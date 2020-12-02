Звезды, расстроившие фанатов своими фигурами на пляже

Неидеальная фигура, разумеется, не повод отказываться от пляжного отдыха. Правда, если ты голливудская знаменитость, а у каждого шезлонга дежурят папарацци, стоит задуматься. Ведь несовершенное тело может сильно сказаться на репутации и огорчить фанатов. Звезды мировой величины, чьи последние выходы в бикини всерьез расстроили и даже напугали поклонников – в свежей галерее.
Риз Уизерспун
Отблистав на ковровой дорожке «Оскара», голливудская актриса Риз Уизерспун отправилась на пляжные каникулы в Мексику, где ее тут же подловили фотографы. Перед папарацци кинодива предстала в широкополой шляпе и целомудренном слитном купальнике.
Фасон купальника, увы, не смог скрыть от фотографов ключевых недостатков фигуры актрисы, в частности, широких бедер и округлившегося живота.
Увидев снимки актрисы, поклонники тут же обвинили Риз в наборе веса, а некоторые и вовсе заподозрили, что кинодива в очередной раз готовится стать мамой.
Тара Рейд
А вот актрису Тару Рейд, широко известную по сериалу «Клиника», а также комедиям «Американский пирог» и «Большой Лебовски», поклонники обвинили в совершенно противоположном – излишней потере веса.
К слову, в лучшие времена голливудская блондинка выглядела так.
Кортни Лав
Не лучше обстоят дела и у 51-летней вдовы Курта Кобейна. Не исключено, что своими последними появлениями в бикини певица заставила многих поклонников задуматься о целесообразности хирургических методов в борьбе с лишним весом.
Вин Дизель
Мужчины, как принято считать, по сравнению с дамами меньше подвержены набору лишних килограммов. Однако бывают из этого правила исключения. Взять хотя бы 48-летнего Вин Дизеля. Некогда накачанный актер появился недавно на пляже в неузнаваемом виде. Особенно поклонникам бросились в глаза чрезвычайно округлившийся живот и дряблые руки знаменитости.
Согласитесь, в грустном мужчине со снимка выше с трудом узнается звезда с некогда атлетическим телосложением.
Ума Турман
Главная муза Квентина Тарантино никогда не отличалась роскошными формами. Последнее же время актриса и вовсе стала сдавать позиции. На снимках ниже звезда запечатлена на отдыхе на острове Сен-Бартелеми.
Сегодня актриса пребывает явно не в форме времен «Убить Билла».
Леди Гага
Не балует последнее время фанатов привлекательными пляжными снимками и эксцентричная Леди Гага.
Как только эти фото, сделанные на Багамах, попали в Сеть, поклонники обрушились на певицу с комментариями-советами о необходимости сбросить вес и всерьез заняться собой.
Джулия Робертс
«Красотка уже не та», – написали таблоиды после появления в Сети фотографий заметно располневшей Джулии Робертс, сделанных во время отдыха звезды с семьей осенью 2015 года.
Двумя годами ранее формы актрисы были несколько скромнее.
Памела Андерсон
Образ 48-летней актрисы за последние пару десятилетий почти не менялся. Звезда упорно пытается держать форму. Правда, временами выходы пышногрудой секс-бомбы на пляж заставляют поклонников нервничать и гадать, а не прибегает ли Памела к липосакции.
Сальма Хайек
В 2007 году актриса с некогда безупречными формами стала мамой. С тех пор кинодиву постоянно штормит: звезда то появляется на ковровой дорожке с осиной талией, то возникает на пляже в крайне настораживающем виде. Как, например, во время отдыха осенью 2015 года.
Анастасия Волочкова
Бывшую российскую балерину Анастасию Волочкову лишь с большой натяжкой можно отнести к мировым знаменитостям. Однако не включить в этот список эпатажную артистку нельзя. Ведь по числу шокирующих появлений в бикини Анастасия даст фору любой из вышеперечисленных звезд. Вспомнить хотя бы эти снимки балерины, которые спровоцировали волну бурных обсуждений не только среди верных поклонников, но и просто среди случайных прохожих мимо Настиного Instagram.
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