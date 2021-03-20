Ошибки, которые часто допускают в ремонте «хрущевки» с низкими потолками

10 ошибок, которые часто допускают в ремонте «хрущевки» с низкими потолками

Вы живете в хрущевке и высота потолка в квартире не превышает 2,7 метра?

Рассказываем, чего нельзя делать ни в коем случае, если вы не хотите, чтобы потолок «давил на голову», и даем рекомендации, которые помогут избежать распространенных ошибок при оформлении интерьера.

1. Короткие шторы

Короткие шторы в гостиной.

Первая ошибка, которую часто допускают владельцы хрущевок с низким потолком, – вешают короткие шторы, которые закрывают исключительно окно, не захватывая стену под ним. Этот прием делает потолок еще ниже, чем он есть на самом деле. Исключением являются лишь окна на кухне, где уместны римские или японские шторы.

Совет: Чтобы визуально «вытянуть» потолок, необходимо повесить карниз и повесить длинные шторы из струящихся тканей. Цвет подбирайте в зависимости от общего интерьера комнаты, но хорошо будет смотреться текстиль в тон ковру, декоративным подушкам или диванной обивке.

2. Горизонтальные полосы

Обои с горизонтальными полосами в интерьере спальни.

Хозяевам маленьких квартир дизайнеры часто советуют отделывать стены обоями с горизонтальным рисунком, так как он визуально расширяет комнату.

Однако, этот прием совершенно не подходит, если в доме низкий потолок, так как горизонтальные полосы делают его еще более «приземленным». Также не играют вам на руку балки, бордюры, длинные полки и ниши, ведь они тоже создают горизонтали.

Оптимальный вариант – выбрать вертикальную полоску, если вы все-таки настроились на такую отделку. Она сработает на визуальное увеличение стены и сделает потолок чуть выше, благодаря чему вы не будете чувствовать, что он на вас «давит». А в декоре отдавайте предпочтение элементам, которые направлены ввысь. Например, изображения деревьев, небоскребов и так далее.

3. Лепнина

Декор из лепнины на стене.

Лепнина смотрится не только непропорционально, но и неуместно в большинстве интерьеров. Исключение составляют лишь квартиры, оформленные в стиле барокко, рококо или ампир, но обычно в таких помещениях высота потолков больше, чем 2,7 м. Исключением могут стать кессоны (углубления в потолке прямоугольной или другой формы) – несмотря на то, что они «крадут» несколько сантиметров, кессоны также визуально приподнимают потолок.

Еще дизайнеры советуют обратить внимание на декор стен. Например, вертикальные ниши с подсветкой будут смотреться гораздо удачнее, чем лепнина, к тому же внесут свою лепту в решение вопроса с низкими потолками.

4. Крупногабаритная мебель

Много массивной мебели на маленькой площади.

Если комнату с низким потолком обставить крупногабаритной мебелью, она будет визуально казаться еще больше, а значит автоматически уменьшит высоту стен. Именно поэтому предметы интерьера по размеру должны составлять 1/3 от высоты потолка. Также есть негласные правила: кровать должна быть с низкой спинкой, стол – небольшого размера, и так далее. Но в каждом правиле есть исключение. В данном случае – это шкаф. Если вы подбираете экземпляр в комнату с низким потолком, то покупайте модель, которая будет доставать до потолка. Желательно, чтобы шкаф совпадал по цвету со стеной, так как в этом случае он как будто растворяется в ней.

5. Массивные светильники

Крупногабаритные светильники в интерьере кухни.

Часто хозяева хрущевок в качестве декора выбирают объемные, экстравагантные светильники, так как считают, что они послужат хорошим акцентом для комнаты. Возможно, если бы в помещении были высокие потолки, то трюк бы сработал. Однако низкие комнаты от такого решения лишь пострадают. Для них лучше покупать лаконичные бра и торшеры, а в качестве основного освещения выбирать споты либо встроенную подсветку по периметру комнаты. Такие светильники заставляют потолок «парить» и казаться выше.

6. Гипсокартонный многоуровневый потолок

Гипсокартонный многоуровневый потолок с точечными светильниками.

Если раньше гипсокартонные фигурные потолки были настоящим трендом, то сейчас они уже не в моде. Кроме того, такие потолки категорически не подходят для низких комнат, так как молдинги и фигуры, которые присутствуют в подобной конструкции, «нависают» над помещением. Лучше отдавать предпочтение стандартным побеленным потолкам или навесным вариантам, но не глянцевым, а матовым.

7. Большая или длинная люстра

Длинная оригинальная люстра в интерьере гостиной.

Массивная люстра с подвесками не подходит для комнаты с низким потолком, так как опускает его еще ниже. Что касается маленькой люстры, то она также станет проблемой, ведь будет мешать домочадцам свободно передвигаться по комнате.

Вместо них лучше отдать предпочтение встроенным спотам с мягким рассеянным светом. А если вы хотите организовать еще и напольное освещение, то высокий лаконичный торшер станет идеальным вариантом. Но лишь в том случае, если ваш интерьер предполагает наличие подобного элемента.

8. Большое количество настенного декора

Много картин в качестве настенного декора.

Обычно, при оформлении интерьера, владельцы совершают одну из двух распространенных ошибок: либо оставляют стены полностью пустыми, что делает обстановку серой и скучной, либо перебарщивают с настенным декором, напрочь «убивая» интерьер.

По информации, в комнате с низкими потолками лучше отказаться от постеров и фотографий. В качестве украшения стен может послужить картина. Это должен быть пейзаж, нарисованный с перспективой. Таким образом, вы придадите помещению необходимой глубины.

9. Яркая и насыщенная цветовая гамма потолка

Малиновый потолок в интерьере спальни.

Несмотря на то, что мягкие нейтральные оттенки являются классикой, если речь идет об отделке потолка, многие хотят добавить в интерьер изюминку и выкрашивают потолок в яркий, насыщенный цвет. Это главная ошибка, ведь он сразу начинает казаться гораздо ниже и «давить», создавая ощущение тесного пространства.

Исключением является черный потолок в крохотных помещениях, например, гардеробной и санузле. В этом случае он словно растворяется в воздухе, поэтому невозможно определить, какая у него настоящая высота. Точно такой же эффект будет в том случае, если покрасить потолок в тон стен. Для этой цели лучше всего подойдут холодные оттенки, хотя многие выбирают стандартные беловые и кремовые цвета.

10. Темная отделка

Темная отделка для комнаты.

Темная отделка является врагом не только маленьких хрущевок, но и комнат с низким потолком, так как она «съедает» ценные квадратные метры и высоту. Поэтому либо выбирайте светлую отделку, либо выкрашивайте стены в темный, а потолок в белый, кофейный, бежевый. Но второй вариант подойдет лишь для больших помещений, так как нет риска превратить комнату в «колодец».