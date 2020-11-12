Австралийский серфер отбился от схватившей его за ногу акулы

Похоже, акула была не особо голодной - она разжала челюсти после нескольких ударов по голове.







В Австралии французского серфера атаковала акула, но ему удалось отбиться от нее, отделавшись несколькими царапинами. Инцидент произошел 8 мая рядом с знаменитым пляжем Беллс-Бич, куда акулы заплывают крайне редко. Несколько спортсменов отправились на досках покорять волну, но были вынуждены покинуть воду, так как рядом заметили акулу. В какой-то момент 23-летний серфер по имени Дилан начал кричать. Один из его товарищей, который остался на берегу, счел это розыгрышем и принялся снимать "дурачества" друга на камеру смарфона.







Но вскоре и оператор увидел акулу. Хищница схватила кричащего Дилана за правую ногу, и отделаться от нее с первой попытки у спортсмена не получилось. "Я ударил ее один раз, второй. Отцепилась она только после того, как я повернулся и дал ей по голове", - рассказал позднее Дилан.







К счастью, увидев акулий плавник над поверхностью воды, на помощь Дилану бросился один из местных серферов. Увидев второго человека, акула продолжила сопровождать спортсменов, однако атаковать уже не решалась.







Молодой человек отделался несколькими шрамами, что в сложившейся ситуации можно назвать редким везением.