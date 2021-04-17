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Свободный Дворец пузырей Аннти Ловага

Во французском курортном городке Теуль-сюр-Мер, расположенном на Лазурном берегу Средиземного моря, находится дом, являющийся данью памяти известному венгерскому архитектору Анти Ловагу.

Свободный Дворец пузырей Аннти Ловага

Именно он спроектировал этот Дворец Пузырей (Palais Bulles) еще в 80-х годах прошлого столетия. Дом был построен на средства филантропа по имени Пьер Бернар. В данный момент, Дворец Пузырей принадлежит Пьеру Кардену. Каждый год это удивительное место, практически не имеющее острых углов, становится обителью для выбранного художника. Он поселяется в доме и живет несколько месяцев. Вдохновляясь обстановкой и особенностью архитектуры, автор преобразует интерьер и экстерьер согласно своему видению. Последний проект принадлежит художнику и дизайнеру по имени Одиль Дек (Odile Decq).

Свободный Дворец пузырей Аннти Ловага

Свободный Дворец пузырей Аннти Ловага

Свободный Дворец пузырей Аннти Ловага

Свободный Дворец пузырей Аннти Ловага

Свободный Дворец пузырей Аннти Ловага

Свободный Дворец пузырей Аннти Ловага

Свободный Дворец пузырей Аннти Ловага

Свободный Дворец пузырей Аннти Ловага

Свободный Дворец пузырей Аннти Ловага

Свободный Дворец пузырей Аннти Ловага

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