Отказ. Пациент с коронавирусом попросил отключить его от аппарата ИВЛ



В Красноярской краевой клинической больнице тяжелобольной пациент попросил отключить его от аппарата ИВЛ. Об этом рассказала заведующая отделением Базового инфекционного госпиталя Светлана Крыжановская. Сообщение появилось на странице больницы в Instagram.



«Один случай сильно запал мне в память. Очень тяжелый больной, подключенный к аппарату ИВЛ просто устал бороться вместе с нами за свою жизнь. Осматривая его в реанимации, я, как всегда, говорила ободряющие слова, хвалила за старания. Он смотрел на меня опустошенным взглядом. Знаком показал, что хочет что-то сказать. Я принесла ему карандаш и планшет с бумагой. «Отказ». 5 букв, которые говорили обо всем. Он сломался, он больше не хочет», — рассказала врач.



Пациенту, конечно же, отказали и от аппарата не отключили.



«Конечно, я ни за что не отключу вас от аппарата. Вы будете дышать. Вы скоро будете дышать сами. Вы будете жить. Я вам не разрешаю по-другому», — ответила она пациенту. В ответ на это он покачал головой. Но спустя несколько дней у него заметили слабо-положительную динамику. Врач надеется, что ее обещание исполнится и мужчина пойдет на поправку.