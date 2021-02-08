9 президентов США, которые скрывали свои проблемы со здоровьем, чтобы удержаться на посту

Недуг может повлиять на способность президента выполнять свои служебные обязанности, но на протяжении большей части истории США, многие сильные мира сего старались держать состояние своего самочувствия в строжайшей тайне, идя на различные хитрости и уловки, дабы удержаться на драгоценном посту.
Отцы-основатели предвидели необходимость преемственной линии, и Конституция гласит, что вице-президент становится исполняющим обязанности президента, если избранный умирает, уходит в отставку или ослабевает. Но в нём не были учтены важнейшие детали, в том числе вопрос о том, кто имеет право объявить президента непригодным к исполнению своих обязанностей, когда и как президент должен вернуться к исполнению своих обязанностей и должен ли вице-президент оставаться президентом до конца срока полномочий или до тех пор, пока не будет найдена замена.
Прошло много времени, и лишь после убийства Джона Кеннеди конгресс принял 25-ю поправку, устанавливающую чёткий протокол о том, что произойдёт, если президент или вице-президент уйдёт в отставку, станет недееспособным, инвалидом или умрёт.
1. Джордж Вашингтон
Джордж Вашингтон. \ Фото: twitter.com.
Первым президентом, который серьёзно заболел во время пребывания у власти, был Джордж Вашингтон. Через два месяца после первого срока Вашингтон перенёс операцию по удалению опухоли, из-за которой ему пришлось шесть недель провести лёжа в постели на правом боку. На второй год своего пребывания в должности он пережил приступ гриппа, который стал угрозой его слуху и зрению. Именно этот случай побудил президента написать своего рода признание: «Менее чем за год у меня уже было два тяжёлых приступа - последний хуже первого, и возможно, третий, более чем вероятно, отправит меня на тот свет».
Первый всенародно избранный президент Соединённых Штатов Америки. \ Фото: leeduigon.com.
Болезни свирепствовали в первых городах Америки, и вспышка жёлтой лихорадки летом 1793 года побудила Джорджа и правительство бежать в сельскую местность. Ему удалось выжить, как тем, кому удалось пережить дифтерию, туберкулёз, оспу, малярию, дизентерию, ангину и многие другие болезни. В конце концов он умер от инфекции горла, но уже после того, как покинул свой пост.
2. Джон Кеннеди
Жаклин и Джон Кеннеди. \ Фото: google.com.
Большинство людей представляли себе Джона Кеннеди молодым и энергичным. И это было сделано специально. Кеннеди фактически жил с постоянной болью, но его плохое здоровье держалось в строжайшем секрете из страха навредить его политической карьере. У него были аллергии, проблемы с желудком и хронические боли в спине, которые усугублялись его службой во время Второй мировой войны и требовали многочисленных операций. Травма спины якобы произошла в 1937 году, когда он был студентом в Гарварде, и это первоначально дисквалифицировало его от военной службы. До ранения он тоже был болен. В детстве Джон страдал от желудочно-кишечных проблем, которые позже были диагностированы как болезнь Аддисона, эндокринное расстройство. По странному стечению обстоятельств, одним из симптомов Аддисона, а также симптомом стероидов, используемых для его лечения, является гиперпигментация, которая может быть ответственна за вечный «загар» Джона Кеннеди, о чём на каждом шагу шептались многие зрители после его телевизионных дебатов с Ричардом Никсоном.
Джон Кеннеди. \ Фото: esquire.ru.
3. Уильям Генри Харрисон
Уильям Генри Харрисон. \ Фото: businessinsider.com.
Уильям Генри Харрисон стал одним из самых «недолгосрочных» президентов, когда он умер всего через тридцать четыре дня после вступления в должность от пневмонии, которую он подхватил в день инаугурации. Он был первым президентом, который умер, находясь на своём посту, а это означало, что не было прецедента для прихода к власти вице-президента Джона Тайлера.
Уильям Генри Харрисон, сморенный недугом. \ Фото: vox.com.
Хотя Тайлер первоначально получил титул «Вице-президент, исполняющий обязанности президента» от Конгресса, он искал более постоянную должность. В итоге, он переехал в Белый дом и принёс присягу в качестве президента, даже произнеся инаугурационную речь.
4. Гровер Кливленд
Гровер Кливленд. \ Фото: twitter.com.
В 1893 году Гроверу Кливленду потребовалась операция по удалению раковой опухоли во рту. Чтобы избежать внимания прессы, он перенёс операцию на яхте своего друга в проливе Лонг-Айленд. Ему полностью удалили четверть верхнего нёба, вставили имплантат и вернули к работе. Публика ничего не знала.
5. Вудро Вильсон
Вудро Вильсон. \ Фото: lansingstatejournal.com.
Вудро Вильсон чуть не умер от пандемии гриппа 1918 года во время переговоров с мировыми лидерами на Парижских мирных переговорах. Во время Первой мировой войны грипп уносил жизни мирных жителей и солдат. Двадцать миллионов человек в конечном итоге умерли от этой болезни во всём мире.
Вудро Вильсон в Европе, по делам, связанным с Парижской мирной конференцией 1919 года. \ Фото: imperialglobalexeter.com.
Врач Вильсона солгал, сказав прессе, что президент простудился от дождя в Париже. Болезнь истощила его, и помощники забеспокоились, что это мешает президенту вести переговоры. В конечном счёте Вильсон отказался от своих требований к французскому лидеру Жоржу Клемансо, согласившись на демилитаризацию Рейнской области и французскую оккупацию её по меньшей мере на пятнадцать лет. В результате Версальский договор был настолько жесток по отношению к Германии, что способствовал возвышению Адольфа Гитлера и началу Второй мировой войны.
Это был не последний случай, когда врач лгал о состоянии президента: в 1919 году он перенёс ряд инсультов. С этого момента ситуация только ухудшилась, и в октябре президент проснулся, обнаружив, что частично парализован. Его жена Эдит начала действовать, одновременно защищая его репутацию и поддерживая спокойствие в администрации. Она, по сути, действовала как президент, и страна оставалась в неведении относительно истинного состояния Вильсона до тех пор, пока его срок не истёк в 1921 году.
6. Франклин Делано Рузвельт
Франклин Делано Рузвельт. \ Фото: yandex.ua
Самый долгосрочный президент Соединенных Штатов Франклин Делано Рузвельт скрывал серьёзность своего полиомиелита от американской общественности, опасаясь, что его сочтут слабым.
Франклин Рузвельт в автомобиле на прогулке. \ Фото: time.com.
Ему поставили диагноз полиомиелит в 1921 году, когда ему было тридцать девять лет. Это было необычно, потому что большинство жертв полиомиелита в то время были детьми в возрасте до четырёх лет. Рузвельт неустанно трудился над восстановлением своего организма в годы после заражения полиомиелитом. Поскольку он был парализован, то большую часть времени передвигался в специально сконструированном инвалидном кресле. Будучи президентом, он хотел продемонстрировать силу и мужественность, и поэтому изобрёл способ «ходить» во время публичных выступлений. Это включало ношение специальных подтяжек для ног, использование трости и руки его сына или доверенного советника. Кроме того, он попросил прессу воздержаться от того, чтобы фотографировать во время прогулок, «ходьбы» и пересадки из машины в инвалидное кресло.
7. Дуайт Д. Эйзенхауэр
Дуайт Д. Эйзенхауэр. \ Фото: ria.ru.
Во время пребывания Дуайта Д. Эйзенхауэра на своём посту, он перенёс сердечный приступ и инсульт, операцию, а также был поставлен диагноз по поводу болезни Крона.
Обеспокоенный тем, что он не поправится, Эйзенхауэр написал конфиденциальное письмо своему вице-президенту Ричарду М. Никсону, в котором рассказал ему, что делать в случае, если он не восстановит свои способности.
Жуков и Эйзенхауэр, 1945 год. \ Фото: periskop.su.
В нём он назвал Никсона человеком, ответственным за определение того, сможет ли Эйзенхауэр выполнять свои президентские обязанности. Письмо не было законным, и Никсон принял обязанности президента только на мгновение, один раз в 1955 году после сердечного приступа президента и снова во время его операции в 1956 году.
8. Рональд Рейган
Рональд Рейган. \ Фото: google.com.ua.
Через пять лет после завершения второго президентского срока Рональду Рейгану поставили диагноз болезнь Альцгеймера. Его сын, Рон Рейган, заявил, что он видел признаки болезни, когда его отец находился в офисе. Хотя существует мало убедительных доказательств того, что 40-й президент страдал болезнью Альцгеймера, когда он был главнокомандующим, слухи о слабоумии преследовали Рейгана на протяжении всей его первой президентской кампании, где большое внимание было сосредоточено на его возрасте. Что подтверждается, так это то, что у него было несколько случаев рака. В 1985 году ему удалили несколько полипов из толстой кишки, и один из них оказался раковым. Через два года ему удалили базальноклеточную эпителиому (рак кожи) из носа.
Сороковой президент США Рональд Рейган. \ Фото: google.com.
25-я поправка была официально применена в первый раз 13 июля 1985 года, когда президент Рональд Рейган поручил тогдашнему вице-президенту Джорджу Бушу-старшему исполнять свои обязанности во время операции по поводу рака толстой кишки. Буш стал исполняющим обязанности президента, когда Рейгану ввели общую анестезию. Менее чем через восемь часов Рейган уведомил Сенат, что он готов возобновить свои президентские обязанности.
9. Джордж У. Буш
Джордж Уокер Буш. \ Фото: iz.ru.
Во время своего двухлетнего президентства Джордж У. Буш дважды ссылался на 25-ю поправку. 29 июня 2002 года Буш сослался на раздел 3 25-й поправки, прежде чем отправиться под наркозом для колоноскопии, и ненадолго сделал вице-президента Дика Чейни исполняющим обязанности президента. Он сделал то же самое снова, когда ему сделали ещё одну колоноскопию в 2007 году.
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