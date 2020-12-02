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Звезды, расстроившие фанатов своими фигурами на пляже

Звезды, расстроившие фанатов своими фигурами на пляже

Неидеальная фигура, разумеется, не повод отказываться от пляжного отдыха. Правда, если ты голливудская знаменитость, а у каждого шезлонга дежурят папарацци, стоит задуматься. Ведь несовершенное тело может сильно сказаться на репутации и огорчить фанатов. Звезды мировой величины, чьи последние выходы в бикини всерьез расстроили и даже напугали поклонников – в свежей галерее.

Риз Уизерспун


Отблистав на ковровой дорожке «Оскара», голливудская актриса Риз Уизерспун отправилась на пляжные каникулы в Мексику, где ее тут же подловили фотографы. Перед папарацци кинодива предстала в широкополой шляпе и целомудренном слитном купальнике.

Звезды, расстроившие фанатов своими фигурами на пляже

Фасон купальника, увы, не смог скрыть от фотографов ключевых недостатков фигуры актрисы, в частности, широких бедер и округлившегося живота.

Звезды, расстроившие фанатов своими фигурами на пляже

Звезды, расстроившие фанатов своими фигурами на пляже

Увидев снимки актрисы, поклонники тут же обвинили Риз в наборе веса, а некоторые и вовсе заподозрили, что кинодива в очередной раз готовится стать мамой.

Тара Рейд


А вот актрису Тару Рейд, широко известную по сериалу «Клиника», а также комедиям «Американский пирог» и «Большой Лебовски», поклонники обвинили в совершенно противоположном – излишней потере веса.

Звезды, расстроившие фанатов своими фигурами на пляже

К слову, в лучшие времена голливудская блондинка выглядела так.

Звезды, расстроившие фанатов своими фигурами на пляже

Кортни Лав


Не лучше обстоят дела и у 51-летней вдовы Курта Кобейна.
Не исключено, что своими последними появлениями в бикини певица заставила многих поклонников задуматься о целесообразности хирургических методов в борьбе с лишним весом.

Звезды, расстроившие фанатов своими фигурами на пляже

Вин Дизель


Мужчины, как принято считать, по сравнению с дамами меньше подвержены набору лишних килограммов. Однако бывают из этого правила исключения. Взять хотя бы 48-летнего Вин Дизеля. Некогда накачанный актер появился недавно на пляже в неузнаваемом виде. Особенно поклонникам бросились в глаза чрезвычайно округлившийся живот и дряблые руки знаменитости.

Звезды, расстроившие фанатов своими фигурами на пляже

Звезды, расстроившие фанатов своими фигурами на пляже

Согласитесь, в грустном мужчине со снимка выше с трудом узнается звезда с некогда атлетическим телосложением.

Звезды, расстроившие фанатов своими фигурами на пляже

Ума Турман


Главная муза Квентина Тарантино никогда не отличалась роскошными формами. Последнее же время актриса и вовсе стала сдавать позиции. На снимках ниже звезда запечатлена на отдыхе на острове Сен-Бартелеми.

Звезды, расстроившие фанатов своими фигурами на пляже

Сегодня актриса пребывает явно не в форме времен «Убить Билла».

Звезды, расстроившие фанатов своими фигурами на пляже

Леди Гага


Не балует последнее время фанатов привлекательными пляжными снимками и эксцентричная Леди Гага.

Звезды, расстроившие фанатов своими фигурами на пляже

Звезды, расстроившие фанатов своими фигурами на пляже

Как только эти фото, сделанные на Багамах, попали в Сеть, поклонники обрушились на певицу с комментариями-советами о необходимости сбросить вес и всерьез заняться собой.

Джулия Робертс


«Красотка уже не та», – написали таблоиды после появления в Сети фотографий заметно располневшей Джулии Робертс, сделанных во время отдыха звезды с семьей осенью 2015 года.

Звезды, расстроившие фанатов своими фигурами на пляже

Двумя годами ранее формы актрисы были несколько скромнее.

Звезды, расстроившие фанатов своими фигурами на пляже

Памела Андерсон


Образ 48-летней актрисы за последние пару десятилетий почти не менялся. Звезда упорно пытается держать форму. Правда, временами выходы пышногрудой секс-бомбы на пляж заставляют поклонников нервничать и гадать, а не прибегает ли Памела к липосакции.

Звезды, расстроившие фанатов своими фигурами на пляже

Сальма Хайек


В 2007 году актриса с некогда безупречными формами стала мамой. С тех пор кинодиву постоянно штормит: звезда то появляется на ковровой дорожке с осиной талией, то возникает на пляже в крайне настораживающем виде. Как, например, во время отдыха осенью 2015 года.

Звезды, расстроившие фанатов своими фигурами на пляже

Звезды, расстроившие фанатов своими фигурами на пляже

Анастасия Волочкова


Бывшую российскую балерину Анастасию Волочкову лишь с большой натяжкой можно отнести к мировым знаменитостям. Однако не включить в этот список эпатажную артистку нельзя. Ведь по числу шокирующих появлений в бикини Анастасия даст фору любой из вышеперечисленных звезд. Вспомнить хотя бы эти снимки балерины, которые спровоцировали волну бурных обсуждений не только среди верных поклонников, но и просто среди случайных прохожих мимо Настиного Instagram.

Звезды, расстроившие фанатов своими фигурами на пляже

Звезды, расстроившие фанатов своими фигурами на пляже

Звезды, расстроившие фанатов своими фигурами на пляже

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