, а пролеты – из дерева.
Также при строительстве заборов используется бетон, винил, металлический профиль, кованые элементы. Вариантов использования и сочетания материалов очень много, в зависимости от финансовых возможностей и фантазии.
Забор из сетки и габиона сочетает «воздушность» и монументальность. /Фото: i.pinimg.com
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